Test Navee N65 Nordic og Ninebot KickScooter F65D

Navee vs Ninebot: To alvorlige elsparkesykler

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 22. mai 2023, 16:01 Lagre Lagre artikkel

Mange nyere elsparkesykler byr på bedre komfort og sikkerhet enn det som var normen for noen få år tilbake. Større modeller har også fått økt oppmerksomhet, med konstruksjoner som også tillater bruk av godt voksne personer med tre siffer bak vektnålen – uten at rekkevidden eller bakkeytelsen er noe å le av.

Vår opprinnelige plan var å lage en liten samletest med fire kraftige elsparkesykler til å begynne med. Men vi har bare fått kjørt to, da halvparten av syklene vi fikk inn til test viste seg å ikke oppfylle norske krav.

Dette var «luksusmodellene» Navee S65 og Segway KickScooter P65I. Førstnevnte viste seg å være et par centimeter for lang, og kan etter våre beregninger ikke kjøres lovlig uten å fjerne/modifisere bakskjermen. Segwayen har på sin side et hastighetsproblem som visstnok skal løses i en kommende fastvareoppdatering, så vi kommer til å oppdatere med den etter hvert.

Modellene som blir med i denne omgangen er derfor Navee N65 og Ninebot KickScooter F65D. Med en prislapp på omtrent ti tusen kroner per stykk kan dette også være luksus nok.

Men nå som disse kjøretøyene er omklassifisert fra sykkel til motorvogn og krever lovpålagt ansvarsforsikring, er det også bedre å ha én skikkelig elsparkesykkel enn en håndfull halvdårlige eksemplarer som støver ned i garasjen.

Forsikringen følger jo tross alt kjøretøyet.

God rekkevidde?

Den oppmerksomme leser vil se at tallet «65» har dukket opp i samtlige modellbetegnelser. Felles for alle de nevnte elsparkesyklene er nemlig at de har en oppgitt rekkevidde på (opptil) 65 kilometer.

Litt støv blir det jo etter noen mils kjøring. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Tallet kommer fra produsenten selv, og bør derfor tas med en sunn dose skepsis og solid neve salt. I de tilfellene dette ikke bare er et estimat, har det vært snakk om å sende en lettvektsmatros på banekjøring under ideelle og kontrollerte forhold.

Vi har selvfølgelig også testkjørt disse modellene for å sjekke den faktiske rekkevidden under mer reelle omstendigheter. Det kommer nok ikke som noen overraskelse at våre målinger sier noe annet.

Ytelsen i bakker har vi også målt. På grunn av flytting har vi sett oss nødt til å bytte bakke, men vi har også utvidet denne delen av testen. Nå har vi en lang og jevn bakke samt en kortere bakke med kraftigere stigning.

For sammenligning har vi også tatt med resultatene fra Xiaomi Mi 3 som ble testet på sensommeren i fjor. Den har blitt kjørt i både den gamle og de nye bakkene, så det gir muligens en grei pekepinn.

Det er i hvert fall ingen tvil om at både Navee N65 og Ninebot F65D spesielt har mer å by på av krefter når det blir brattere.

Navee N65 Ninebot F65D Xiaomi Mi 3 Målt rekkevidde 50 km 45 km 27 km Tid lang bakke 48,0 sek 43,2 sek 48,8 sek Tid kort/bratt bakke 33,1 sek 28,5 sek 39,0 sek - - - Mekanisk brems Skivebrems Trommelbrems - Motorplassering Foran Bak - Motoreffekt 500 W 400 W - Batterikapasitet 600 Wh 561 Wh - Vekt 23,5 kg 21,8 kg - Maksvekt fører 120 kg 120 kg - Dekkstørrelse 10" 10" - Vannbeskyttelse IPX4 IPX5 - Åpne fullskjerm Mer +

At vi ikke nådde 65 tusen meter med våre to doninger kom ikke som noen stor overraskelse. Men ved å følge omtrent samme løype konkluderte vi med at Navee N65 dro oss lengst. Så har den også et litt større batteri, mens Ninebot F65D både byr på kjappere akselerasjon og litt høyere hastighet.

Med en gjennomsnittshastighet på cirka 20 km/t byr begge syklene uansett på over to timers kontinuerlig kjøring for den som synes slikt er gøy. For en mer normal, daglig kjørerute vil sikkert mange klare seg med å lade en slik sykkel en gang eller to i uken.

Ellers ser vi at de to testobjektene deler flere egenskaper enn kun prislappen. De veier begge godt nord om 20 kg, og vil derfor neppe være førstevalget for deg som bor høyt oppe i en bygård uten heis.

Som med alle elsparkesykler vil vi fraråde å kjøre i våte forhold. Men ifølge oppgitt IP-spesifikasjon skal Nineboten tåle enda litt mer vann (spyl) enn Navee-modellen (sprut/regn).

Nei, vi har ikke testet dette i praksis. Ved regn og snø hiver vi oss på bussen.

Ninebot KickScooter F65D

Dette er «storebroren» til Ninebot KickScooter F40D som vi testet i fjor sommer.

Ikke overraskende er F65D en enda større og tyngre modell. Men fordi det norske regelverket sier at elsparkesykler skal ha en maksimal lengde på 120 centimeter, har det vært lite å gå på i nettopp lengderetningen.

Ninebot har derfor bygd denne modellen ut i bredden i stedet. Selve ståbrettet har en bredde på rett over 20 centimeter, så selv voksne med litt størrelse på labbene kan finne en grei stilling.

Samtidig gjør dette at F65D ikke akkurat er den smekreste og mest elegante elsparkesykkelen på markedet. Eller den mest portable. Men styrestangen kan stadig felles ned og hektes på bakskjermen, slik at du har noe å holde i hvis du blir nødt til å løfte med deg doningen.

Høy vekt, en nokså solid konstruksjon og 10 tommers hjul gir oss til sammen en plattform som virker stabil og stødig – også med litt fart i nedoverbakkene.

Blinklys og innebygd lader

F65D er langt fra den første store elsparkesykkelen på markedet. Blant annet testet vi KickScooter Max G30 – også fra Ninebot – for tre år siden. Vi likte spesielt at den hadde innebygd batterilader, og det samme er tilfelle for F65D. Du trenger derfor kun en jordet ledning for å få fylt på batteriet.

I tillegg at den nyere modellen har et mer elegant design, har Ninebot også lagt til blinklys på F65D. Dette er en velkommen egenskap ettersom elsparkesykkelkjøring bør gjøres med begge hendene på styret.

Blinklys integrert i holkene er en fin detalj. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Selve blinkingen reguleres enkelt med en liten tommelknapp for venstre hånd. Blinklysene sitter plassert på hver side av bakhjulet og er dessuten relativt elegant integrert på fremsiden av holkene, noe som betyr at trafikanter både bak og foran burde få det med seg når vi skal svinge. I tillegg er modellen selvfølgelig utstyrt med reflekser, kjørelys og bremselys.

Det som kanskje irriterte oss mest av det fysiske var at styret er montert skjevt når vi får skrudd det på, i hvert fall for vårt eksemplar. Heldigvis har det svært lite å si for kjøringen ettersom man kun styrer etter «feelingen» uansett, men det virker umiddelbart litt snodig.

Rask og sporty

Som med andre Ninebot-modeller har KickScooter F65D et par egenskaper som kan justeres litt på via selskapets app. Den ene egenskapen er hvor «hardt» motorbremsen skal ta i nedoverbakker. Dette kan justeres i tre trinn, men ikke slås av helt. Vi kjørte med vår på svakeste innstilling under testen.

Foruten dette kan vi justere på hvor mye batteriet skal kunne lades opp. Standard er 100 prosent, men dette kan senkes i intervaller på fem prosentpoeng ned til 80 prosent for den som uansett ikke trenger full rekkevidde. Dette skal i teorien kunne øke batteriets levetid. Appen sørger i tillegg for fastvareoppdateringer for sykkelens elektroniske komponenter.

F65D har tre vanlige kjøremodi: Økonomi (Eco), Standard (D) og Sport (S). Økonomi er dørgende kjedelig og begrenser topphastigheten til 15 km/t. Standard er på sin side usedvanlig normal. Vi får en helt grei akselerasjon, og det går faktisk an å bruke denne innstillingen til daglig, selv om vi ikke trekker ut all futten som ligger i motoren.

Et sikkert vårtegn. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Men moroa ligger selvfølgelig i sportsmodus. Her får vi en nærmest aggressiv akselerasjon og toppfart som heller ligger nærmere 22 km/t enn 20 km/t – fremdeles innenfor slingringsmonnet i regelverket, men litt mer rebelsk.

Motoren har en oppgitt ytelse på 400 watt nominelt, eller opptil 700 watt i kortere perioder. Dette gir mye styrke når det trengs, og stort sett holder sykkelen jevnt høy fart opp de fleste normale bakker – i hvert fall med undertegnedes 70 kilogram.

Forhjulet er utstyrt med en trommelbrems. Denne fungerer sammen med motorbremsen bak og sørger for en trygg og jevn oppbremsing ved behov. Elsparkesykkelen har altså kun én bremsespak som betjener bremsene, men dette fungerer så vidt vi kan bedømme helt utmerket.

Merk ellers at sparkesykkelen ikke har noe annen demping enn luftfylte titommers dekk, men dette holder greit nok for kjøring på vanlig asfalt – i hvert fall så lenge du tar pauser innimellom.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Ninebot KickScooter F65D annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9499 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Stor og kjapp elsparkesykkel. Fordeler + Har app

+ Har blinklys

+ God rekkevidde

+ Innebygd batterilader

+ Fin fart i de fleste bakker

+ Kjapp og responsiv i sportsmodus

+ Store luftfylte dekk gir grei kjørecomfort Ting å tenke på — Stor og tung

— Kun demping via dekkene

— Skjevt styre (for vårt eksemplar)

Navee N65 Nordic

Ikke hørt om Navee Tech, sier du? Da er du ikke alene, for det er en ganske så fersk produsent. Men Navee er også et av selskapene som lager elsparkesykler for den kinesiske giganten Xiaomi.

På papiret skiller N65 seg fra Ninebot på flere områder, blant annet ved å ha et litt større batteri og litt sterkere motor. Den har også bredere dekk, et litt smalere ståbrett (16,5 cm) og motoren plassert i forhjulet.

Å kunne vri styret 90 grader er veldig praktisk. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Den mest åpenbare forskjellen ligger nok likevel i at en ekstra låsemekanisme lar oss vri styret 90 grader. Dette sparer plass når sykkelen klappes sammen for transport eller lagring, siden holkene ellers stikker ut på hver side og har en tendens til å hekte seg bort i alt mulig.

Nå er Navee N65 såpass stor og tung at den ikke er spesielt portabel uansett, men vi liker dette svært godt okke som. Dessuten vet vi at Navee også har samme funksjonalitet på noen av sine lettere og rimeligere modeller.

Trives best i oppoverbakke

Sykkelen har tre kjøremodi eller «gir», hvorav det tredje er det eneste som er verdt å bruke siden de to andre begrenser toppfarten til henholdsvis 10 og 15 km/t.

For å passe inn her hjemme går ikke N65 Nordic like fort som en N65 i visse andre markeder. Maksfarten på flatmark ligger i de fleste tilfeller også nærmere 19 enn 20 km/t.

Men selv med «tredjegir» har sykkelen en akselerasjon som nærmest ligner en ettertanke. Det er som om den har glemt at den sitter på masse krefter. Dette kan være et bevisst valg fra Navee for å hjelpe litt på rekkevidden, men det er også andre ting som vitner om at kjørealgoritmen ikke er helt godt skrudd fra produsentens side.

Etter noen nedoverbakker kan hastigheten synke ned til 13–14 km/t før sykkelen plutselig finner ut at den skal gi gass, selv om gasspaken har vært nede hele tiden.

Etter noen bratte oppoverbakker kan modellen finne på «overkompensere» når den når toppen, og da øke hastigheten til godt over lovlig grense. Vi har vært borti det før også.

Likevel er det nettopp i oppoverbakker at vi finner den store kjøregleden med N65 Nordic. Det er nemlig her vi merker at den faktisk har muskler, noe den ellers i liten grad får lov til å vise fram.

Strømgenerering av eller på

Navee N65 Nordic kunne kanskje hatt godt av å slippe seg litt mer løs. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Den påtatte beskjedenheten er ikke det eneste som skurrer litt med N65 Nordic. Xiaomi lar også noen av Navee-modellene bruke selskapets egen app, akkurat som de var «Mi-modeller».

N65 benytter i stedet en annen app kalt «Go Navee». Den støtter elektronisk låsing, cruisekontroll og selvsjekk – men vi kan ikke skue noen metode for fastvareoppdatering.

I tillegg gjør den det mulig å slå av og på strømgenerering i nedoverbakker, men vi kan ikke stille på hvor kraftig den skal være. Vi syntes likevel dette var greit å ha påskrudd under testperioden.

Bremsene fungerer fint, men med motoren på forhjulet blir den kanskje litt lett bak, og skivebremsen kan fort låse bakhjulet. Det lønner seg derfor å ha tyngden litt «bakpå» ved hard oppbremsing for å unngå sleng.

Ellers liker vi dempingen som ligger i de store brede dekkene, men selv om mønsteret gir N65 et litt «offroad»-aktig utseende er ikke sparkesykkelen lagd for kjøring i terreng. En jevn sti eller grusvei går til nød an, men asfalt er fremdeles å foretrekke.

Til slutt må vi legge til at sykkelen ellers har en fin profil, men støttebeinet sitter lavere enn ståbrettet, selv i oppslått tilstand. Det har derfor klart å skubbe nedi bakken ved flere anledninger under kjøring, så her må man passe ekstra godt på ved forsering av fortauskanter og andre hindre.

7 Bra fjerne Sammenlign Navee N65 Nordic annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Tøff og transportvennlig tungvekter Fordeler + Har app

+ God rekkevidde

+ Fin fart i de fleste bakker

+ Store luftfylte dekk gir grei kjørekomfort

+ Styret kan vris 90 grader for lagring/bæring/transport Ting å tenke på — Stor og tung

— Kun demping via dekkene

— Støttebenet henger under ståbrettet

— Litt bedagelig akselerasjon og ujevn fartsstyring

22. mai 2023, 16:01