Test Pico 4

Et solid VR-alternativ for deg som er helt mot Meta

Et VR-hodesett som har flydd under radaren for oss her i Tek er Pico 4. Grunnen til dette er muligens at den ikke har blitt sluppet på markedet i USA, og det er gjerne derfra vi plukker opp nyheter om siste skrik innen teknologi.

Pico ble kjøpt opp av ByteDance i 2021. Utenfor Kina er nok ByteDance mest kjent for appen og plattformen TikTok. De som kjenner sin utenrikspolitikk vet at USA og Kina generelt ikke er perlevenner for tiden, og TikTok spesielt sees på som en sikkerhetsrisiko.

Hodesettet Pico 4 kom på markedet for ganske nøyaktig ett år siden, og er å få i versjoner med 128 og 256 gigabyte lagringsplass.

På papiret er dette en helt frittstående og trådløs VR-løsning som kan matche – og vel så det – konkurrenter som HTC Vive XR Elite og den svært populære Meta Quest 2. Alle disse har den samme prosessorplattformen innabords, altså Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Pico 4 (128GB) annonse Utvalgte butikker 4895 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 4895 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat Et bra alternativ til Meta Quest 2. Fordeler + Velfungerende virtuell virkelighet

+ Ganske høy oppløsning

+ Romsporing uten basestasjoner

+ Kan brukes frittstående, ingen PC nødvendig

+ Kamera gir «gjennomføring» i farger

+ Gode og ergonomiske kontrollere

+ Indre maskedel kan enkelt fjernes/byttes

+ PCVR kan strømmes via USB-kabel eller over Wi-Fi Ting å tenke på — Indre maskedel kunne gjerne vært mykere

— Noen av Pico Panorama-opplevelsene er litt spesielle

— Håndsporing er ikke veldig presis

— Noe begrenset batteritid

Oppløsning Bildefrekvens (opp til) SoC / RAM Pico 4 4320 x 2160 piksler (2160 x 2160 per øye) 90 Hz XR2 Gen1 / 8 GB HTC Vive XR Elite 3840 x 1920 piksler (1920 x 1920 per øye) 90 Hz XR2 Gen1 / 12 GB Meta Quest Pro 3600 x 1920 piksler (1800 x 1920 per øye) 90 Hz XR2+ Gen1 / 12 GB Meta Quest 2 3664 x 1920 piksler (1832 x 1920 per øye) 90/120 Hz XR2 Gen1/ 6 GB Meta Quest 3 4128 x 2208 (2064 x 2208 per øye) 90 Hz XR2 Gen2 / 8 GB HTC Vive Pro 2 4896 x 2448 piksler (2448 x 2448 per øye) 90/120 Hz Ingen HP Reverb G2 4320 x 2160 piksler (2160 x 2160 per øye) 90 Hz Ingen Åpne fullskjerm Mer +

Som vi altså ser kan Pico 4 skilte med et par hakk høyere oppløsning enn de andre frittstående VR-hodesettene vi har vært borti. Et annet visuelt løft får vi med pannekakelinsene. Disse tillater et litt større fokusområde enn fresnel-linsene vi kjenner fra blant annet Meta Quest 2 og Vive Pro 2.

Samtidig skal det påpekes at linsene ikke er like gode som på Meta Quest Pro, ettersom vi stadig får tydelig lysbryting fra sterke lyskilder i sentrum av bildet. Vi skulle også gjerne sett enda litt bedre sortnivå og mer sprut i fargene, men det er selvfølgelig grenser for hva vi realistisk sett kan vente oss med en VR-løsning til under fem tusenlapper.

Trinnløs avstandsjustering for linsene (IPD) er også på plass, da mellom 59 og 72 millimeter. Av alle ting er også løsningen motorisert. Dette er jo fjongt, men vi hadde nok vært like lykkelige med en manuell løsning. Likevel blir det som ekstra luksus sammenlignet med de tre faste trinnene på Quest 2.

HTC Vive XR Elite og Pico 4 med indre maske av. Begge har pannekakelinser. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

I tillegg til selve hodesettet – som inkluderer hodestropp med innebygd batteri og høyttalere – inneholder esken to håndkontrollere, en 20-watts USB-C-lader og en «avstandsforlenger» til selve maskedelen for folk som bruker briller. En liten gummidings for oss med små neser følger også med, slik at vi slipper lyslekkasje akkurat der

Grei vekt, hard maske

Ettersom vi mennesker er skapt forskjellig, er det sjelden slik at disse VR-hodesettene passer perfekt. Etter undertegnedes erfaring har for eksempel HTC Vive Pro-modellene vært relativt behagelige, mens XR Elite klemmer litt over nesen og Meta Quest Pro føles tung på pannen.

Andre mennesker kan ha en helt annen opplevelse.

Pico 4 har store linser og en indre maske som enkelt kan fjernes. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

For Pico 4 er artikkelforfatters mening at den indre maskedelen skuffer litt. Passformen er grei nok, men selv om materialet er mykt, er kantene av masken stadig ganske harde. I mitt tilfelle merkes dette spesielt i form av et markant press på kinnbeina, og etter et noen få timers bruk bærer hele fjeset tydelig preg av å ha vært «maskert».

Heldigvis er Pico 4 anstendig balansert, og vekten på 590 gram er ikke skremmende. Det betyr at den ikke nødvendigvis må strammes så godt fast, og dette redder mye av opplevelsen her i gården. Men om mulig, forsøk å teste passformen litt før du eventuelt anskaffer deg dette hodesettet.

En mulig løsning er å bytte ut den indre masken, noe som enkelt kan gjøres da den er magnetisk festet. På internettet finner vi da også flere alternativer til originaldelen. Akkurat hvor greit det er å få tak i en god (eller i hvert fall bedre) erstatning her i Norge er et annet spørsmål.

Høyttalerelementer er integrert på hver side av hodestroppen. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Når det gjelder resten av hodesettet har designerne og produsenten gjort mye riktig med Pico 4. Den lille kjøleviften er knapt hørbar på grunn av plasseringen, og derfor ikke noe vi normalt legger merke til. Hodestroppens integrerte høyttalere gjør en helt grei jobb for kortere VR-økter. Det er også mulig å bruke trådløse (Bluetooth) eller kablede (USB-C) ørepropper/hodetelefoner for den som ønsker mer trøkk og innlevelse.

De fire sporingskameraene sørger for å følge med på både posisjonen i rommet og kontrollerne, mens frontkameraet tillater gjennomføring («pass-through») i farger – godt nok til at vi kan bevege oss rundt uten å måtte ta av hodesettet.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Kontrollerne drives av to AA-batterier, noe som sparer oss for å hele tiden tenke på å sette dem til lading. De har god ergonomisk utforming og er ment for hver sin hånd. De har selvsagt haptisk tilbakemelding (de vibrerer) og hovedknappene er til dels berøringssensitive.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vi synes sporingsringen som går i lengderetningen er smart, da det er mindre fare for kollisjon mellom kontrollerne på denne måten.

Ulempen med slik utforming er at folk med ekstra store lanker muligens vil oppleve at ringen kommer i veien for lillefingeren.

I likhet med konkurrentene støtter også Pico 4 ren håndstyring. Dette er ikke like kjapt og presist som å bruke kontrollerne, men det fungerer greit nok til grunnleggende navigering.

En ganske kjent opplevelse

Når vi beskriver Pico 4 som «helt frittstående», vil det si at VR-hodesettet er utstyrt med sin egen lille datamaskin som gjør jobben med å skape den virtuelle delen. Du trenger altså ingen dedikert datamaskin i tillegg, slik det var med tidligere Oculus-utgaver eller tungvektere som HTC Vive Pro 2.

Pico-butikken byr på både kjente og mer huslige spilltitler. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Men i likhet med Vive XR Elite og Meta Quest 2 – som har den samme prosessorplattformen innabords – kan også Pico 4 kobles til en PC og strømme enda heftigere VR-opplevelser derfra om ønskelig. Mer om det senere.

Som frittstående er uansett dette hodesettet avhengig av å ha et fungerende operativsystem og ikke minst butikkløsning for apper og spill. Alt dette er på plass, og Pico har åpenbart lært et og annet av konkurrentene – eller omvendt.

Operativsystemet Pico OS er basert på Android og er i skrivende stund ute i versjon 5.8. For noen som har brukt lignende VR-løsninger tidligere er det både intuitivt og kjapt å komme inn i. Det har også norsk språkdrakt.

VR kan være bra til trening, og Pico har en egen Fitness-modus som sporer fremgang i visse treningsspill. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Apper og spill er ment å anskaffes gjennom Pico Store, som fungerer akkurat slik den typen butikker virker hos konkurrenter som HTC og Meta. Det vil si at du lager deg en konto og laster ned (eventuelt kjøper) innhold du er interessert i.

Hvis du senere sletter noe du har betalt for, eksempelvis for å gjøre plass til noe annet, kan du fritt laste det ned igjen senere om ønskelig.

Asiatiske vibber

På mange måter er altså opplevelsen helt som vi kjenner den fra Meta Quest-hodesettene. Samtidig kommer det også klart fram at Pico 4 i hovedsak er rettet mot det asiatiske markedet.

Ikke akkurat fishing i Valdres, nei. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

I miksen av anbefalte spill, opplevelser og panoramiske videosnutter blir vi for eksempel tilbudt en rekke dansenumre av damer i korte skjørt, noe som virker litt spesielt her «vestpå».

Et annet eksempel er fiskespillet Real VR Fishing som i introduksjonen tok oss med til bredden av Hanelva der den renner gjennom Seoul i Sør-Korea. Som muligens er eksotisk i den delen av verden, men for undertegnede nesten er så langt unna fiskeidyll som det går an å komme. (Jo da, det går selvsagt an å velge andre fiskeplasser etter hvert.)

Det hører til at vi også må peke på en av butikkens populære titler kalt Mutrix – fordi rytmeslasherspillet Beat Saber ikke finnes på plattformen. Mutrix er så nærme man kommer en ren kopi, naturligvis minus musikken og grafikken som har mer asiatiske vibber.

På flere måter er det bare gøy med et litt annet fokus og kulturuttrykk enn det vi er vant med, men du bør også ha en anelse om hva du går til.

Vi må også poengtere at butikken langt fra er fylt opp av spillkloner. Her finner vi da kjente titler som The Room VR, Superhot VR, Moss (Book II), Fruit Ninja VR (2), Demeo, Job Simulator, Blade & Sorcery: Nomad og så videre. Sånn sett føler vi oss mer hjemme i Pico Store enn butikken for Vive XR Elite.

Tyngre VR-spill kan strømmes fra PC via Wi-Fi eller en USB-kabel. Pico 4 har kun én USB-port, som også kan brukes til lading, lyd og filoverføring. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Hvis du ikke er fornøyd med utvalget i butikken, kan også spill eller andre VR-opplevelser strømmes fra en PC og spillbutikken/plattformen Steam. Slik PCVR-bruk må i så fall skje over en kjapp USB-kabel eller Wi-Fi.

Sistnevnte fungerer helt greit. I hvert fall så lenge PC-en er koblet til ruteren med kabel og alt utstyret dessuten er i samme rom slik at vi får god båndbredde og lav forsinkelse.

Dette åpner altså for å kunne spille tyngre VR-titler som Half-Life: Alyx helt uten å måtte dra rundt på en kabel, og det er selvsagt svært befriende. Ulempen er at vi etter noen timers spilling må ta en pause for å lade hodesettet, men det er også mulig å holde det hele i gang med en god ekstern strømbank.

VR-strømming fra PC fungerer for øvrig også på samme måte med konkurrentene HTC Vive XR Elite, Meta Quest Pro og Quest 2/3.

Konklusjon

Pico 4 er i hovedsak en konkurrent og et alternativ til Meta Quest 2. Dette kinesiske VR-hodesettet byr på litt høyere oppløsning, men vi synes samtidig Quest 2 har bedre passform – noe som selvfølgelig vil være individuelt.

Hvis du har muligheten til å teste ut et hodesett før et eventuelt kjøp hadde vi i hvert fall gjort det.

Med Pico 4 får du en god VR-pakke helt frikoblet Facebook og Zuckerbergs «Metaverse», og for noen vil dette være god nok grunn til å velge nettopp Pico 4 fremfor Meta Quest 2.

På den annen side finnes det brukere som ikke akkurat beundrer Pico-eier ByteDance heller. Men da har vi i det minste valget.

Dans er åpenbart en viktig del av Pico-opplevelsen. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Utenom det rent politiske byr Pico 4 uansett på solid og god VR. Det visuelle er bra nok – jo, Meta Quest Pro er bedre, men har en langt høyere prislapp. Vi finner også stort sett kjente titler i Pico-butikken, om enn sammen med noen litt mer obskure opplevelser.

Like godt utvalg som hos Meta synes vi dog ikke det er, men hvis du uansett har en strømmevillig PC i bakhånd vil du trolig kunne finne det du eventuelt savner på Steam.

Det som i hovedsak gjør det problematisk å handle Pico 4 akkurat nå har et navn: Meta Quest 3. Metas nye VR-pakke er akkurat sluppet, og selv om Quest 3 har en noe høyere pris enn Pico 4, er den også bestykket med en nyere prosessor og bedre kamerateknologi. I det hele tatt er Quest 3 «neste generasjon» som konkurrentene trolig vil strekke seg etter fremover.

Dette nedgraderer ikke automatisk Pico 4 til en dårligere VR-løsning, men vi skal i det minste teste Quest 3 før vi bestemmer oss. Dessuten ryktes det selvfølgelig allerede om en «Pico 5» i løpet av første halvår 2024, så hvis du ikke har det travelt kan det kanskje være smart å vente litt.

