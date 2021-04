Polestar med ny billigversjon: Legger seg under Model 3 i pris

Utvider modellutvalget med tre nye modeller.

Lanseringsperioden for Polestar 2 er over, og nå kommer modeller med forhjulsdrift og mindre batteri. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 13 Apr 2021 10:20

Polestar lanserer tre nye versjoner av Polestar 2, og avslutter med det samme salget av lanseringsmodellen de har solgt frem til nå.

De nye modellene innebærer lansering av både et mindre batteri og modeller uten firehjulstrekk. Disse vil være forhjulsdrevne.

De tre nye modellene er som følger:

Long range Dual motor: 78 kWh batteri, 450–480 km rekkevidde, 300 kW (408 hk), 660 Nm

Long range Single motor: 78 kWh batteri, 515–540 km rekkevidde, 170 kW (231 hk), 330 Nm

Standard range Single motor: 64 kWh batteri, 420–440 km rekkevidde, 165 kW (224 hk), 330 Nm

Slik så Polestar-interiøret ut da vi kjørte lanseringsmodellen i fjor høst. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fra 389.000 kroner

Prisen for versjonen med mindre batteri og kun forhjulsdrift blir såpass lav som 389.000 kroner. Deretter må du ut med 20.000 kroner for å oppgradere til stort batteri (409.000) eller 40.000 for stort batteri og firehjulsdrift (429.000).

Den nye prisen bringer Polestar 2 såvidt under det som kanskje er hovedkonkurrenten, Tesla Model 3, i innstegspris. Model 3 i Standard Range Plus-versjon starter på 399.900 kroner, har et batteri omtrent på størrelse med Standard Range-batteriet til Polestar, men hakket lengre rekkevidde på 448 km etter WLTP.

Polestar 2 er imidlertid i stand til å trekke en tyngre tilhenger enn Model 3 er, med 1500 mot 1000 kg, men Model 3 har på sin side varmepumpe og bedre selvkjøringsfunksjoner som standard.

Som tidligere koster Performance-pakken 50.000 kroner ekstra, mens Plus- og Pilot-pakkene som tidligere var inkludert i lanseringsversjonen nå vil koste henholdsvis 40.000 og 30.000 kroner. Skinninteriøret koster fortsatt 40.000 kroner ekstra.

Plus-pakken inneholder blant annet varmepumpe, panoramatak, Harman Kardon-lyd, elektriske seter og oppvarmede seter bak, mens Pilot-pakken blant annet gir Pixel LED-lykter foran, 360-graders parkeringskamera og Pilot Assist-selvkjøringen som gjør at bilen i praksis kan kjøre seg selv på motorveien.

Om du går for «full pakke», med 78 kWh batteri, firehjulsdrift, Plus- og Pilot-pakke, må du dermed ut med 499.000 kroner nå. Det er 30.000 kroner mer enn før.

Sekser fra VG

Polestar har imidlertid fortsatt noen lanseringsmodeller på lager, så det er mulig å få den versjonen til «gammel» pris.

Vi var særs begeistret for kjøreegenskapene da vi kjørte den i fjor høst , men kanskje litt skuffet over rekkevidden i praktisk kjøring. Vi noterte 375 kilometer i mellom 15 og 18 grader i september, et godt stykke under den oppgitte WLTP-rekkevidden på 470 kilometer.

VG delte for øvrig nylig ut en sekser til bilen (VG+), og barnesykdommene som ble meldt om i starten skal nå i stor grad være rettet opp i. Så langt i år er Polestar 2 Norges sjette mest solgte bil, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Standardinteriøret er nå såkalt «embossed textile», her i fargen Zinc. Velger du Plus-pakken kan du også få WeaveTech-interiøret vi riktignok tidligere har omtalt som veldig likt hagemøbeltrekk. Polestar

Seks måneders ventetid

Til 389.000 kroner er Polestar 2 nå også på nivå prismessig med en fullutstyrt Hyundai Kona og de mest påkostede versjonene av Volkswagens ID.3. Polestaren er riktignok en betydelig større bil enn begge disse, men taper i rekkevidde mot Konaens 484 kilometer.

Med de nye modellene øker også Polestar den prismessige avstanden til søstermodellen Volvo XC40 . Den tilbys fortsatt kun i én batteri- og drivlinjeversjon, med startpris på 524.900 kroner.

Du må imidlertid smøre deg med en viss tålmodighet om du vil ha én av de nye Polestar 2-variantene. Estimert levering ved bestilling nå er ikke før i oktober.