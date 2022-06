Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Ninebot KickScooter F40D

En solid og behersket Ninebot, men rekkevidden imponerer ikke

Vegar Jansen

Ninebot har lenge vært en av de ledende aktørene innen små elektriske kjøretøy, og en av de første produsentene vi testet elektriske sparkesykler fra. Med tiden har også deres modeller blitt gradvis forbedret.

KickScooter F40D, som vi altså har hatt til test nå, er ikke splitter ny – den ble nemlig annonsert allerede i fjor høst. Men mens vi venter på den lovlige versjonen av den aller nyeste modellen i D-serien, er det uansett greit å ta en kikk på F-serien, der F40D er «storebror» til to modeller med mindre batterier og motorkrefter.

En motor med litt styrke er veldig greit å ha dersom du er en litt stor ungdom eller voksen, spesielt om du i tillegg bor på et sted med en og annen småbratt bakke eller konstant kraftig motvind fra alle kanter. Noe som gjelder store deler av Norge.

KickScooter F40D er utstyrt med en motor som på papiret yter 350 watt, mens batteriets kapasitet er oppgitt til 367 wattimer. Ifølge Ninebot gir dette en rekkevidde på opptil 40 kilometer – om enn under ideelle forhold.

Som vanlig har vi testet hvor godt dette stemmer kontra reell kjørelengde. Spoiler: Ninebots estimerte rekkevidde er milevis unna.

7 Bra Ninebot KickScooter F40D annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En stor og stødig elsparkesykkel, men tyngden står ikke helt i stil med rekkevidden. " Fordeler Krysse av Skivebrems bak

Krysse av Har app

Krysse av Skikkelig bremsehåndtak

Krysse av Store, luftfylte dekk som demper Ting å tenke på Bytt Stor og ganske tung

Bytt For raus med oppgitt kjørelengde

En av nyhetene for F-serien er den nye og åpne rammen, som blant annet har ført til at F40D og lillebror F30D har en maksimalt anbefalt førervekt på 120 kilo, mot 100 kilo som typisk for tidligere modeller – selv på den store Max G30.

Samtidig har F-serien fått med seg en komponent vi likte godt ved nettopp den nevnte Max G30, nemlig de slangeløse dekkene på ti tommer. Disse er fylt med en slags tettemasse som visstnok skal redusere mulighetene for punktering.

Likevel er de altså fremdeles luftfylte, noe som betyr at de suger opp ujevnheter ganske godt og fører til at vi kun i mindre grad savner fjæring eller andre former for demping.

KickScooter F40D har i det minste merkingen i orden.

Ellers er denne modellen utstyrt med det vi forventer å finne på en moderne elsparkesykkel. Reflekser, lys og bjelle sørger for at den er i henhold til forskriftene, mens et støttebein er veldig kjekt å ha.

Sykkelen er dessuten ment for det strengere tyske markedet og er derfor tydelig merket med fabrikasjonsnummer. Dette kan være en viktig detalj som er god å ha når sparkesykkelen må forsikres fra neste år av.

Foruten dette har modellen en tradisjonell bremsehendel som betjener både skivebremsen på bakhjulet og motorbremsing foran.

Som på elsparkesykler flest er det mulig å felle ned styrestangen slik at den blir enklere å bære med seg og/eller transportere. Spesielt «bærbar» er den likevel ikke – KickScooter F40D er en nokså stor og tung sparkesykkel med en lengde på 115 centimeter og vekt på drøye 17 kilogram.

Dette er med andre ord en sykkel du helst ikke vil slepe opp og ned for mange trapper, med mindre du da setter pris på den ekstra treningen dette vil medføre.

Festemekanismen har blitt bedre med årene og virker ganske robust.

I bruk

Ninebot KickScooter F40D har fire kjøremodi. Tre av disse – økonomi, vanlig og sport – er tilgjengelig via et par kjappe trykk på sykkelens av/på-knapp. Økonomimodus begrenser også topphastigheten til 15 km/t. Sport gir mest futt og er vår foretrukne modus, men selv her er Nineboten fremdeles en relativt behersket sykkel uten noen voldsom akselerasjon.

Den fjerde «gåmodusen» begrenser farten til 5 km/t og er kun tilgjengelig via appen. Denne appen er du for øvrig nødt til å forholde deg til, om ikke annet for å ta elsparkesykkelen i bruk første gang.

Appen brukes også til å oppdatere sykkelens fastvare, og det er mulig å se detaljer om gjenstående batterikapasitet og distanse. I tillegg kan den bruke GPS for å registrere kjøreturen om du ønsker dette.

Segway-motoren sitter i forhjulet, der teknologien sørger for at sparkesykkelen egentlig alltid bremser litt hvis vi ikke aktivt gir gass. I teorien hjelper dette til med å putte strøm tilbake på batteriet. I Ninebots app kan vi over tre trinn regulere hvor kraftig denne virkningen skal være.

Vi valgte å sette regenereringen til «medium» under vår rekkeviddetest.

For egen maskin målte vi elsparkesykkelen til å gå i 19,5 km/t, som jo er godt innenfor den absolutte tillatte toppfarten på 22 km/t (med slingringsmonnet på ti prosent). I nedoverbakker kan den på den annen side fint passere 30 km/t med god margin uten at dette oppleves som skremmende eller skranglete. Sånn sett er det fint med en elsparkesykkel som har litt størrelse og vekt.

Bremsene fungerer i de aller fleste tilfeller bra, da de gir en jevn og god nedbremsing. Men motorbremsen kan også finne på å «nappe» litt ved svært lav fart. Dersom dette også hadde skjedd ved høyere hastigheter ville det vært plagsomt, men ved sakte fart er ikke dette noe problem.

Ut på (ikke så) lang tur

Når det gjelder rekkevidde, er det slik at flere elektriske sparkesykler oppgis å ha ganske god kjørelengde, uten at du nødvendigvis kan forvente å komme i nærheten av dette under reelle forhold.

Derfor ladet vi opp batteriet til full kapasitet og la ut på langtur med våre 70 kilogram. Ruten går på asfalt i litt varierende terreng, med noen litt bratte og en rekke nokså flate partier.

Ettersom undertegnede nylig har flyttet litt på seg, er det ikke nøyaktig samme løype som tidligere. Men veiene som kjøres er stort sett de samme, og derfor mener vi at resultatene er sammenlignbare.

Merk at vi over sommeren vil foreta et bakkebytte for å gjøre det enklere å teste elsparkesyklenes klatreegenskaper.

Som nevnt oppleves ikke Ninebot KickScooter F40D som utpreget «sprek», men har en rolig fremtoning og behersket akselerasjon. Videre takler den de fleste bakker helt greit – ok, toppfarten kan gå ned med et par-tre kilometer i timen, men den virker likevel noen hakk mer livlig enn den større Max G30. Noe også resultatene fra bakketesten bekrefter.

De aller, aller bratteste kneikene får den riktignok problemer med, men der er den slett ikke alene.

På vår langkjøringsrute viste F40D seg fra sin beste side, og selv uten dempere sørger de store hjulene for en relativt behagelig kjøretur. Men de spesielle dekkene bidrar nok til litt ekstra rullemotstand, for allerede etter 10 kilometer kunne appen rapportere om at det på langt nær var nok strøm igjen på batteriet til å kunne komme i nærheten av 40 kilometer.

Etter drøye 20 kilometer merket vi at farten avtok merkbart under selv mindre stigninger, og ved 22 kilometer måtte vi innse at moroa var over. På dette tidspunktet kunne vi stadig få god fart på flatmark, men sykkelen ga ellers opp ved selv et hint av oppoverbakke.

Sparkesykkel Tid opp Brattbakken Klarer gangsti Målt rekkevidde Ninebot KickScooter F40D 40 sekunder Bytt 22 km Biltema (Yosemite) E-Kick Bytt Bytt 13 km Bydue S1 34 sekunder Krysse av 39 km E-Twow Booster GT 40 sekunder Krysse av 38 km E-Twow S2 Booster Plus 38 sekunder Bytt Ikke målt E-Way E-350 34 sekunder Bytt 15 km E-Way E-500 35 sekunder Bytt 25 km E-Way E-600Max 32 sekunder Krysse av 53 km E-wheels E2S V2 Max 32 sekunder Krysse av 40 km E-wheels E2S V2 Pro 31 sekunder Krysse av 40 km Nitrox Joy V2 49 sekunder Bytt 23 / 37 km Ninebot KickScooter Max G30 42 sekunder Krysse av 56 km ProWheels Dual V1 34 sekunder Krysse av 33 km Xiaomi Mi M365 Pro 44 sekunder Bytt 40 km

Sammenlignet med den oppgitte rekkevidden på «opptil» 40 kilometer må vi jo innrømme at 22 kilometer er litt skuffende. Men det er heller ikke spesielt overraskende, med tanke på at flere produsenter oppgir rekkeviddetall basert på flatmarkskjøring. Der benyttes det også «økonomimodus» med lave hastigheter og man har gjerne førere som veier betydelig mindre enn undertegnede.

Vi skulle likevel likt å se at F40D i det minste klarte 30 kilometer på våre vanlige veier, og resultatet betyr i hvert fall at lillebror F30D blir en enda mindre aktuell modell. Dennes oppgitte rekkevidde på 30 kilometer kan jo da bety noe slikt som drøye 15 kilometer i praksis, og samtidig har den en svakere motor.

Nei, for voksne mennesker som skal kjøre i litt kupert terreng ville vi nok ikke gått for noen av de mindre modellene i Ninebots F-serie.

Konklusjon

Ninebot KickScooter F40D er en relativt stor og behersket elektrisk sparkesykkel. Den har luftfylte titommers dekk, motoren i forhjulet og skivebrems bak.

Med en tyngde på drøye 17 kilogram er ikke dette den mest portable modellen på markedet. Men med hjulene på bakken byr sykkelen på en stødig og ganske god kjøreopplevelse, selv om den kun har demping i dekkene.

Størrelsen og den nye rammen sørger for at doningen også fint kan kjøres av litt tyngre personer, men motoren er ikke av de aller sterkeste på markedet. Har du mange bratte bakker der du bor og ikke er en utpreget lettvekter, vil du kanskje ønske deg en modell som trekker enda litt bedre på vei opp. Men i hvert fall her øst på lavlandet takler F40D de aller fleste vanlige bakker helt fint.

KickScooter F40Ds «svakhet» er uten tvil rekkevidden, som for de for de fleste vil være et godt stykke unna den oppgitte kjørelengden under ideelle forhold. Bevares, for de aller fleste vil 22 kilometer likevel være godt nok for den daglige melkeruten, men med tanke på sykkelens størrelse og vekt skulle vi helst sett at vi minst kunne klemt enda en mil ut av denne modellen.

For det du omtrent må ut med for en F40D får du for eksempel en E-Way E-500 som veier mindre, går minst like langt og dessuten har enda mer styrke i bakkene. Den har et par mer langtrekkende storebrødre også.

Men uansett – pass på at elsparkesykkelen du ender opp med er «tydelig og varig» merket. Akkurat der har i det minste Ninebot KickScooter F40D sitt på det tørre.

Les også 15. juni blir det strengere regler på elsparkesykkel