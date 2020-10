Nå er den offisiell: Her er Hummers elektriske «supertruck»

Over 1.000 hestekrefter og 40 centimeters bakkeklaring.

GMC

Stein Jarle Olsen 21 Okt 2020 11:44

General Motors har lenge sluppet små drypp om sin kommende elektriske «supertruck» under Hummer-merkevaren, og nå er den offisiell.

To eller tre motorer

Hummer-trucken vil i utgangspunktet komme i tre versjoner:

EV2: 80.000 dollar (ca. 735.000 kroner), to motorer, minst 402 kilometer rekkevidde, 625 hestekrefter. Kommer våren 2024.

EV2X: 90.000 dollar (ca. 830.000 kroner) , to motorer, minst 480 kilometer rekkevidde, 625 hestekrefter. Denne har også adaptiv luftdemping, kan løftes 15 centimeter (til drøyt 40 centimeter) og har såkalt «CrabWalk», som skal la den kunne vri alle hjulene slik at den kan flytte seg diagonalt. (Se video under) Kommer våren 2023.

EV3X: 100.000 dollar (ca. 925.000 kroner), tre motorer, minst 480 kilometer rekkevidde, 800 hestekrefter og ellers alt av utstyr fra de andre to. Kommer høsten 2022.

GMC

I tillegg vil det komme en såkalt «Edition 1» neste år. Den vil ha en startpris på 112.595 dollar (ca. 1.040.000 kroner), over 1.000 hestekrefter og en rekkevidde på over 560 kilometer. Denne modellen er allerede fullreservert, ifølge GMCs nettsider.

Den skal kunne unnagjøre 0–60 miles per hour (96,5 km/t) på tre sekunder, det samme som Rivian har oppgitt for sin kommende pickup R1T . Tesla oppgir under 2,9 sekunder for sin tremotorsversjon av Cybertruck, men den starter samtidig på 70.000 dollar i USA, langt under hva GMC skal ha for Hummer-trucken. Billigste versjon skal koste 40.000 dollar.

800 volt

GMC har ikke offentliggjort størrelsen på batteripakken i Hummer-bilen, men fra tidligere har det vært nevnt at Ultium-batteripakkene de bruker vil kunne ha en kapasitet på opptil 200 kilowattimer. Dimensjonene er heller ikke offentliggjort, men estimater basert på tidligere bilder GMC har offentliggjort har plassert bilen rundt 5,5 meter i lengde.

Bilen har ellers et 800-voltsystem (slik for eksempel Porsche Taycan også bruker), og vil kunne hurtiglade med opp mot 350 kilowatt effekt. Det skal kunne gi 160 kilometer rekkevidde på bare 10 minutters lading, imponerende for et kjøretøy som garantert ikke blir noen effektivitetskonge.

GMC fremhever ellers at bilen vil kunne ta seg frem i vertikale ujevnheter på over 45 centimeter og forsere vanndybder på godt over 60 centimeter. Bilen er også kraftig forsterket under, slik at ikke batteripakken skal ødelegges av steiner eller liknende.

Selvkjøringssystemet Super Cruise er tilgjengelig, et system som på kartlagte veier tar over styringen uten at føreren trenger å ha hendene på rattet. Et «Ultravision»-system med 18 kameraer skal dessuten gi full oversikt over omgivelsene, inkludert under bilen.

GMC

Kommer de i det hele tatt hit?

Edition 1-versjonen Hummer-trucken skal i produksjon neste år, og vil dermed ankomme markedet omtrent på samme tid som Teslas Cybertruck og Rivians R1T. Begge disse ser ut til å ville ha betydelig bedre rekkevidde enn Hummer-bilen, og felles for dem alle er nok at det er usikkert om de i det hele tatt finner veien til Norge.

Musk har for eksempel sagt at Cybertruck ikke kommer hit fordi det er en rekke EU-krav den ikke oppfyller, men har åpnet for at det kan komme en mindre og Europa-tilpasset versjon i fremtiden. Den nåværende Cybertruck-versjonen er nesten seks meter lang.

Rivian har på sin side ikke åpnet for forhåndsbestillinger utenfor USA og Canada. Også Fords elektriske F-150 blir en mulig konkurrent.

Bilen kan åpnes ved å ta av de «modulære» panelene som vanligvis utgjør panoramataket, sammen med bjelken som vanligvis sitter over forsetene. GMC

Motorisert frunk. GMC

GMC