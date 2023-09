Fra november skal Disney+ slå ned på abonnementsdeling

I hvert fall i Canada.

Publisert i går 13:17

Som om ikke Disneys strømmetjeneste Disney+ stadig mister kunder – blant annet på grunn av økte abonnementspriser – er underholdningsgiganten nå i ferd med å gjøre noe annet som er lite populært: Å slå ned på abonnementsdeling.

Konto-, passord- eller abonnementsdeling er å dele innloggingsinformasjonen med folk som ikke bor i samme husstand. Typisk vil da et abonnement deles mellom slektninger, kjærester, naboer eller venner. Men penger spart for brukerne er tapte inntekter for strømmeselskapene.

Netflix har som kjent allerede tatt grep, og nå er altså Disney+ i ferd med å følge etter. Selskapet varslet om dette sent i sommer, og fra 1. november vil også de første abonnentene merke at Disney strammer skruen.

Heldigvis for norske kunder vil dette i første omgang skje i Canada, mens vi her hjemme «bare» får flere abonnementsnivåer der vi må betale mer for den beste kvaliteten.

Mens i Canada skal Disney+-abonnentene nå ha fått en e-post som forteller at det vil komme restriksjoner på deling av konto- eller innloggingsinformasjon utenom husstanden, melder The Verge.

I Norge er det enn så lenge kun tydeliggjort via tjenestens hjelpesenter at abonnementsdeling er fy-fy.

Akkurat hvordan Disney+ har planer om å kontrollere og implementere sperrer for folk som deler kontoinformasjon kommer ikke fram av e-posten. Men noen klar løsning hadde heller ikke Disney-sjef Bob Iger da kan kom med planen i sommer.

Upopulært, men kan være lønnsomt likevel

Det er mange titalls strømmetjenester å velge i, og nesten alle har unikt innhold.

Selv om mange lar seg provosere av restriksjoner rundt abonnementsdeling kan det likevel være lurt å gjøre det, i hvert fall hvis man teller kun dollar og cent.

For selv om antallet seere går ned på kort sikt, er håpet at folk som tidligere snyltet på andres innlogging etter hvert tegner sine egne abonnementer.

På den annen side kan det også føre til at flere kunder går over til en av konkurrentene. Strømmemarkedet er stort, og det er som kjent en rekke alternativer å velge mellom.

