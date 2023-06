Her er Volvos EX30 - blir lynkjapp og får hengerfeste

Og får en meget attraktiv startpris.

Volvos EX30 er nå offisiell, og skal dukke opp i Norge i starten av neste år. Kamera Volvo

Stein Jarle Olsen 7. juni 2023, 13:37 Lagre Lagre artikkel

Volvos kompakt-SUV EX30 er nå offisiell, etter at Volvo har tilbrakt de siste par ukene med stadige små drypp av informasjon om bilen.

Den måler 4,23 meter i lengden, og er med det 21 centimeter kortere og cirka syv centimeter lavere enn «storebror» XC40.

Nykomlingen legger seg dermed omtrent midt mellom «gammel» og ny versjon av Hyundai Kona i størrelse. Andre umiddelbare konkurrenter er Peugeot e-2008 (4,30 m), Volkswagen ID.3 (4,26 m), MG4 (4,29 m) og Renault Mégane E-Tech (4,20 m), for å nevne noen.

Nøkkelspesifikasjonene er som følger:

Dimensjoner: 4,23 x 1,83 x 1,55 m

4,23 x 1,83 x 1,55 m Akselavstand: 2,65 m

2,65 m Bakkeklaring: 17,6 cm

17,6 cm Seter: Fem

Fem Bagasjerom: 318 liter + 7 liter frunk

XC30 får i hovedsak det samme visuelle inntrykket som XC40. Kamera Volvo

Bilen vil kunne fåes i tre versjoner, fordelt på to batteripakker og to drivlinjer: En bakhjulsdrevet versjon med batteri på 49 kilowattimer, en versjon med bakhjulstrekk og 64 kilowattimer og en Performance-versjon med 64 kilowattimer og firehjulstrekk.

Single Motor Single Motor Extended Range Twin Motor Performance Drivlinje Bakhjulstrekk Bakhjulstrekk Firehjulstrekk Motorytelser 200 kW (272 hk), 343 Nm 200 kW (272 hk), 343 Nm 315 kW (428 hk), 543 Nm 0-100 km/t 5,7 sek 5,3 sek 3,6 sek Batteri (brutto/netto) 51/49 kWh 69/64 kWh 69/64 kWh Forbruk (WLTP) 16,7 kWh/100 km 15,7 kWh/100 km 16,3 kWh/100 km Rekkevidde (WLTP) Inntil 344 km Inntil 480 km Inntil 460 km Hurtiglading, maks 134 kW. 153 kW 153 kW Startpris 321.900 kr 366.900 kr 421.900 kr Åpne fullskjerm Mer +

Raskeste Volvo noen gang

Særlig Performance-versjonen bør bli en ilter liten sak, med 0–100 på bare 3,6 sekunder. Det gjør den til historiens raskest akselererende Volvo - og stort sett betydelig sprekere enn konkurrentene i denne klassen - men også de to øvrige versjonene bør føles relativt spreke på veien. 3,6 sekunder er til sammenlikning bare 0,3 sekunder mer enn Tesla Model 3 i Performance-versjon, som gjør 0–100 på 3,3 sekunder.

Rekkevidden må også sies å være relativt konkurransedyktig i denne klassen. Du får riktignok Volkswagen ID.3 med et batteri på inntil 77 kilowattimer og rekkevidde på rundt 550 kilometer, men den starter også på godt over 460.000 kroner. Nye Hyundai Kona har 490 kilometer fra sitt 65,4 kilowattimer store batteri, men der er prisen foreløpig ikke kjent.

EX30 kommer i tre utstyrsnivåer, kalt Core, Plus og Ultra. Innstegsnivået har LED-hovedlys og parkeringssensorer bak, i tillegg til «flere av Volvos nye sikkerhetssystemer», blant annet det nye førervarslingssystemet som skal følge med på sjåføren og varsle hvis vedkommende er trøtt eller uoppmerksom.

Kamera Volvo

Plus byr blant annet på lydsystem fra Harman Kardon, den nye generasjonen med såkalt Pilot Assist og elektrisk bakluke, mens Ultra legger til 360-graders kamera, oppgradert ombordlader på 22 kW, parkeringsassistent, panoramatak og 19-tommers felger, for å nevne noe.

Vi mistenker nok at det er de to versjonene med størst batteri som vil bli de absolutt mest populære i Norge, og umiddelbart virker det som om Volvo har lagt seg på et ganske aggressivt prisnivå. Samtidig må du regne med å legge til noe i utstyr om du vil ha finurligheter som gjerne er standard på en del av konkurrentene.

Kamera Volvo

Får mulighet for henger

EX30 kan også noe ikke så veldig andre biler i denne klassen kan, nemlig trekke henger. Her skal det være snakk om 1600 kg for Performance-versjonen, mot henholdsvis 1400 og 1000 kg for de to bakhjulsdrevne. Tilhengerfeste er riktignok et tilvalg.

Volvo har som vanlig også stort fokus på sikkerhet, og EX30 kommer med det nevnte førervarslingssystemet som standard. I tillegg fås den blant annet med et system som varsler deg om du er i ferd med å åpne døren og treffe en syklist eller annet.

Ikke minst har Volvo i likhet med søstermerket Polestar jobbet med å redusere karbonavtrykket på bilene sine, og EX30 skal ha 25 prosent lavere CO2-utslipp over et livsløp (200.000 km) enn C40 og XC40. Det skal blant annet skyldes en større andel resirkulerte og fornybare materialer, selvfølgelig i tillegg til at bilen både er mindre og har en mindre batteripakke.

Kamera Volvo

Naturmaterialer

Innvendig finner du materialer som denim, lin og ull, sammen med en senterskjerm på 12,3 tommer med infotainmentsystem fra Google, slik vi også kjenner fra XC40, C40 og Polestars biler.

Selve kabinlyden leveres av en lydplanke i stedet for flere høyttalere spredt rundt, noe som blant annet frigjør plass til lagring i dørene. Vindusbryterne er også flyttet til midtkonsollen.

Bestillingen åpner i dag, og de første bilene er estimert å ankomme Norge i første kvartal 2024. Senere vil det også komme en «Cross Country»-versjon med høyere bakkeklaring, spesialdekk og en del designdetaljer utvendig.

Produksjonen av denne er ventet å starte mot slutten av 2024.

Kamera Volvo

Kamera Volvo

7. juni 2023, 13:37

Mer om ElbilVolvo