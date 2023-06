Her er Porsches nye «Mission X»

Sikter på å ta Nürburgring-rekorden tilbake fra Tesla.

Porsche Mission X. Kamera Porsche

Anders Brattensborg Smedsrud 9. juni 2023, 12:57 Lagre Lagre artikkel

Porsche har avduket det nye el-råskinnet Mission X. Selskapet kaller den en spektakulær hyperbil og viser til at den har dører i «Le Mans»-stil og et høyytelses elektrisk drivverk.

Navnet speiler at bilen foreløpig er et konsept, som betyr at den ikke har fått klarsignal for masseproduksjon og at detaljene ikke er spikret ennå.

Om bilen ender i produksjon, har produsenten satt djerve mål for den:

Det ene er at Mission X skal bli bilen som er godkjent for bruk på vanlig vei med den raskeste tiden på den kjente Nürburgring Nordschleife-banen.

Den er 20,6 kilometer lang, og den forrige Porsche-rekorden satt med en bil godkjent for vanlig vei, var på 6 minutter og 57 sekunder. I dag er det Tesla som innehar rekorden - riktignok med en Model S Plaid med den nye «banepakken» som inkluderer dekk som ikke er tillatt på offentlig vei.

Over 500 kilowatt lading?

I tillegg styrer Porsche mot at Mission X skal få et 900 volt-system som gir den mulighet for å lade rundt dobbelt så raskt som deres raskest ladende Taycan i dag. Taycan har en oppgitt makseffekt på 270 kilowatt, så det vil i tilfelle betyr godt over 500 kilowatt for Mission X.

En kraft-til-vekt-ratio på rundt en PS (metrisk hestekraft) per kilo og mer nedtrykk enn dagens 911 GT3 RS er også spesifikasjoner de tar sikte på. Autocar peker på at det sannsynligvis betyr en vekt på rundt 1400–1500 kg, og dermed like mange hestekrefter.

Det vil i tilfelle være noe mindre enn superbilene Pininfarina Battista og Rimac Nevera - som begge har over 1900 hestekrefter, men som også veier godt over to tonn.

Har ulike dekk og glasskuppel

Mission X er omtrent 4,5 meter lang og to meter bred, som er relativt kompakt for klassen. Med en akselavstand på 2,73 meter har den samme dimensjoner som Carrera GT og 918 Spyder. For å optimalisere aerodynamikken har konseptbilen 20-tommers hjul foran og 21-tommers hjul bak.

En glasskuppel med et eksoskjelett av karbonfiberforsterket plast strekker seg over passasjerene. Dørene i Le Mans-stil er festet til takstolpen og åpner seg fremover og oppover.

Bilen har et «open-top»-ratt, med muligheten til å bytte bilens modus og gir. Den har også flere kameraer om bord for opptak av kjøringen. Dette er trolig først og fremst ment for dem som kjører på bane.

Porsche har ikke sagt noe om batterikapasitet eller rekkevidde, men batteristørrelsen vil sannsynligvis begrenses av ønsket om å holde bilen så lett som mulig. Her kommer nok også den lynraske ladingen inn, og lav vekt og ekstremt aerodynamisk design gir samtidig ditto lavt forbruk.

Porsche Mission X. Kamera Porsche

En ny Porsche-logo debuterer for øvrig på Mission X. Med børstet metall, tredimensjonal struktur, ny hest og mer subtil gullfarge mener Porsche selv den er en «mer moderne utgave av forløperen».

«Porsche Mission X er et teknologifyrtårn som leder vei for fremtidens sportsbiler. Mission X vil være en viktig drivkraft for den videre utviklingen av fremtidige kjøretøy, sier Oliver Blume, styreleder i Porsche i en pressemelding.

9. juni 2023, 12:57

