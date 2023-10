Netflix planlegger å øke prisene

Igjen.

Ifølge den amerikanske avisen The Wall Street Journal planlegger nå Netflix å skru opp prisene på sine tjenester.

Økningen skal være en direkte følge av streikene som har pågått den siste tiden, hvor både skribenter og skuespillere har streiket i Hollywood.

Selskapet vurderer å øke prisen i flere markeder verden over, og starter mest trolig med USA og Canada.

Akkurat hvor mye prisen vil stige er ikke kjent. Men det vil i så fall være nok en prisjustering fra selskapet på ganske kort tid.

Ikke første gang i år

For selskapet endret på prisene sine allerede i februar i år. Samtidig har selskapet gjort en del endringer som har kommet negativt ut for mange.

Som for eksempel da de tidligere i år strammet til slik at man ikke lenger kan dele konto med andre.

Her forventet Netflix å miste en del kunder i protest. Men det er uklart om dette har noe med denne prisøkningen å gjøre.

Selskapet skal angivelig ha hatt rundt 100 millioner brukere som delte konto med andre, før de satte ned foten.

Tester spillstrømming

Netflix er først og fremst forbundet med filmer og serier. Og har i løpet av noen år laget en rekke gode, selvproduserte serier.

Men selskapet meldte i august at de ser på andre muligheter også.

Blant annet tester de ut spillestrømming. Altså at du kan spille spill direkte via en mobil eller tilsvarende over nettet. På denne måten kan mange som ikke har kraftig nok maskinvare til å spille lokalt fortsatt ha muligheten til å henge med.

Men her vil Netflix møte kraftig konkurranse – akkurat slik de allerede gjør på filmer og serier. Etablerte giganter som Xbox og Nvidia er allerede godt i gang med sine alternativer.

(Kilde: The Wall Street Journal)

