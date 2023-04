Netflix utsetter de nye reglene for kontodeling

Kamera ALASTAIR PIKE / AFP

Netflix har lenge vært tydelig på at de ønsker å få bukt med «gratispassasjerene» som ikke betaler for et eget abonnement. Planen var å innføre nye regler i dette årets første kvartal, men dette skal nå ha blitt utsatt til sent andre kvartal – altså, en eller annen gang før utgangen av juli.

Utsettelsen er selvsagt en sannhet med modifikasjoner, ettersom utrullingen allerede skal ha startet i noen land. Canada, New Zealand, Portugal og Spania skal ha fått implementert reglene allerede i februar i år. Om resultatene fra regelimplementeringen i disse landene skal Netflix ha uttalt at de er fornøyd med resultatene, og at det har sørget for abonnementsøkning i Canada, skriver The Verge.

Den utsatte implementeringen gjelder i hovedsak USA. Når de samme reglene kommer til Norge er fortsatt usikkert.

Bruker tiden til å forbedre tjenesten

Hva som er de konkrete grunnene til utsettelsen fremkommer ikke, men Netflix-sjef Greg Peters skal ha uttalt at de ønsker å bruke tid på å gjennomføre en rekke forbedringer, som de skal ha oppdaget behovet for i forbindelse med at de testet funksjonen utenfor USA.

Blant annet ønsker Netflix at man skal kunne bruke sin egen konto når man er på reise, og således befinner seg utenfor egen husholdning. I tillegg vil de implementere verktøy for å kunne administrere tilgangen til egne kontoer og enheter.

– Vi følte at basert på disse resultatene var det bedre å ta litt ekstra tid, inkludere det vi hadde lært og gjøre denne overgangen så smidig som mulig for medlemmene, skal Peters ha uttalt.

Høy inntjening på reklamebasert abonnementsløsning

At Netflix har økt sin abonnementsskare i Canada, kan også ha sammenheng med at de har gjort tilgjengelig en abonnementsløsning som er rimeligere enn de øvrige, men inkluderer reklamer. Denne løsningen skal nemlig ha gitt selskapet økte inntekter per bruker, skriver strømmejournalist Janko Roettgers.

The Verge spekulerer i om dette kan være blant grunnene til at Netflix også bruker ekstra midler på å forbedre nettopp denne tjenesten.

Annonse-abonnementet får nemlig forbedret strømmekvaliteten fra 720p til 1080p, samt muligheten til å strømme fra to enheter samtidig.

Alt innhold er derimot ikke tilgjengelig på denne tjenesten, slik det er for dyrere abonnementsløsninger.

Når og om løsningen blir tilgjengelig i Norge vet vi ikke.

Koster ekstra for deling

Kontodeling utenfor egen husholdning skal fortsatt være mulig etter de nye reglene trer i kraft, men forutsetter da et tillegg til den vanlige abonnementskostnaden. I Canada ligger denne ekstrakostnaden på rundt 60 kroner (7,99 CAD) per måned per person. Dette forutsetter da også Standard- eller Premium-abonnement.

Da vi skrev om disse nye løsningene i fjor, regnet vi oss frem til at kostnaden kunne bli rundt 30 kroner ekstra i måneden i Norge, men med dagens usikre økonomiske situasjon er det sannsynlig at prisen kan bli vesentlig høyere.

Kan «sile ut» andres kontoer

Bonusen er selvsagt at disse ekstra-brukerne også får sine egne innloggingspassord, og således ikke behøver mikses med ditt eget, men når prisene bare stiger er det også sannsynlig at mange ønsker å kvitte seg med gratispassasjerene, fremfor å betale mer for alle andres bruk.

For å unngå sure miner fra disse passasjerene, som tross sikkert ikke ønsker å miste serie-historikken sin, kan man eksportere kontoene deres med Netflix egen eksporteringsløsning.

19. april 2023, 13:43

Mer om NetflixAbonnement