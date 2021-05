Ford avslører hva den elektriske pickupen skal hete

Oppkalles etter et ikon fra 90-tallet.

11 Mai 2021

Ford tok i bruk det legendariske Mustang-navnet når de lanserte nettopp Mustang Mach-E. Som nå så smått har begynt å dukke opp også på norske veier .

Ford har lenge gjort det klart at også F-150, selskapets aller mest solgte bil og den mest solgte bilen i USA hvert år de siste 40 årene , vil komme i elektrisk utgave. Enn så lenge er de likevel sparsommelige med informasjon rundt bilen, siden den offisielle lanseringen er satt til 19. mai. Men én ting har de nå avslørt; bilen skal hete Ford F-150 Lightning .

En av de aller raskeste på 90-tallet

Ford F-150 har i over 40 år vært selskapets mestselgende bil i USA, hvor pickupen har en sentral plass i manges hjerter. Det var nok mange potensielle utgaver av serien som den nye elektriske modellen kunne oppkalles etter. Valget falt altså på Lightning, en modell som på 90-tallet kom som et friskt pust, og var blant de aller raskeste pickupene du fikk kjøpt.

Den første generasjonen av modellen kom tilbake i 1993, og kunne den gang skilte med 240 hestekrefter som kunne akselerere bilen fra 0 til 100 kilometer i timen på 7.2 sekunder. Kanskje ikke så imponerende sammenlignet med dagens elbiler, men den gang var dette ganske heftig til å være en pickup – selv om det var hard kamp om tronen med andre modeller som GMC Cyclone og Chevrolet 454 SS.

Lightning fikk en pause i produksjonen mellom 1995 til 1999, før den andre generasjonen av bilen dukket opp. Da med en meget trekkvillig motor på 360 hestekrefter og 600 newtonmeter med dreimoment. Nok til å senke 0 til 100 kilometer i timen fra 7,2 sekunder til 5,6 sekunder.

Dette er den nye Ford F150 Lightning Skjermdump YouTube

Mye lys i fronten

Som nevnt så er Ford fortsatt sparsommelig med å avsløre for mye rundt den nye elektriske F150 Lightning. I en kort video som er sluppet på YouTube, ser vi en jente som går gjennom en hall hvor F150-modeller fra flere tiår står parkert. Og ikke helt uventet ender hun opp rett foran den nye elektriske modellen.

Men det er naturligvis laget slik at du ikke ser annet enn silhuetten av selve bilen sett rett forfra. Det eneste som avslører at det er en ny modell er at den ser ut til å få lys også mellom hovedlyktene i form av en stripe rett under panseret. Litt som på den samme måten som for eksempel Volkswagens ID.3 og ID.4 har. Eller Teslas Cybertruck.

Lanseringen er som nevnt satt til den 19. mai, og da får vi forhåpentligvis vite mer, som rekkevidde, hva den koster og ikke minst om den eventuelt dukker opp her på berget også.

Uansett vil den få brynet seg på flere konkurrenter på det amerikanske markedet. Allerede har GM blant annet lansert sin gjenoppliving av Hummer i elektrisk versjon , Tesla har vist frem sin Cybertruck , og Rivian jobber med sin R1T-modell .

