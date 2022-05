Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Biltema Yosemite E-Kick (27-1110)

Biltemas elsparkesykkel er skikkelig dårlig

Og innimellom faktisk ulovlig.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Kontroverser og regler under endring til tross, det er ikke til å komme fra at den elektriske sparkesykkelen kan være et veldig kjekt transportmiddel. Nå har det vært en stund siden vi har hatt noen nye modeller til test, og starter det hele med Yosemite E-Kick, eller Biltemas artikkel nummer 27–1110 om du vil.

Siden Biltema har drevet butikk en stund – siden 1963 faktisk – har de også god erfaring i å følge det som er av regler og forskrifter. Den medfølgende dokumentasjonen er grundig og kommer i norsk, svensk, dansk og finsk språkdrakt, slik at de fleste i Norden bør kunne få med seg hvordan elsparkesykkelen helst skal brukes.

Fysisk sett er E-Kick en ganske liten elsparkesykkel. Den har 8-tommers punkteringsfrie hjul, en vekt på relativt beskjedne 12,7 kilogram og en lengde på 96 centimeter. Ståbrettet gir altså litt knapt med plass til deg med ekstra store sko.

Motoren – som sitter i bakhjulet – er oppgitt til å ha en effekt på 250 watt, mens topphastigheten skal være på de reglementerte 20 km/t.

3 Dårlig Biltema E-Kick (27-1110) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Liten elsparkesykkel som stort sett fungerer greit bortover og nedover, men sliter i de fleste oppoverbakker. " Fordeler Krysse av God bruksanvisning

Krysse av Skikkelig bremsehåndtak

Krysse av Punkteringsfrie hjul som triller godt Ting å tenke på Bytt Har ikke app

Bytt Relativt kort rekkevidde

Bytt Ingen motorbrems/regenerering

Bytt Harde hjul gir en ditto kjøreopplevelse

Bytt For svak motor for mange bakker (spesielt for voksne)

Bytt Kan finne på å trekke sykkelen over lovlig hastighet

Oppbremsingen gjøres på sin side av en trommelbrems foran, eventuelt med hjelp av å tråkke ned bakskjermen på bakhjulet.

Biltema lister et 187 Wh batteri og rekkevidde på opptil 20 kilometer på denne modellen, men da har de nok regnet med en bruker som veier atskillig mindre enn de 100 kiloene som sykkelen skal tåle.

Totalt blir dette en relativt beskjeden pakke vi stadig sjeldnere ser, ettersom de mer populære elsparkesyklene typisk er noen hakk kraftigere – dette for bedre å hanskes med nordmenns størrelse, rekkeviddeangst og utfordringer med bakkar og berg.

Det er også vanlig med motorbrems som kan regenerere strøm, mens vi gjerne ser en skivebrems i tillegg.

E-Kick er litt høy som sammenslått, men vi kan i det minste bruke styrestammen som «bærehåndtak».

E-Kick kan på sin side ikke putte noe strøm tilbake på batteriet når vi bremser. Trommelbremsen foran er også litt dårlig strammet fra butikken. Men dette får vi justert, og tråkkebremsen bak er en grei backupløsning.

Ellers observerer vi at sykkelen kommer forskriftsmessig utstyrt med reflekser, ringeklokke og lys. Et lite støttebein har den også.

Låsemekanismen for styrestammen virker solid nok, mens den store ladeporten har en solid gummipropp som gir beskyttelse mot støv, skitt og vannsprut.

Men som for elsparkesykler flest frarådes du å kjøre i kraftig regnvær.

I bruk

Sykkelens display viser hastighet, om frontlykten er påslått og omtrent hvor mye strøm som er igjen på batteriet.

Med harde, punkteringsfrie hjul begrenser det seg selv med kjørekomfort, selv om sparkesykkelen heldigvis har en demper over forhjulet. Holkene er litt små og helt runde, men gir likevel et ganske godt grep.

E-Kick har to kjøremodi – én for vanlig kjøring opptil 20 km/t og én som begrenser hastigheten under motordrift til seks kilometer i timen. Det er så sakte at det faktisk nesten er litt vanskelig å holde balansen. Vi har så å si kun brukt den første modusen under vår testing.

Sparkesykkelen har et nokså nøyaktig speedometer og på flatmark kommer også doningen opp i en relativt jevn hastighet på 20 km/t ifølge våre GPS-målinger. Akselerasjonen er rolig og behersket – dette er ikke noe «villdyr» akkurat – men det går greit å få den opp i fart.

I tillegg til å teste toppfarten har vi også tatt med E-Kick på langkjøring i litt varierende landskap – den får kjøre på både sletter og i slake bakker, samt litt mer utfordrende stigninger. Målet med langkjøringen er å se hvor langt vi kommer på et fulladet batteri.

Sliter i bakkene... og laber rekkevidde

Men som vanlig starter vi med vår vante test opp Brattbakken, og der byr Biltema 27–1110 på en skikkelig skuffelse: Selv med fullt batteri og uthvilt motor er den ikke sterk nok til å dra undertegnede med sine 70 kilogram opp bakken.

Jo, vi kommer opp ved å hjelpe til med beina, men det burde strengt tatt ikke være nødvendig på en ny elsparkesykkel i 2022. Husk at det norske regelverket ikke opererer med noen begrensninger i motorstyrke – kun toppfart ved ren motordrift.

E-Kick har et kurant display og små, men kurante holker. Du kommer uansett ikke så langt at du blir sliten i hendene med denne modellen.

Dagen etter var det tid for langkjøring, der vi som regel starter med to faste løyper. Den første er på en drøy mil tur-retur, mens den andre er litt kortere.

Mot slutten av første løype – etter å ha kjørt omtrent ni kilometer – kommer det en passe bratt bakke som vi må opp. Her måtte vi igjen hjelpe til med beina for i det hele tatt å nå toppen. Så etter at den første løypa var ferdig, hadde vi også kun én strek igjen på displayets batteriindikator.

Det ble vurdert som for risikofylt å sette ut på løype nummer to, så vi holdt oss heller i nærområdet. Det viste seg å være et smart trekk, da vi knapt hadde kommet tolv kilometer før batteriindikatoren blinket friskt for å markere at moroa var over.

Jo, vi kunne fremdeles dra oss kilometeren hjem, med sparking i alle bakker og lite futt på de flate partiene. Derfor føler vi oss litt sjenerøse når vi skriver tretten kilometers rekkevidde på denne doningen.

Sparkesykkel Tid opp Brattbakken Klarer gangsti Målt rekkevidde Biltema (Yosemite) E-Kick Bytt Bytt 13 km Bydue S1 34 sekunder Krysse av 39 km E-Twow Booster GT 40 sekunder Krysse av 38 km E-Twow S2 Booster Plus 38 sekunder Bytt Ikke målt E-Way E-350 34 sekunder Bytt 15 km E-Way E-500 35 sekunder Bytt 25 km E-Way E-600Max 32 sekunder Krysse av 53 km E-wheels E2S V2 Max 32 sekunder Krysse av 40 km E-wheels E2S V2 Pro 31 sekunder Krysse av 40 km Nitrox Joy V2 49 sekunder Bytt 23 / 37 km Ninebot KickScooter Max G30 42 sekunder Krysse av 56 km ProWheels Dual V1 34 sekunder Krysse av 33 km Xiaomi Mi M365 Pro 44 sekunder Bytt 40 km

Ujevn på farten

Selve kjøreopplevelsen er for så vidt helt grei. Med demper foran går det fint med lave fortauskanter og andre små ujevnheter, men det merkes at vi har harde hjul og ingen demping bak – her trives vi så avgjort best på jevn asfalt.

Av mer positive ting kan vi trekke fram at sykkelen triller ganske greit, og vi får ingen skrekk i kroppen selv om vi i nedoverbakker fort kan runde tretti kilometer i timen med god margin.

Motoren sitter i bakhjulet, noe vi sjelden ser på såpass små og lette elsparkesykler.

Men samtidig merker vi at sykkelen uten noen stor forklaring kan være litt ujevn med tanke på hastighet. Noen ganger får vi «kun» en toppfart på 18–19 kilometer i timen, som jo kan være greit nok, men vi skjønner ikke hvorfor.

Andre ganger, som når den sliter litt med å trekke oss opp en kort bakke og veien flater ut, da har det flere ganger skjedd at sykkelen «glemmer» at den skal stoppe å dra ved 20 km/t. Dersom den da finner kreftene, vil den helst trekke oss opp mot 25 km/t – som jo er over lovlig hastighet med motordrift her i Norge.

Her er det trolig noe med programmeringen som ikke helt stemmer. Men når vi starter fra null på flatmark, eller slipper gasspaken et øyeblikk når vi har nådd toppen av bakken, har vi ikke merket dette «problemet».

At denne elsparkesykkelen finner denne utilsiktede «turbomodusen» fra å slite seg opp stigninger er litt ironisk, ettersom oppoverbakker tydeligvis er dens akilleshæl. For den blir samtidig også litt «sliten» etter å ha jobbet seg opp en bakke, slik at neste stigning blir enda litt tyngre for den.

Hvorvidt dette skyldes varmgang i motoren – bakhjulet blir godt og varmt etter en stund – eller en annen begrensning i drivlinjen vites ikke. Men gir vi sparkesykkelen en liten hvil, blir den faktisk litt piggere igjen.

Konklusjon

Biltema 27–1110/Yosemite E-Kick er – med tanke på at vi skriver 2022 – en relativt liten elektrisk sparkesykkel. Med åttetommers hjul, 187 Wh batteri og 250 watts motor imponerer den ikke akkurat på papiret.

Hadde den enda vært spesielt portabel eller lett, men som sammenklappet tar den fremdeles en del plass. Den er kort nok for enkelt å kunne ta med seg på kollektivtransporten, men siden håndtakene ikke kan felles inn tar den likevel en del plass.

Vekten på 12,7 kilogram er også stadig en del å bære rundt på.

Dette er heller ikke det vi kan kalle en «lekesykkel» rettet mot barn. Tross alt anbefaler bruksanvisningen at brukerne er 15 år eller eldre, og vi skal heller ikke glemme at regjeringen har varslet å innføre aldersgrense på 12 år for elsparkesykler.

Sånn sett er Biltemas E-Kick – i likhet med elsparkesykler flest – i høyeste grad et transportmiddel ment for ungdom og voksne.

Men det føles ikke slik. Motoren er ganske enkelt ikke sterk nok til å trekke en normalt stor person opp en god bakke – så du må belage deg på å hjelpe til en del selv dersom du ikke bor i Danmark eller et annet sted med flatt terreng. Alternativt får du passe vekten.

Videre er motorkontrollen litt lunefull. I noen tilfeller finner sykkelen det for godt å trekke oss over den tillatte maksimumshastigheten. Sånn skal det jo ikke være.

Kjørelengden kan vi heller ikke skryte av. Det eneste positive med å kun ha en rekkevidde på tretten kilometer er at du ikke rekker å bli sliten i beina. for det vil du etter hvert bli med harde hjul og demper kun foran.

Men hjulene sørger i det minste for at du ikke punkterer, og sykkelen triller jo ganske bra ned bakker. Bremsene er greie nok til å sørge for at du stopper også. Likevel – ofte skal vi opp den bakken igjen, og dersom den bakken er lang og/eller bratt, spørs det altså om Yosemite E-Kick har krefter til det.

Nei, denne modellen fra Biltema hadde vi holdt oss unna. Vi hadde mye heller gått litt opp i pris for en E-Way E-500, eller ned i pris for en E-Way E-350. I begge tilfeller får du mer krefter, lengre rekkevidde (i hvert fall med E-500) og bedre bremser.

3 Dårlig Biltema E-Kick (27-1110) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Liten elsparkesykkel som stort sett fungerer greit bortover og nedover, men sliter i de fleste oppoverbakker. " Fordeler Krysse av God bruksanvisning

Krysse av Skikkelig bremsehåndtak

Krysse av Punkteringsfrie hjul som triller godt Ting å tenke på Bytt Har ikke app

Bytt Relativt kort rekkevidde

Bytt Ingen motorbrems/regenerering

Bytt Harde hjul gir en ditto kjøreopplevelse

Bytt For svak motor for mange bakker (spesielt for voksne)

Bytt Kan finne på å trekke sykkelen over lovlig hastighet

Les også Dette bør du vite før du kjøper sykkellås