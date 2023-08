Netflix tester spillstrømming rett til TV-en

Netflix bekrefter nå at de utvider mulighetene for å strømme spill til flere ulike plattformer. Frem til nå har tjenesten vært begrenset til iOS og Android – men dette utvides nå slik at man kan bruke TV og PC også.

– I dag tar vi det første steget mot å gjøre spill spillbare på alle enheter du kan se Netflix på, skriver Mike Verdu i Netflix på selskapets bloggside.

Utviklingen av tjenesten er fortsatt inne i en betafase, og vil nok kreve mye testing før selskapet eventuelt velger å spre tilgangen ut til alle forbrukere. Enn så lenge er det et fåtall brukere i England og Canada som nå kan teste ut hvordan det fungerer å spille på TV-en via Netflix.

Kan bruke mobilen som kontroller

Mulighetene for å spille spill via Netflix sin tjeneste utvides nå til å gjelde plattformene Google TV, LG WebOS, Nvidia Shield, Roku, Samsungs smart-TV-er, Amazon Fire TV og Walmart ONN.

I første omgang vil det likevel kun være to spill som er mulig å prøve ut. Du kan velge mellom er Oxenfree og arkadespillet Molehew’s Mining Adventure. Det er med andre ord snakk om spill som i utgangspunktet er ganske lette å drive selv lokalt på for eksempel mobiler.

Og for å kontrollere spillene kan man ta i bruk appen som Netflix lanserte for en liten stund siden; Netflix Game Controller, på iOS. Her bruker du mobilen din som kontroller, og denne aktiverer du ved at TV-en din viser en QR-kode som du henter ned og tar i bruk via appen på mobilen. På Android vil du kunne bruke selve Netflix-appen

Innen noen få uker vil det også åpnes for støtte via nettleser. Det vil i så fall gjøre at du kan bruke PC-ens mus og tastatur til å kontrollere spillet.

Mange om beinet

Ved å satse på strømming av spill hiver Netflix seg på en bølge som startet noe år tilbake, men som har begynt å vokse seg større. Det betyr at kampen om beinet også tiltar i samme hastighet.

Eksempelvis har du kunnet bruke Xbox sin Game Pass – løsning til å spille spill på Samsung sine smart-TV-er en stund. Hvor du blant annet kan koble til kontrolleren fra nettopp Xbox direkte på TV-en – om du vil ha en konsoll-kontroller når du spiller.

Nvidia satser også stort på en tilsvarende løsning hvor du via Geforce Now kan spille uten behov for en kraftig gaming-PC. I tillegg har Amazon sin Luna-tjeneste som også lar deg spille via skyen – for å nevne noen.

Alle de nevnte tilbudene har likevel en ting til felles; de krever en god nettilkobling for at du skal få god kvalitet på grafikken og ikke minst grei flyt i den. Den tyngste jobben med å kjøre spillene gjøres via skyen, men hvor godt resultatet oppleves for deg avhenger altså av kvaliteten på nettet ditt.

Et siste alternativ er også Steam Link-løsningen til spillplattformen Steam, men der dreier det seg om «lokal» strømming, altså at spillet kjøres på PC-en din og strømmes til for eksempel en Apple TV.

(Kilde: Netflix)

Oppdatert 15. august 2023, 10:51

