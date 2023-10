Ikke lad iPhone 15 Pro i BMW

Er dette Apples merkeligste iPhone-problem?

Blir iPhone 15 Pro ødelagt når den møter ladeplaten i en BMW? Det er spørsmålet brukere på MacRumors-forumet stiller seg, etter at et antall av dem har opplevd at telefonen går i gjenopprettingsmodus av å lade i bilene.

Og det som verre er; selv etter at telefonen er gjenopprettet og i bruk igjen fungerer ikke lenger mobilbetaling med Apple Pay.

Det kan bety at noe fysisk har gått galt med NFC-brikken i telefonen som snakker trådløst med betalingsterminalen.

– Jeg gjorde tabben å legge telefonen på platen

Fra flaks til uflaks; En uheldig iPhone-eier fikk utlevert en ny BMW X5. Det likte ikke telefonen hans så godt. Kamera Hanne Hattrem / VG

Diskusjonstråden starter slik det pleier, med én person som har et uvanlig problem. Før en håndfull andre kommer til, og én person spør hvilken bil telefonen er ladet i.

Det viser seg at alle i tråden lader i nyere BMW-er.

– Jeg er på reise og fikk en flett ny BMW X5 som leiebil. Jeg gjorde tabben å legge iPhonen min på ladeplaten, og etter få minutter låste den seg helt, forklarer brukeren Pdhenn, som avslutter sin kommentar med:

– Langt unna en Apple Store, og kommer ingen vei.

iPhoner overoppheter

Problemet dukker opp kun kort tid etter at Apple selv har bekreftet problemer med overoppheting av telefonene. For varmeproblemet er det lovet en iOS-oppdatering som skal sørge for bedre styring av temperaturene.

Det er uklart om de to problemene har noe med hverandre å gjøre.

Oppstår flere ganger

Akkurat hvor alvorlige problemene i etterkant av ladetrøbbelet er varierer litt blant forumbrukerne. Noen får gjenopprettet telefonen, men ikke aktivert Apple Pay i etterhånd.

Andre får ikke en gang gjenopprettet telefonene sine. Enkelte i forumet melder at også erstatningstelefoner de har fått fra Apple gjør det samme.

Noen har også fått byttet telefoner med beskjed fra Apple om at NFC-brikken i telefonene har vært ødelagt, uten at årsakssammenhengen er helt klar.

2x induksjon

Trådløs lading foregår ved hjelp av magnetfelt og induksjon gjennom viklinger i hver enhet. Slik kan du også utveksle data, og NFC - nærfeltskommunikasjon - baserer seg bittelitt på radiobølger, men utveksler også data og energi via induksjon.

Det virker ikke helt utenkelig at en trådløs ladeprosess som går galt kan gå utover maskinvaren som skal til for å kommunisere over NFC.

Foreløpig ikke bekreftet

Foreløpig er ikke ladeproblemene bekreftet av hverken BMW eller Apple, og de første meldingene om dem dukket opp rett før helgen.

I mellomtiden kan det være greit å lade på den gode gamle måten, med kabel, dersom du har både en ganske ny BMW og en helt ny iPhone 15 Pro.

PS! Ingen i forumtråden har «vanlig» iPhone 15 eller eldre iPhone-modeller.

