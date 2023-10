Apple-ekspert: Apple planlegger billigere Vision Pro-variant

Kan likevel bli kjempedyre.

Da Apple lanserte Vision Pro – selskapets første AR/VR-hodesett – var det mange som fikk opp interessen helt til prisen ble avslørt.

Den første utgaven av Apples briller koster nemlig godt over 40.000 kroner.

Ifølge Bloombergs Mark Gurmans egne nyhetsbrev Power On, ser Apple nå på mulig løsninger for å lage et billigere alternativ.

Målet skal angivelig være å presse prisen ned mellom 1500 og 2500 dollar. Eller cirka 16.000 til 27.000 kroner før moms og eventuelle andre tillegg.

Dermed kan den havne i omtrent samme prisnivå som Meta Quest Pro, som også ble ansett som kjempedyr da den kom.

Kan ta vekk den utvendige skjermen

Den utvendige skjermen kan bli borte på en billigere modell av Vision Pro. Kamera Apple

Gurman hevder Apple ser på flere løsninger, men at ett av sparekuttene trolig vil være den utvendige skjermen, som lar deg se øynene til personen som bruker hodesettet.

Dette er en funksjon som har skilt Apple sin løsning fra andre produsenter, men er tilsynelatende en dyr løsning.

En annen løsning Apple vurderer er å senke oppløsningen på de to skjermene på innsiden av hodesettet.

Med dagens Vision Pro er denne oppløsningen på mer enn 4K-per øye. Men det kommer ikke frem hvor lavt de eventuelt vurderer å senke den.

Flere satser på billigere hodesett

Selv om Apple skulle klare å senke prisen ned mot 1500 dollar, er det likevel snakk om en solid slump penger for et AR/VR-hodesett.

Som tidligere nevnt vil Meta Quest Pro være en av de Apple må bryne seg på. Som i skrivende stund har en prislapp på rett under 18.000 kroner.

Samtidig er Meta høyaktuell med Quest 3, som er et betydelig billigere alternativ sammenlignet med Vision Pro og Quest Pro.

Dette hodesettet kommer i to ulike versjoner, med en prislapp på 6795 og 8695 i skrivende stund.

Nå skal det påpekes at Apple nok har sett for seg et litt annet bruksområde og brukergruppe for Vision Pro.

Når vi først er inne på Meta Quest 3 har også de fått en konkurrent i Pico 4. Et produkt som viste seg å være meget bra da vi testet det, og som har en prislapp under 5000 kroner.