Slik ser Kias neste elbil ut

Avslørte de første bildene av EV6.

Niklas Plikk 15 Mar 2021 12:34

Den sør-koreanske bilprodusenten Kia har akkurat dratt sløret av de første bildene av «EV6» - deres kommende elbil.

Som så mange andre bilprodusenter har fått som vane å gjøre de siste årene, har Kia sluppet små drypp av informasjon om den nye bilen, men dette er det mest konkrete så langt.

Samme plattform som Ioniq 5

Kia er eid av Hyundai, og EV6 vil derfor bygges på samme E-GMP-plattform som Hyundais Ioniq 5 , som de lanserte i midten av februar.

Derfor kan vi også gjøre en rekke antagelser om spesifikasjonene om EV6, selv om Kia foreløpig ikke har delt mer informasjon enn en håndfull bilder.

Ioniq 5 kan for eksempel skilte med firehjulsdrift, 500 km rekkevidde, og en batterikapasitet på 72,6 kWh. Den har også en stor akselavstand på hele tre meter, og stor innvending plass takket være en flat batteripakke, ingen drivlinjetunnel og at at komponenter til ventilasjonsanlegget er flyttet inn i motorrommet.

Alt dette er fordeler som knyttes til selve plattformen, og vil trolig også være gjeldende for Kia EV6.

Første «EV»-bilen

Kia sier for øvrig at EV6 er den første av flere biler som vil bruke «EV»-navnet, og at sekstallet dermed ikke sier noe om rekkefølgen, men heller noe om type bil. Dermed kan vi trolig forvente biler som EV3 og EV4 i framtiden.

Kia vil ha en fullstendig lansering av EV6 i løpet av første kvartal i år, altså innen utgangen av mars. Da regner vi å ha mer konkret informasjon, og trolig bekreftelsene om at spesifikasjonene fra Ioniq 5 trolig også blir gjeldende for Kia EV6.