Netflix lager spill av kjente serietitler

Squid Games og Wednesday ryktes å bli til spill.

Netflix skal lage spill basert på populære serier. Blant annet Squid Game. Kamera Noh Juhan | Netflix / Netflix

Det er et par år siden Netflix begynte å tilby spill på plattformen sin. Den gang var det kun et fåtall titler, og bare et par av dem var basert på Netflix-serier.

Nå ryktes det at enda flere populære serietitler også skal bli til spill.

Angivelig jobber strømmegiganten med spill basert på de svært populære seriene Wednesday, Squid Game og Black Mirror, skriver The Wall Street Journal.

Spill kommer til TV og PC også

Til nå har Netflix tilbudt blant annet «Exploding Kittens: The Game eller Ghost Detective» og «Too Hot to Handle: Love is a Game» i sitt spillunivers, men kun i form av nedlastbare apper via App Store.

I august i år ble det derimot bekreftet at selskapet jobber med andre løsninger, som vil gjøre spillene tilgjengelig på flere plattformer enn kun iOS og Android, som til nå har vært tilfellet. Etterhvert skal tjenesten også bli tilgjengelig for bruk på TV og PC.

– I dag tar vi det første steget mot å gjøre spill spillbare på alle enheter du kan se Netflix på, skrev Mike Verdu i Netflix på selskapets bloggside.

Sliter med inntjening

Det siste året har Netflix sett seg nødt til å skru opp prisene gjentatte ganger i flere markeder, som resultat av svakere inntjening. De har også begynt å slå ned på kontodeling, for å forhindre for mange «gratispassasjerer».

Dette er ikke unikt for Netflix, som stadig møter økt konkurranse fra andre strømmetjenester. Også Disney+ har nylig varslet at de fra og med november vil begynne å slå ned på kontodeling. Dette gjelder foreløpig kun brukere i Canada, men i Norge vil vi til gjengjeld merke prisøkning på tjenestene.

Hva dette vil ha å si for tilgangen på Netflix’ spill er usikkert, men mobilspillene har frem til nå vært tilgjengelig som gratisspill, forutsatt at du har et løpende abonnement. Hvorvidt dette vil forandres om selskapets nye spill blir mer populære gjenstår å se.