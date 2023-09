Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Sniktitt Lenovo Legion Go

Vi prøvde Lenovos «Switch» med Windows

Lenovo Legion Go tar opp kampen med Asus ROG Ally og Steam Deck.

Lenovo Legion Go er Lenovos løsning for en håndholdt gaming-PC med Windows. Den har noen finurlige triks på lager. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Berlin/Tek.no: Den håndholdte gaming-PC-en er virkelig en produktkategori i vill vekst, etter at Valve nærmest på egen hånd etablerte den med sin Steam Deck i fjor.

Siden den gang har vi fått Asus’ ROG Ally, vi har fått Logitechs mer strømmeorienterte G Cloud - og sist Lenovos nye Legion Go - som i praksis ble lekket i sin helhet for et par uker siden og nå endelig lansert.

Vi fikk en liten halvtime med den på IFA-messen i Berlin.

Legion Go er en større enhet enn de øvrige vi har testet. De har stort sett skjermer på sju tommer, mens Legion Go nærmer seg ni. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

«Switch»-kontrollere og stor skjerm

Legion Go skiller seg først og fremst fra de øvrige «konsollene» på ett område, og det er at kontrollerne er avtagbare, akkurat som på Nintendo Switch. Den har også den største skjermen av dem alle, med en 8,8-tommers IPS-skjerm i 16:10-format og oppløsning på 2560 x 1600 piksler.

Skjermspesifikasjonene er ellers 500 nits lysstyrke og inntil 144 Hz bildefrekvens, som gjør Lenovo-skjermen betydelig mer høyoppløst enn alle konkurrentene vi nevnte. ROG Ally og G Cloud har begge full HD-skjermer (1920 x 1080), mens Steam Deck «bare» har 1280 x 800 piksler.

Legion Go med en vanlig iPhone 13 for skala. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Lenovo hevder selv at dette er den beste skjermen i den håndholdte gaming-kategorien, og vi er tilbøyelige til å være enige - selv om det nok hadde gitt enda sprekere farger og dypere sortnivå om Lenovo hadde valgt en OLED-skjerm i stedet for IPS. 16:10-formatet er også noe vi setter pris på, spesielt med tanke på at du kan bruke denne som en vanlig Windows-PC.

Lenovo har også lagt til en liten pekeplate på høyre side, under kontrollstikka. Det gjør at det å navigere i Windows på en såpass liten skjerm ikke blir så knotete som det ofte gjør med stikker eller touch.

Dette er maskinvaren

Innvendig sitter «opptil» en AMD Ryzen Z1 Extreme-prosessor, som er den samme som sitter i nevnte Asus ROG Ally, paret med 16 GB RAM og inntil 1 terabyte lagring. En egen microSD-port gir også mulighet for å utvide med ytterligere 2 terabyte.

Batteriet er på 49,2 wattimer, snaut 25 prosent større enn ROG Allys 40 wattimer. Lenovo ønsker foreløpig ikke å oppgi noen eksakt batteritid, men vi kan notere at vi brukte nærmere 20 prosent av batteriet under vår halvtime lange demorunde, som involverte en del spilling, en omstart og litt fikling i Windows.

Det var imidlertid uten å bruke noen strømsparingsfunksjoner.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Lenovo sier uansett at lading til 70 prosent kan gjøres på en halvtime, og om du spiller med strømkabelen tilkoblet vil strømmen som kommer inn kunne rutes utenom batteriet og rett til komponentene, for både å unngå slitasje på batteriet og varmeutviklingen som lading medfører.

Støymessig var det vanskelig å gjøre noen kvalifiserte vurderinger i et litt bråkete testrom fullt av journalister, men Lenovo sier stillemodusen skal produsere mindre enn 25 desibel med støy. Maks ytelse tilsvarer på sin side et strømtrekk fra grafikkortet på 25 watt.

Solid kickstand på baksiden. Kjekt om du for eksempel vil se video eller spille litt på flyet. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Stor og tung

Legion Go ligger relativt godt i hånden, med fint avrundede og ergonomiske kontrollere. Men den store skjermen gjør naturlig nok at vekten blir høy - nærmere bestemt 640 gram for selve enheten og 854 gram med kontrollerne tilkoblet.

Det merkes naturligvis på komforten når du skal spille over lengre perioder, og det tvinger seg raskt frem et behov for å hvile albuene på knærne når vi spiller. Bare basen veier eksempelvis mer enn hele ROG Ally (608 gram) , som vi allerede klaget over var tung og uhåndterlig.

For «Power Wash Simulator» måtte vi rett og slett sette oss på gulvet. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Heldigvis er som nevnt kontrollerne avtagbare og enheten kommer med en «kickstand» du kan felle ut på baksiden, som gjør det relativt enkelt å bytte vekk fra håndholdt modus.

Her håper vi kanskje Lenovo har laget noen form for midtstykke som gjør de to kontrollerne om til en litt mer «vanlig» spillkontroller, men det er nok også noe man venner seg til. Kickstanden er også trinnløs og fremsto tillitvekkende og solid.

Bæreetui følger med i pakken, opplyser Lenovo. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Smart kontroller-løsning

Lenovo har for øvrig også kommet opp med en ganske finurlig løsning for spill som drar ekstra nytte av mus, som for eksempel førstepersonsskytere. Den høyre kontrolleren har nemlig en vanlig musesensor under, og det følger med en liten «plattform» du kan sette kontrolleren i.

Vips, så har du en slags mus du kan bruke til å sikte med, for eksempel i skytespill. (Lenovo kaller det FPS mode, og du bytter til den ved hjelp av en bryter på undersiden).

FPS-modus lar deg bruke den høyre kontrolleren som en slags mus skråstrek joystick. To triggere på baksiden fungerer som venstre og høyre museknapp. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det må sies at det veldig begrensede testspill-utvalget til Lenovo ikke inkluderte noen førstepersonsskytere, men det var likevel ikke vanskelig å se for seg at dette kunne være smart.

Ergonomien vil muligens være en ulempe: Jeg fant i alle fall ingen naturlig måte å bruke den på når jeg ikke hadde et skrivebord foran meg, og det har man vel kanskje neppe når man bruker en håndholdt konsoll.

Kontrolleren skal festes til basen med en magnet, men det virket likevel som om den satt litt løst. Antageligvis vil den beste løsningen være å ha med en spillmus i sekken.

Ellers har Legion Go et arsenal av knapper og knotter - totalt 10 programmerbare skulderknapper, triggere og grepsknapper - og attpåtil et slags musehjul på baksiden av den høyre kontrolleren. Vi opplevde dem som ganske intuitive i bruk, selv om det var litt mye å rekke over på en halvtime.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Magnetsensorer uten drift

Joystickene bruker for øvrig en såkalt «hall effect»-sensor, som i praksis bruker magneter til å avgjøre hvor hardt du skyver. Dette skal både være nøyaktig og ikke minst eliminere risikoen for såkalt «drift», som blant annet Nintendo Switch-kontrollerne har vært plaget med.

Heller ikke her ville imidlertid Lenovo begi seg ut på noen indikasjon på batteritid - beskjeden var at de fortsatt holdt på med testing og derfor ikke turte å love noe. Kontrollerne lader for øvrig kun når de er tilkoblet skjermen, de har ingen egen ladeport.

Smart er det dog at Legion Go har to USB-porter - en over og en under skjermen - slik at du kan for eksempel både kan lade og koble til ekstern skjerm samtidig. Den støtter ellers Wi-Fi 6E og Bluetooth 5.2.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Oppsummert

Lenovo Legion Go er et spennende tillegg til håndholdt gaming-PC-kategorien, og det at den kjører Windows gjør jo at den støtter «alt» som finnes av spill - og at du i teorien kan bruke den som en helt vanlig PC når du ikke spiller på den.

Den er imidlertid stor og tung, ikke minst takket være den 8,8 tommer store og gode skjermen. Det hjelper imidlertid at kontrollerne er avtagbare, og «FPS-modusen» hvor du kan bruke den høyre kontrolleren som mus er smart.

Oppdatert 4. september: Lenovo Legion Go har nå fått en lanseringsdato den 30. oktober og prisen vil være 8995 kroner. Altså nøyaktig det samme som Asus ROG Ally koster.

Oppdatert 4. september 2023, 09:47

