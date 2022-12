Slår alarm: Advarer mot «dumping» av ulovlige elsparkesykler

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fra nyttår blir det påbudt med egen forsikring på elsparkesykkelen, og det blir dermed ulovlig å bruke den om du ikke har forsikring.

Frem til nå har elsparkesykkelen blitt dekket av innboforsikringen, mens de fremover må ha egen forsikring for at skader på deg selv eller andre trafikanter skal dekkes.

Den forsikringen får du ikke på en ulovlig sykkel - for eksempel en som går for fort.

– Massiv dumping

Derfor mener forsikringsselskapet If at vi kan komme til å se mange av disse syklene blir forsøkt solgt på bruktmarkeder, så som Finn.no.

– Vi i If frykter massiv dumping av ulovlige elsparkesykler i bruktmarkedet i tiden fremover, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en e-post til Tek.no.

Forsikringsselskapet mener det kan være snakk om flere titalls tusen sparkesykler som nå må fases ut. Organisasjonen Elektronikkbransjen rapporterterte om et salg av rundt 230.000 små elektriske kjøretøy, som elsparkesykler, hoverboards og elektriske skateboard bare i første halvår av 2022.

Salget av slike sykler har tatt av siden de ble sidestilt med vanlige sykler i 2018.

Ulovlige bruktsykler

Sigmund Clementz i If frykter at folk som brukthandler elsparkesykler kan ende opp med ulovlige sykler. Kamera If

Clementz forklarer at det først og fremst er mangel på hastighetssperre som gjør en sykkel ulovlig. Hos forsikringsselskapene vil du bli stilt kontrollspørsmål om hvor fort sykkelen går, og her må doningen maksimalt kunne gå i 20 kilometer i timen for at du skal få tegnet en gyldig forsikring.

– I praksis må elsparkesyklene som ikke oppfyller kravene og ikke er mulige å forsikre parkere for godt. De blir rett og slett elavfall, og må leveres til miljøstasjonene eller forhandler, forklarer forsikringsselskapet.

Men de frykter altså at det ikke vil skje med alle - og at folk kan bli lurt.

Finn.no: - Har hatt dialog med politiet

Geir Petter Gjefsen i Finn.no sier de er klar over problemstillingen med ulovlige bruktsykler. Kamera Caroline Roka, Finn.no

If henviser til at det ligger mange annonser ute for ulovlige sparkesykler på bruktmarkeder som Finn.no allerede, og at det fortsatt er mulig å kjøpe sparkesykler som ikke er lovlige nye fra forhandler.

– Vi er klar over problemstillingen, og har hatt dialog med politiet om dette. På samme måte som det i dag er med el-sparkesykler som går over 20 km/t, så er de ikke ulovlig å selge, men de er ulovlig å bruke dersom de ikke blir registrert som motorvogn, forklarer Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet i Finn.no.

– Vi stopper i dag annonser dersom det blir annonsert el-sparkesykler som går over 20 km/t, men der det ikke opplyses at sparkesykkelen er ulovlig å bruke.

Må opplyse om forsikringsstatus

Gjefsen og Finn.no forteller videre at de ikke har planer om noen spesiell merkeordning for brukte sparkesykler, men:

– Vi vil kreve at annonsøren opplyser dersom sparkesykkelen ikke kan forsikres, på samme måte som vi i dag krever at vi opplyses at en sparkesykkel er ulovlig å bruke.

Utover det forklarer Gjefsen at tvister rundt kjøp av sparkesykler skjer på vanlig måte.

– Hvis selger har informert om at den er ulovlig så kan kjøper ikke «klage», og i motsatt fall kan kjøpet heves.

For ordens skyld; Finn.no er eiet av Schibsted, som også eier VG og dermed også Tek.no.

Samferdselsdepartementet: - Bør ikke brukes av noen

Vi kontaktet Samferdselsdepartementet for å høre hva de sier om det mulige problemet.

– Slike kjøretøy har aldri vært lov å bruke og representerer uakseptabel risiko i trafikken, men vi er kjent med at en god del likevel bruker slike kjøretøy, sier statssekretær Tom Kalsås.

– Det finnes fortsatt butikker som selger ulovlige sykler. Vil noe endre seg for dem, eller er det fortsatt salg «på kjøpers ansvar» som gjelder?

– De nye reglene om forsikringsplikt som trer i kraft 1. januar gjelder for bruk av slike kjøretøy – og bruk av ulovlige kjøretøy vil fortsatt være forbudt. Endringen endrer heller ikke reglene for omsetning av slike kjøretøy, forklarer Kalsås.

– Vi håper likevel forsikringsplikten kan bidra til at eiere av slike ulovlige kjøretøy blir bevisst risikoen ved å bruke slike kjøretøy – og parkerer de for godt. Ulovlig raske elsparkesykler er farlige og bør ikke brukes av noen, avslutter statssekretæren.

If: - Det vil alltid være luringer der ute

Til tross for at både Finn.no og Samferdselsdepartementet har svarene klare når vi spør, virker det ikke som om forsikringsselskapet er særlig betrygget.

– Tror dere dette er tilstrekkelig til at folk vil forstå og slutte å handle disse syklene?

– Mange vil være lovlydige og sette seg inn og følge det det som gjelder, mens en god del antakelig vil tenke at «dette gjelder ikke meg». «Hey, vi snakker om elsparkesykkel, liksom!» Vi ser i en del kommentarfeltet i sosiale medier at mange ikke har fått med seg at ansvarsforsikring for motorvogn er et myndighetskrav, svarer Clementz, som også peker på at det kan ta en stund før folk flest har satt seg inn i og forstått lovverket.

– Vil Finn.nos opplysningskrav i annonser være nok til at folk ikke blir lurt ved bruktsalg?

– Det korte svaret er: Nei, dessverre. Det vil alltid være luringer der ute.

Fem tips ved brukt sparkesykkel:

Møt selgeren fysisk

Prøvekjør og gå over sykkelen selv

Sett deg godt inn i tekniske spesifikasjoner og krav

Pass på kravet til maks fart (20 km/t), og at det ikke kan endres med knapp, modus eller app

endres med knapp, modus eller app Skaff deg en elsparkesykkelforsikring