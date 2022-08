Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Nordic

Xiaomi roter ikke med suksessformelen

Mi Electric Scooter 3 er en mildt forbedret versjon av sparkesykkelen «alle» kopierte.

Mi 3 får du i både mørk og lys grå utførelse.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Dagens testprodukt er en ny versjon av en gammel kjenning som for mange nok var den første introduksjonen til elsparkesykler: Mijia M365.

Modellen vi har fartet rundt på i det siste kommer nemlig fra Xiaomi og har det fulle navnet Mi Electric Scooter 3. Vårt testeksemplar er av den nordiske versjonen med fartsgrense på 20 km/t – noe som gjør at du lovlig kan kjøre den på norske veier eller fortau.

Merk at Mi 3 også er å få kjøpt i den «vanlige» utgaven med toppfart på 25 km/t, men denne kan ikke brukes her hjemme uten at du bryter en lov eller to. Så vi anbefaler deg å passe på at du får den nordiske varianten, som du da heller ikke burde få noen problemer med å forsikre når dette blir aktuelt.

Kjent design

Xiaomis elsparkesykler har vi hatt god erfaring med fra nevnte Mijia M365, hvis effektive design raskt spredde seg til både konkurrenter og etterfølgere som Mi Electric Scooter Pro.

Vårt testeksemplar av Mi 3 følger samme lest, altså uten nevneverdige forskjeller i stil eller konstruksjon. Den lave og utsatte ladeporten på siden under ståbrettet fortsetter altså å irritere oss, men gummidekselet foran holdes nå i det minste på plass med magneter, så det er jo en liten forbedring.

Maksimal anbefalt førervekt er dog stadig 100 kilogram, noe som betyr at denne modellen ikke vil være like godt egnet for alle velvoksne. Sykkelen i seg selv veide vi inn til 12,8 kg, selv om spesifikasjonene sier 13,2. Dette gjør denne modellen til en relativt portabel modell, selv om den også er litt vel høy som sammenslått.

Akkurat som den tidligere Pro-utgaven er sparkesykkelen produsert av Ninebot, noe som betyr at du må fiske fram mobilen eller nettbrettet og aktivere doningen før bruk i Xiaomis app.

Sånn sett er det helt greit at Xiaomi bruker samme app til alt – være det seg støvsugere, lyspærer, smartknapper eller elektriske sparkesykler.

MERK: Nye regler for elsparkesykler Etter noen år med «enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen» har norske myndigheter gjort en liten U-sving med nasjonens små elektriske kjøretøy denne sommeren. Fra den 15. juni ble det blant annet innført alders- og promillegrense for alle førere av «liten elektrisk motorvogn», som det nå heter. Foruten dette er byråkratiet på full vei inn via en lovpålagt ansvarsforsikring som vil gjelde fra 1. januar 2023. Altså må du ikke bare betale for elsparkesykkelen når du kjøper den – fra neste år må du i tillegg bla opp for å holde hver elsparkesykkel forsikret. Hva dette vil bli i kroner og øre er enn så lenge ikke klart, men forsikringsbransjen selv advarer om at det kan bli en «vesentlig» kostnad. Mer +

Med sykkelen aktivert og ladet opp er det strengt tatt bare å hive seg ut på kjøretur, men det kan være smart å få et par ting på plass først. Når du først er i appen kan det være smart å oppdatere sykkelens fastvare, slik at det er mindre mulighet for at den skal slite med en eller annen programvarefeil.

Appen lar deg også slå av og på cruisekontrollen og bestemme hvor mye (over tre trinn) sykkelen selv skal bremse og regenerere kraft i nedoverbakker.

Forskriftsmessig utstyrt

Når vi hever blikket fra mobilskjermen til selve doningen merker vi oss at Mi Electric Scooter 3 er utstyrt med støttebein, reflekser, bjelle og lys både foran og bak. Baklyset fungerer også som bremselys. Alt dette sørger for at sykkelen egentlig kan brukes døgnet rundt – men merk at instruksjonene advarer deg mot å kjøre gjennom vannpytter eller under våte forhold.

Det er et par gode grunner til å unngå vann om du kan. For det første blir alt underlag glattere i regnet, og for det andre er ikke sparkesykkelen vanntett. Den tåler jo litt fuktighet, men ved mye eller tett regn risikerer du at vann trenger inn i elektronikken.

I tillegg til motorbremsen på forhjulet har Mi 3 en god skivebrems på bakhjulet.

Før første kjøretur – og med jevne mellomrom etterpå – vil det også være smart å sjekke lufttrykket i dekkene. Mi 3 bruker nemlig konvensjonelle luftfylte hjul, og disse bør ha en viss mengde luft for å unngå unødvendig høy rullemotstand. Dette skal også minske sjansene for punkteringer.

I esken til sparkesykkelen finner vi for øvrig også et ekstra dekk og slange, men å bytte dekk eller lappe på slike små hjul er langt fra noen lystig oppgave.

Riktig luftmengde i de to 8,5-tommers dekkene skal altså i teorien hjelpe oss med rekkevidden, som er oppgitt til å være opptil 30 kilometer. Men dette er under ganske ideelle forhold med kjøring på flat asfalt og med en hastighet på 15 km/t.

Batteriet er uansett listet til å ha en kapasitet på 275 wattimer. Dette er omtrent to hundre wattimer mindre enn Mi Pro som vi fikk 40 kilometer ut av da vi testet den for to år siden, og nesten hundre wattimer mindre enn Ninebot KickScooter F40D som klarte 22 kilometer tidligere i sommer.

Serienummeret er gjemt på undersiden av ståbrettet. Greit å ha når du er nødt til å kunne forsikre sparkesykkelen fra nyttår.

Ut på tur

Det var derfor med en viss spenning at vi bega oss ut på vår litt nye men stort sett vante testrunde. I motsetning til produsenten kjører vi en løype med både bakker og blåst, og i hovedsak holder vi toppfarten der vi kan. Denne målte vi for øvrig til drøye 19 km/t på flatmark med vår trofaste GPS.

Av de tre vanlige kjøremodiene – «gåfart», vanlig og sport – bruker vi sistnevnte, som tross alt er den eneste som gir oss toppfarten. Vanlig modus er mer å tenke på som «økonomi» og begrenser oss til 15 km/t.

Nei, gå-modusen kan vi ikke anbefale.

Gå-modusen er egentlig håpløs, for der stopper det på 5 km/t – som er så sakte at det er vanskelig nok å holde balansen. Den fungerer også kun på flatmark, ettersom sykkelen da ikke vil trekke i oppoverbakker.

Før turen vår satte vi regenereringen til medium i appen, mens vi lot cruisekontrollen være avslått. Medium regenerering viste seg å gi litt mer motstand i nedoverbakkene enn vi hadde regnet med, men det var i hvert fall ikke dumt med tanke på rekkevidden.

Etter atten kilometer ut i testen kunne appen og displayet melde om at vi var nede i femti prosent på batteriet. Men idet vi nærmet oss 25 kilometer var det ingen tvil om at Mi 3 begynte å bli litt sliten – på dette tidspunktet var det ikke lenger den samme spruten i bakkene.

Den holdt likevel koken og full fart på flatmark helt til 27 kilometer – om enn med godvær og medvind. Men da var det altså helt slutt, selv om appen stadig kunne melde om litt over ti prosent igjen på batteriet.

Her er resultatene fra Mi 3 og andre sparkesykler vi har testet på samme rute:

Sparkesykkel Tid opp Brattbakken Klarer gangsti Målt rekkevidde Xiaomi Mi 3 (Nordic) 38 sekunder Bytt 27 km Biltema (Yosemite) E-Kick Klarte ikke Bytt 13 km Bydue S1 34 sekunder Krysse av 39 km E-Twow Booster GT 40 sekunder Krysse av 38 km E-Twow S2 Booster Plus 38 sekunder Bytt Ikke målt E-Way E-350 34 sekunder Bytt 15 km E-Way E-500 35 sekunder Bytt 25 km E-Way E-600Max 32 sekunder Krysse av 53 km E-wheels E2S V2 Max 32 sekunder Krysse av 40 km E-wheels E2S V2 Pro 31 sekunder Krysse av 40 km Nitrox Joy V2 49 sekunder Bytt 23 / 37 km Ninebot KickScooter F40D 40 sekunder Bytt 22 km Ninebot KickScooter Max G30 42 sekunder Krysse av 56 km ProWheels Dual V1 34 sekunder Krysse av 33 km Xiaomi Mi M365 Pro 44 sekunder Bytt 40 km

På papiret har Mi 3 en relativt beskjeden motor som ikke yter mer enn 300 watt nominelt. Den kan dog dytte ut opp mot 600 watt over kortere tidsrom, og det gjør det kanskje oftere enn vi tror – hva vet vel vi.

For selv om den altså ikke er proppfull av krefter, synes vi Mi 3 gjør en anstendig jobb i de fleste bakker. Med godt med strøm på batteriet holder den også gjerne toppfarten så lenge ikke stigningen blir for bratt.

Den klarer ikke full fart under hele testløpet i Brattbakken, men kommer seg likevel ganske kjapt opp. Den takler heller ikke gangstien helt øverst, men det var jammen ikke så mye om å gjøre akkurat der.

I nedoverbakker kan det selvsagt gå en del fortere enn 20 km/t, og da hjelper det at skivebremsen bak fungerer godt. Her får vi muligheten til å bremse både jevnt eller hardt om vi trenger det. Men skrur du opp styrken på den regenererende motorbremsen i appen, trenger du strengt tatt ikke å bruke den bremsen så veldig mye eller hardt.

I likhet med sine forgjengere (og kloner) har ikke Mi 3 vanlige dempere. Altså er det kun de luftfylte hjulene som tar av for ujevnheter i underlaget. Sykkelen er derfor litt «stiv», men på vanlig asfalt er det slett ikke ubehagelig.

På den annen side merker vi det godt når vi skal forsere humper og dumper, kvister eller store sprekker. Fortauskanter er langt fra moro, og brostein er noe du aller helst vil unngå.

Men på jevnt underlag fungerer den altså greit. Kombinert med passe friskt gasspådrag, regenerativ motorbremsing og en skivebrems som gjør en fin jobb når det er påkrevd, synes vi den totale kjøreopplevelsen er ganske god. I hvert fall med tanke på at den helt mangler andre former for demping.

Konklusjon

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 – her testet i nordisk versjon – er en nyere og lett forbedret utgave av den klassiske M365. Noen forandringer har det blitt, men de store linjene er bevart, i likhet med den velkjente designen.

Dette fører til at Mi 3 er en ukomplisert og relativt rimelig elektrisk sparkesykkel, samtidig som den føles nokså god og trygg å kjøre. Vekten på knappe tretten kilogram er heller ikke avskrekkende – det er ikke mer enn at du kan dra den opp noen trapper uten å måtte puste for tungt etterpå.

Uheldigvis er den nordiske versjonen med topphastighet på 20 km/t dyrere enn versjonen som går i 25 km/t – som ikke lovlig kan brukes her i Norge.

I skrivende stund koster «vår» utgave omtrent fem tusen kroner. Dette er omtrent en tusenlapp mindre enn du må ut med for en E-Way E-500. Takket være en enda sterkere motor og punkteringsfrie dekk foretrekker vi egentlig sistnevnte, men den bruker også langt mer kraft for å ha nesten like god rekkevidde.

Mi 3 med sine luftfylte hjul er sånn sett mer effektiv, men i 2022 skulle vi gjerne sett at produsenten hadde valgt noe litt mer robust. Ja, det følger et ekstra dekk og slange med sykkelen, men det hadde vært enda bedre dersom den knapt kunne punktere i det hele tatt.

Uansett liker vi faktisk Xiaomi Mi Electric Scooter 3 bedre enn Ninebot KickScooter F40D, som er snekret sammen på de samme fabrikkene. Selv om Nineboten er mer sofistikert og tåler kraftigere førere, er den også større og tyngre. Den føles derfor hakket tregere og har dessuten dårligere rekkevidde.

Nei, får du tak i den til en ålreit pris, er Mi 3 slett ikke noe dumt valg for deg som ikke trenger en spesielt avansert elsparkesykkel. Bare pass på at du i så fall kjøper den lovlige utgaven.

