Forsinkelser for Mustang Mach-E

Bare 23 registrert i Norge så langt.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vegar Jansen 10 Mar 2021 15:15

Covid-19 og en ekstra grundig kvalitetskontroll skal være årsaken til at leveransene av Fords helelektriske bil Mustang Mach-E stadig drøyer, ifølge Ford selv.

Dette etter at bilen først var forventet ut til kundene på begynnelsen av året – etter forrige melding om forsinkelser.

Bilbransjenettstedet BilNytt.no meldte først om den nye utsettelsen, og Ford bekrefter at brorparten av bilene først vil komme utover våren.

– De første kundebilene kommer til Drammen havn før påske – og vil så fortløpende bli levert til våre forhandlere, som inviterer kundene til overlevering av bilen. Der vi opprinnelig hadde forventet et større antall biler til landet i mars, blir dette nå et begrenset antall biler, mens majoriteten av de første måneders bestillinger for Norge blir levert i april og mai, skriver informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge til Tek.no.

Les også Vi tok med Mustang Mach-E på tur i vinterkulda. Slik var rekkevidden

Fokus på kvalitetskontroll

Den pågående pandemien har naturligvis bydd på problemer for både små og store produsenter verden over, men Ford påpeker at de alt i alt har holdt tidsplanen relativt godt.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Våre produksjons- og kvalitetsteam gjennomfører svært grundige tester og kontroller på samtlige biler før de transporteres videre fra fabrikken. Denne kvalitetskontrollen tar beklageligvis litt lengre tid enn først antatt, men det er altså ikke store forsinkelser i forhold til planen vi la etter forsinkelsene forårsaket av Covid-19 – som rammet Ford på lik linje med bilindustrien for øvrig, mener Sønsteby.

Ford kan også fortelle om at etterspørselen etter den helelektriske Mustangen har vært stor, men forsikrer om det jobbes hardt for at kundene skal motta sin bil så raskt som mulig.

Ifølge nettstedet elbilstatistikk.no er det per dags dato, altså 10. mars, kun registrert 23 Ford Mustang Mach-E i Norge.