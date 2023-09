Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Meta avslørte det nye VR-hodesettet Quest 3

Slippes 10. oktober og kommer i to utgaver.

Kamera Meta / skjermbilde fra YouTube

Vegar Jansen Publisert i går 22:40 Lagre

Tretti minutter etter planlagt tid åpnet Meta-sjef Mark Zuckerberg onsdag kveld selskapets årlige Connect-konferanse, som finner sted over de neste dagene.

For de fleste av de som hadde samlet seg fra fjern og nær var det nok det nye VR-hodesettet Meta Quest 3 som var det store trekkplasteret. Forståelig nok. Det har gått tre år siden vi fikk den nåværende publikumsfavoritten Quest 2, og mange er sugne på en enda bedre VR-opplevelse uten å måtte blakke seg av den grunn.

Meta Quest 3 har ikke vært noen hemmelighet. Allerede tidlig i sommer slapp Meta både bilder og en god del informasjon om det nye hodesettet, men mange har likevel ventet i spenning på endelig slippdato og de siste detaljene.

Zuckerberg med de nye Quest 3-brillene på. Kamera Meta

Datoen er i det minste klar. 10. oktober er den store dagen, og hodesettet kan bestilles fra og med nå – i det minste fra Metas egen nettbutikk.

Prisen er satt til 499 amerikanske dollar, men her i Norge listes hodesettet til 6695 kroner i Meta-butikken. Og det er versjonen med 128 GB lagringsplass. Hvis du har planer om å ha en mengde spill lagret på hodesettet, kan du også gå for utgaven med 512 GB til 8495 kroner.

I tillegg er det mulig å velge en avansert (Elite) hodestropp, eventuelt med større batteripakke, noe som så vidt bikker prisen over ti tusenlapper.

Sterkere og raskere

Ifølge Zuckerberg er Quest 3 verdens første «mixed reality»-hodesett ment for forbrukermarkedet. Det er i hvert fall det første hodesettet utstyrt med Qualcomms Snapdragon XR2 Gen 2-plattform, som ifølge Meta-sjefen byr på noe slikt som dobbelt så god grafikkytelse sammenlignet med forrige generasjon.

Mixed reality betyr at virtuelle elementer – eller hele spill – kan blandes med den virkelige verdenen. Kamera Meta

Med forrige generasjon menes da hodesett som Quest 2, Pico 4 og Vive XR Elite – som alle benytter seg av Snapdragon XR2 Gen 1. Med den nye prosessoren er Quest 3 også betraktelig sterkere enn den langt dyrere Meta Quest Pro, som har en XR2+ Gen 1 innabords.

Ifølge spesifikasjonene har det nye hodesettet 8 GB minne, opp fra 6 GB på Quest 2. Vi nevner også vekten på 515 gram og en oppløsning på 2064 x 2208 piksler per øye med 90 Hz frekvens.

Mixed reality betyr at hodesettet kan blande den virkelige verden med virtuelle objekter. Her er Quest 3 i en helt annen liga enn forgjengeren, da hodesettet har fått to dedikerte kameraer og en dybdesensor kun for nettopp dette.

Quest 3 kartlegger omgivelsene selv. Kamera Meta

Resultatet skal være et bilde med god fargegjengivelse, lite forsinkelse og minimalt med forstyrrelser. I hvert fall virket det slik med det vi fikk se fra Metas presentasjon.

Hodesettet skal også kunne fullt tolke omgivelsene og sette opp grensene for rommet selv.

Vi har hatt et håp om at det nye hodesettet ville by på en bedre visuell opplevelse enn Quest 2. Her har vi gode nyheter. Metas teknologisjef Andrew Bosworth kunne bekrefte at linsene i Quest 3 er en ny generasjon av samme type pannekakelinser som først kom på banen med Meta Quest Pro.

Pannekakelinsene til Quest Pro til venstre, Quest 2 til høyre. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Kombinert med nye skjermpaneler, har Meta fått på plass nærmere tretti prosents økning i oppløsning kontra den Quest 2. I tillegg til å gi et skarpere bilde med mindre lysforvrengning, betyr det også et tynnere hodesett med bedre vektbalanse. I hvert fall i teorien.

Nye og bedre kontrollere

Foruten et trinnere hodesett med langt sterkere innmat byr Quest 3 også på oppgraderte kontrollere som ganske enkelt kalles Touch Plus. Borte er de klassiske sporingsringene vi kjenner fra tidligere generasjon, og de er åpenbart modellert på samme lest som Touch Pro-kontrollerne til Quest Pro – om enn uten kameraer.

Meta skryter også av at Quest 3 også fint kan brukes uten kontrollere, altså med ren håndstyring, men det gjenstår å se hvor godt dette faktisk fungerer i praksis.

Å bruke VR/AR som en snarvei til «storskjerm» kan være kjekt både for gamere og sportsfantaster. Kamera Meta

En ting som i hvert fall er sikkert er at Meta med Quest 3 virkelig befester sin posisjon som markedsledende innen forbrukersegmentet – både når det gjelder pris og innovasjon.

Selskapet kunne også røpe et samarbeid med Microsoft og Xbox Cloud Gaming. Dette skal være på plass i desember og gi mulighet for å spille heftige Xbox-titler på «storskjerm» rett i Quest-hodesettet. Innhold skal altså ikke være noe problem.

Vi vil selvfølgelig komme tilbake med en test av Meta Quest 3 så snart som mulig.

