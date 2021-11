Nå er Netflix-spillene her

Dukker opp i Android-appen fra i dag.

Netflix står allerede for en enorm mengde skjermtid i de tusen hjem, og nå skal det muligens bli enda mer. Selskapet har i dag lansert sin lenge ventede spillsatsing. Det gjør de med fem mobilspill som er tilgjengelig direkte fra Android-appen - i første omgang Stranger Things-spillene, og tre nye titler.

De fem spillene skal dukke opp i sin egen oversikt, akkurat som nyutgivelser og ulike filmsjangre gjerne får sine egne striper nedover i innholdsoversikten. Netflix lover dessuten at de blir tilgjengelig for alle profiler på hovedkontoen.

De presiserer dessuten at lanseringen skjer verden rundt, så om du - som undertegnede i skrivende stund - ikke har fått tilgang på spillene ennå er de antakelig rett rundt hjørnet.

Foreløpig ikke på iOS

Foreløpig sier ikke pressemeldingen noe som helst om brukere av iOS-appen eller Windows-appen. Apple administrerer i utgangspunktet hvilket innhold som kan kjøres på en iPhone, men så langt har spillsatsingen vært testet med lenker fra Netflix-appen inn i appbutikken, og pålogging med Netflix-kontoen i spillene etter at de har vært nedlastet. Det er altså ikke noe i veien for at selskapet kan gjøre det samme, med lenker inn til App Store for nedlasting på Apple-enheter.

Pressemeldingen forklarer uansett at spillsatsingen er helt i startgropen og at det vil komme flere spill og bedre opplevelser i tiden som kommer. Men det er altså uklart om selskapet har en plan for brukere av Apple-enheter. Så langt har de to Stranger Things-spillene kun vært tilgjengelig via Apples egen App Store.

Klarer seg uten nett

En svakhet ved «gratis» apper fra Google Play er at de fleste vil ha nettilkobling hele tiden, slik at de kan vise reklame og tjene penger for utviklerne sine. Det ser ut til å være den aller viktigste fordelen med Netflix-satsingen, som ellers eksisterer i et lite hav av spill og spilltjenester for mobilen fra før.

Det er også mulig å aldersbegrense spillene. Hvis Netflix-profilen ikke er satt opp for voksne må barna bruke den samme koden for å låse opp innholdet som de ellers måtte for å spille av voksent innhold på tjenesten.

Bare mobilspill, men ...

Spillene som slippes i første omgang er:

Stranger Things 1984

Stranger Things 3

Shooting Hoops (nytt)

Card Blast (nytt)

Teeter Up (nytt)

Det er verdt å merke seg at spesielt Stranger Things-spillene har skapt mye oppmerksomhet etter hvert som de har kommet, og vært suksesser for selskapet - om enn nedlastbart fra Google Play ved opprinnelig lansering. De tre nye spillene vil også være tilgjengelige i Googles appbutikk.

Vi snakker altså om en nokså myk lansering, delvis med innhold tjenesten allerede har. Men samtidig med innhold som Netflix-brukere (og Stranger Things-fans) har satt stor pris på allerede.

Tjenesten har forøvrig kjøpt sitt eget spillstudio, Night School Studio, som skal stå for utvikling av mer innhold.

Produktsjef Gregory Peters sa ifølge TechCrunch at tjenesten og det de har gjort så langt kun handler om å være sikre på at systemene virker sammen, og at det fortsatt er «utrolig tidlig». Vi kan altså vente oss mer spillbart innhold fra strømmekjempen.