Varm iPhone? Nå har Apple sluppet en fiks

iOS 17.0.3 «retter en feil som kan gjøre at en iPhone blir varmere enn ventet».

Noen brukere av Apple iPhone – og da spesielt den nye iPhone 15 – har i den siste tiden rapportert om at mobiltelefonen kan bli svært varm under bruk og lading. For noen få dager siden bekreftet også Apple at det var et reelt problem med varmeutvikling på grunn av en feil i operativsystemet iOS 17, og at de jobbet med en programvareløsning.

Nå er altså fiksen klar og bakt inn i iOS 17.0.3. Denne oppdateringen har kode som altså skal fikse dette med at mobiltelefonen blir så varm, et problem som visstnok også kan ha påvirket batteritiden.

Samtidig anbefales den nye oppdateringen også til alle andre iPhone-brukere. Altså har Apple også fått med andre feilrettinger og ikke minst et par viktige sikkerhetsoppdateringer i den nye versjonen.

Også iPadOS har fått sin 17.0.3-oppdatering, men her nevnes naturligvis ikke varmeproblemet.

Feil i iOS og overbelastende apper

Det var i forrige uke at det begynte å tikke inn rapporter om at den nye iPhone 15 ble svært varm under lading og langvarig bruk.

Analytikere spekulerte i om Apple hadde gjort kompromisser med kjølesystemet for å gjøre mobiltelefonen så lett som mulig, mens Apple altså tidlig denne uken pekte på problemer med både iOS 17 og hvordan visse tredjepartsapper overbelastet systemet.

Med oppdateringen i iOS 17.0.3 på plass, gjenstår det bare å se om denne fiksen gjør susen slik at de med nyere eplemobiler ikke lenger svir fingrene under bruk.

