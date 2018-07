Test Ulefone Power 5

De siste årene har vi sett et stadig større jag mot å lage de tynneste, peneste og kraftigste mobilene man kan. Dette har flere konsekvenser, og på veien har man ofret både designmangfoldet, batteristørrelse og – ikke minst – den en gang så kjære hodetelefoninngangen.

To plater glass, metallramme og så mye minimalisme som overhodet mulig virker å være det nye paradigmet, rett og slett.

Ulefone Power 5 Størrelse: 16,94 x 8,02 x 1,58 cm

Vekt: 330 gram

Skjerm: 6 tommer, 2160 x 1080 piksler, IPS LCD, 18:9-format, 404 ppi

Maskinvare: MediaTek Helio P23, 8 x Cortex-A53 @ 2 GHz, 6 GB RAM, Mali-G71 MP2 GPU

Lagringsplass: 64 GB internt + minnekortplass

Operativsystem: Android 8.1 Oreo

Teknologi: 4G/LTE, fingeravtrykksleser, Qi trådløs lading (10W)

Kamera: 21 megapiksler, f/1.8, fasedeteksjon, tvillingblits + 5 megapiksler hovedkamera, 8 megapiksler, f/2.2 + 5 megapiksler frontkamera

Batteri: 13 000 mAh, USB Type-C, Super Fast Charge

Pris: Fra 3 260 kr

Dette vil ikke Ulefone være med på med dagens testmodell. Møt Ulefone Power 5, telefonen med det som etter alle solemerker er verdens største batteri!

Hvor stort, spør du? Vel, om ikke de 13 000 mAh-ene fra spesifikasjonslista til høyre/under sier deg noe, så kan vi melde om at det er mer enn du finner i for eksempel iPad Pro med 12,9 tommers skjerm (10 307 mAh) – og omtrent 5 ganger mer enn batteriet i en iPhone 8 Plus (2 691 mAh).

Med andre ord burde du kunne forvente mange dagers batteritid ut av denne doningen, selv med relativt tung bruk. Derfor var det jo også perfekt timet at undertegnede parallelt med denne testen skulle ut på fire dagers fjelltur! Kunne vi overleve hele turen uten å lade én eneste gang?

Dette er for øvrig en oppsummering. Hele testen finner du på side 2 >>

Spoiler alert: jepp, det gikk helt fint!

Vel, ja – med god margin, skulle det vise seg. Fjellturen startet ved Bergensbanen på Finse, og foregikk ved å gå fra DNT-hytte til DNT-hytte i fjellheimen mot det endelige målet: Flåm. Vår bruk startet så smått på toget opp, med litt enkel musikklytting og surfing. Underveis på turen skulle vi oppleve svært varierende dekning, hvilket betydde at telefonen ville måtte jobbe ekstra hardt for å faktisk få inn signal – noe som kan ta livet av et mobilbatteri på null komma svisj.

Underveis ville selvsagt bildeknipsing og Snapchat være den store batterityven, samt noen telefonsamtaler innimellom. På hyttene fikk vi imidlertid ofte Wi-Fi, så om kveldene ble det anledning til å både surfe og se litt video. Også PUBG fikk svingt seg noen runder.

Poenget med alle beskrivelsene over er å gi et bilde av hvordan telefonen ble brukt underveis; den lå overhodet ikke stille i en sekk og hvilte seg. Til dét er undertegnede allerede for avhengig av duppeditter og internett (sorry, norsk natur!). Og resultatet? Vel, det kan du se selv i bildekollasjen under, knipset tidlig på dagen hver dag i løpet av turen:

Batteritiden varte hele fjellturen og vel så det! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Det siste bildet, fra dag 5, er da undertegnede var hjemme igjen – fortsatt med 10 prosent batteri på Ulefonen. Så tro oss, dette er telefonen med best batteritid på markedet – og den mest utholdende vi noensinne har testet.

TEST: Oppo Find X: Find X er lekker og nyskapende

Batterikonge med få andre paradegrener

Men kan den noe annet da? Vel, den kan i alle fall benyttes som slagvåpen om behovet skulle være der. Vekten på 330 gram og tykkelsen på 1,6 centimeter tilsier et ganske mye større skadepotensiale enn det som er gjengs for telefoner flest. Med dét sagt håper vi selvsagt ingen anvender den slik. Størrelsen og vekten merkes best i trange bukselommer og når man må holde telefonen over tid – eksempelvis når man surfer liggende sideveis i senga om kvelden. Da kan man bli regelrett sliten i håndleddet.

Ulefone Power 5 er tykk. iPhone 8 Plus på topp, Xperia XZ2 Compact i midten, Ulefone Power 5 nederst. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Om størrelsen merkes i litt romsligere bukser eller i en veske? Vel, knapt. Etter en uke med Ulefonen hadde i alle fall undertegnede vent seg til kolossen, og det var først da en «normal» telefon ble plukket opp at den virkelige forskjellen kom til syne.

Det medfølgende gummidekselet gjør den massive telefonen enda mer massiv. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Samtidig er dette nok ikke noe du vil bekymre deg nevneverdig over om du kjøper en telefon som dette. Jepp, den er tung, men det er heldigvis en svært god grunn til det også.

Man skulle kanskje tro at det var vann- og støvtetting her, eller sågar beskyttelse mot knall og fall, men akk nei. Utseendet er mest av alt kosmetisk, selv om gummieringen på utsiden nok gjør sitt for å gjøre den mer robust enn de fleste andre telefoner der ute.

Det meste av utsiden er gjort i gummiert plast, også lærimitasjonen som dekker hele baksiden. Ved kameraet sitter det imidlertid en forseggjort metallplate. Det er ikke direkte griselekkert, men det er bedre enn veldig mange andre billigmobiler vi har tatt i. «Læret» bak gir dessuten et godt grep om telefonen.

Guide: Den beste billigmobilen: Velg riktig telefon til under 3000 kroner

18:9-skjerm, trådløs lading og fire halvdårlige kamera

En stor nyhet her er 18:9-aspektet på skjermen, som gjør at Ulefone Power 5 føles langt mer håndterbar enn tidligere «rugged»-telefoner. Det gjør den smalere og mer moderne, og lettere å holde i hånden. Skjermaspektet og de avrundede kantene forteller oss dessuten at dette panelet er relativt nytt, og ikke en del hentet fra nederste hylle for å spare penger.

Panelet som sådan oppleves som et friskt pust. Oppløsningen er skarp og fin, lysstyrken langt bedre enn forventet og fargene levende og fine. Kort sagt noe vi glatt ville akseptert også om prislappen var en tusenlapp eller to høyere.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

At det finnes trådløs lading her med opptil 10W via Qi-standarden er også bare positivt, og overhodet ikke forventet. Derimot hadde vi ikke forventet at hodetelefoninngangen skulle forsvinne, men det har den altså. Heldigvis gir Ulefone oss en overgang fra USB Type-C til 3,5 mm i boksen.

Hva angår kameraene, så sitter det to bak og to foran. Om du vil vite hvordan de presterer kan du hoppe til neste side; her nøyer vi oss med å si at de ikke akkurat imponerer stort (men treffer godt innimellom).

Konklusjon – En jevnt over god opplevelse

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Å konkludere i tester av telefoner som Ulefone Power 5 er alltid vanskelig, fordi de skiller seg så kraftig ut. Vi skal allikevel forsøke.

Brukeropplevelsen er faktisk relativt god. Det er blodfersk Android 8.1 Oreo på innsiden, nær null egne tilpasninger og massive 6 GB minne om bord. Menyer og apper glir som regel friksjonsfritt over skjermen – tross MediaTek-brikken på innsiden. Kudos, Ulefone!

Det er enkelte punkter vi går nærmere inn på på neste side som gjør at du kan bli skuffet over telefonen, dog – hvorav de største er kameraet, størrelsen og mulighetene for musikklytting.

Ingen av problemene er kritiske gitt prisnivået; det er knapt noen billigtelefoner som leverer på alle områdene i våre tester. Batteritiden er dessuten den desidert beste i noen telefon i dagens marked. Punktum.

Basert på dette kan vi knapt gjøre annet enn å gi en klar anbefaling av Power 5. For rett over 3 000 kroner får du en overraskende solid mobilopplevelse, som ikke forkludres i noen grad på programvarefronten. Slikt er ikke vanlig kost fra kinesiske produsenter. Ulefone Power 5 er definitivt ikke for alle, men om du virkelig hater strømstøpsler er den absolutt for deg.

Ta også en titt på alternativene under:

Samme pris, mye bedre totalopplevelse Xiaomi Mi A1 64GB Xiaomis Mi A1 er en mobil i Googles Android One-program, hvilket betyr ren Android og garanterte oppdateringer i flere år fremover. Ytelsen er det ingenting å si på, og kameraene er fantastiske – og ett av dem er et zoom-kamera. Skjermen er også super, og designet lekkert. Ja, også får du 64 GB lagringsplass – alt sammen for drøye 2 400 kroner. Samme pris, mye bedre totalopplevelse Xiaomi Mi A1 64GB Xiaomis Mi A1 er en mobil i Googles Android One-program, hvilket betyr ren Android og garanterte oppdateringer i flere år fremover. Ytelsen er det ingenting å si på, og kameraene er fantastiske – og ett av dem er et zoom-kamera. Skjermen er også super, og designet lekkert. Ja, også får du 64 GB lagringsplass – alt sammen for drøye 2 400 kroner. Kongen av billige mobiler Motorola Moto G6 Plus (4GB RAM) 64GB For under 3 000 kroner kan du få en Moto G6 Plus med fantastisk kamera, knallskjerm med små rammer og en ytelse som kan måle seg med selv de kraftigste toppmodellene. Metalldesignet er heller ikke til å kimse av. Også er den vannresistent! Kongen av billige mobiler Motorola Moto G6 Plus (4GB RAM) 64GB For under 3 000 kroner kan du få en Moto G6 Plus med fantastisk kamera, knallskjerm med små rammer og en ytelse som kan måle seg med selv de kraftigste toppmodellene. Metalldesignet er heller ikke til å kimse av. Også er den vannresistent! Kraftigere, billigere og raskere Nokia Nokia 7 Plus Dual SIM 64GB Nokia 7 Plus overrasket oss nylig da den gikk hele veien og dro i havn 10/10 på skalaen vår. Det er heller ikke uten grunn; dette er en svært rask, svært funksjonell og overraskende billig sak. For under 4 000 kroner får du knallbra kamera, robust og pent design og en ganske stor skjerm. Prosessorytelsen er kanskje ikke verdensledende, men det merker du knapt i bruk. Kraftigere, billigere og raskere Nokia Nokia 7 Plus Dual SIM 64GB Nokia 7 Plus overrasket oss nylig da den gikk hele veien og dro i havn 10/10 på skalaen vår. Det er heller ikke uten grunn; dette er en svært rask, svært funksjonell og overraskende billig sak. For under 4 000 kroner får du knallbra kamera, robust og pent design og en ganske stor skjerm. Prosessorytelsen er kanskje ikke verdensledende, men det merker du knapt i bruk.

Prisjakt.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon.