Test Valve Steam Deck

Vi har testet Steam Deck - verdt hypen?

Valve Steam Deck. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Det har vært enorm interesse rundt Valves Steam Deck, den første «skikkelige» håndholdte spillmaskinen som kjører PC-spill. Den ble lansert for halvannet år siden, men har latt vente på seg i Norge.

Her hjemme fikk vi nylig rivalen ROG Ally. Vi digget formatet og allsidigheten, og konkluderte med at flere ville få lyst på en lignende maskin fremover. Men den måtte ikke nødvendigvis hete Ally. For mens den ga oss lyst på mer, hadde den sine utfordringer. Som høy pris, lav batteritid og litt klønete navigering.

Og vi lurte jo på om Steam Deck egentlig var en bedre håndholdt som vi bare ikke hadde fått tak i enda.

Nå har Steam Deck endelig lurt seg inn hos oss, slik at vi kan finne ut hva «hypen» handler om, og sammenligne mot ROG Ally.

PS: Selv om Steam Deck ikke er offisielt lansert her, har den nylig blitt tilgjengelig gjennom butikker som Power. Dermed er den mulig å skaffe uten å lene seg på bekjentskaper i utlandet, eller betale store summer i frakt, moms og fortolling.

Steam Deck er både grei i bruk og grei å holde. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Hva er Steam Deck?

Steam Deck er dataverdenens svar på Nintendo Switch. Heller enn å kjøre spill fra Nintendos eShop, som Super Mario, kjører den tradisjonelle PC-spill fra Steam. Som «Baldurs Gate III», «Hogwarts Legacy», «GTA V», «Sons of the Forest», «Cyberpunk 2077» og enormt mange flere.

Den kan også kjøre spill utenfor Steam, som vi kommer tilbake til.

Steam Deck kjører SteamOS, som krever langt mindre ressurser enn Windows, som ROG Ally kjører. Det er også mye lettere å navigere med kontroller. Alle som har brukt Steams «Big Picture Mode» på PC vil føle seg hjemme, for det er denne modusen Steam Deck starter opp i. Her får du bare litt flere valg.

Utover å kjøre Steam- og PC-spill, er Steam Deck mye kraftigere enn en Switch. Ettersom den er halvannet år gammel er ikke maskinvaren «cutting edge», men som vi snart skal se er den spesialtilpassede AMD-systembrikken fortsatt i stand til å levere gode opplevelser i selv nye og krevende spill.

Tre modeller

Steam Deck finnes i tre modeller: den billigste har 64 GB intern «eMMC»-lagring. Så har vi en modell med raskere 256 GB PCIe-basert SSD, før toppmodellen skilter med enda raskere SSD på 512 GB og et glass som skjermer bedre for gjenskinn. Alle kommer med lader og bæreveske.

Du kan utvide lagringen med microSD-kort. For indie-titler kan modellen med 64 GB lagring være et greit valg, men for nyere «AAA»-spill må du minst ha 256 GB lagring. Valve hevder diskhastigheten ikke skal påvirke spillytelsen.

Vi har testet 64 GB-versjonen med microSD-kort for mer plass.

Føles som en konsoll

Det første som slår oss når vi starter Steam Deck er hvor elegant og lettfattelig alt er. Den våkner raskt, og reisen fra å starte den til å finne og starte et spill i biblioteket er sømløs. Det merkes at Valve har kontroll på hele systemet, og vi får assosiasjoner til å bruke en konsoll. Ikke en PC.

Forrige Neste Skjermdump Slik ser Steam-biblioteket ut på Steam Deck. Skjermdump Hovedmenyen på Steam Deck. Skjermdump Steam Deck kommer med en lett tilgjengelig oversikt over interne temperaturer og den slags.

Vi var relativt fornøyde med måten Asus førte oss inn i deres Armoury Crate-app på ROG Ally, der spillbiblioteket fra Steam, Epic Games, Xbox og så videre var samlet. Likevel er det en betydelig smidigere prosess å starte spill på Steam Deck. Her møter du ingen pop-ups, må nesten aldri gå via andre spill-launchere eller klikke vekk små Windows 11- dialogbokser som bryter inn og stjeler fokus.

SteamOS har også nyttige hurtigmenyer som kan åpnes rett fra spill, der du kan sette den i dvale, justere lysstyrke, aktivere visning av bildeflyt, velge energisparemodus og mer. Denne menyen bare fungerer. Hos Ally opplevde vi litt for ofte at noe hang, en funksjon ikke fungerte eller til og med at hele hurtigmenyen krasjet.

Steam Deck har også en genial dvalefunksjon som lar deg avslutte og gjenoppta spillingen når som helst uten å lagre. Ally kan ikke gå i dvale uten at du i det minste risikerer å bli sparket ut av spilløkten, eller at spillet avslutter helt.

Den enkle flyten fra meny til spill på Steam Deck skyldes for øvrig ikke bare SteamOS, men kvalifiseringsprogrammet som heter «Deck Verified»:

Dette betyr «Steam Deck Verified»-merkingen Valve gjennomgår stadig spill på Steam og merker dem med hvor godt de oppfører seg på Steam Deck. Dette ser Valve etter: Kontrollerstøtte, og riktig representasjon av kontrollerikoner.

Støtte for Steam Decks digitale tastatur der det er nødvendig.

Støtte for Steam Decks oppløsning på 1280 x 800 piksler.

Spillet må automatisk tilpasse grafikkinnstillingene slik at det kjører akseptabelt på Steam Decks maskinvare.

Tekst må være minimum 9 piksler i høyde.

Ingen varsler om manglende kompatibilitet (som manglende støtte for Linux, som SteamOS er basert på).

Om spillet har en tredjeparts «launcher» må denne være navigerbar med kontroller. Det anbefales å unngå slike helt.

Må være kjørbar gjennom Proton, som er kompatibilitetsverktøyet som Steam Deck bruker for å kjøre Windows-apper. Basert på hvor godt spill oppfyller disse kravene får de tildelt ett av fire merker: Verified : Spillet oppfyller alle kravene, og får en «Great on Deck»-anbefaling på Steam.

: Spillet oppfyller alle kravene, og får en «Great on Deck»-anbefaling på Steam. Playable : Spillet fungerer for det meste godt på Steam Deck, men kan kreve at du må gjøre manuelle endringer for å få kontrollerstøtte, øke tekststørrelsen og lignende). Manglene føres opp.

: Spillet fungerer for det meste godt på Steam Deck, men kan kreve at du må gjøre manuelle endringer for å få kontrollerstøtte, øke tekststørrelsen og lignende). Manglene føres opp. Unsupported : Spillet fungerer ikke på Steam Deck på grunn av manglende støtte for kompatibilitetsverktøyet Proton eller maskinvaren.

: Spillet fungerer ikke på Steam Deck på grunn av manglende støtte for kompatibilitetsverktøyet Proton eller maskinvaren. Unknown: Spillet er ikke testet på Steam Deck. Dette gjelder ofte eldre eller obskure spill. Her kan du sjekke hvilke spill i biblioteket ditt som er verifisert for Steam Deck. Mer +

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Steam Deck og konkurrenten ROG Ally Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Her er det utvilsomt to ulike designfilosofier i grunn.

Komfortabel å holde

Steam Deck legger seg umiddelbart til rette i hendene våre, og vi griper naturlig rundt de ergonomiske «håndtakene» som bygger ut bak. Den hviler i hendene, mens en Ally mer holdes oppe ved å stadig klemme hendene mot hverandre.

Steam Deck er litt tyngre, men for lengre spilløkter ville vi valgt Steam Deck ti av ti ganger og synes faktisk ikke vekten er noe problem.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Steam Deck er overraskende behagelig i hendene. Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Steam Deck, fra siden. Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Steam Deck, fra baksiden.

Gode kontrollere

Vi synes også Steam Deck har gode kontrollere. Under spilling når vi alle knapper og spaker uten at hendene må utøve akrobatikk, og spesielt viktig er det at tommelen plasserer seg rett over de viktige ABXY-knappene. Dessuten opplever vi ikke at vi kommer borti knapper eller spaker uten å ønske det.

Knappene er relativt raske, men støysvake og god dempede. «We like». Det vi ikke digger er hvor glatte analogstikkene er. Derfor ser du at vi har satt på ekstra gummigrep (Dbrand stick grips) på nesten alle bildene.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Vi likte ikke den glatte følelsen av analogstikkene, men løste problemet med «stick grips». Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Kan støye litt

Under bruk kan viften høres ganske godt når den jobber det remmer og tøy klarer i tunge spill, som «Baldurs Gate» og «Cyberpunk».

Den er imidlertid ikke særlig mer støyete enn en Ally på bånn pinne. Og ved å låse bildefrekvensen til 60 eller 30, eller begrense strømbruken, kan du ofte påvirke hvor hardt viftene må kjøres uten at du føler ytelsen går ned. Med litt strømsparing aktivert er det så vidt vi kan høre den i Hades. I lettdrevne titler som «Stardew Valley» eller «Pizza Tower» er den helt stum.

Steam Deck blir både varm og bråkete når den kjører på full guffe. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

God nok oppløsning

Steam Deck har et 7-tommers IPS-panel med 16:10-forhold. Dette har god innsynsvinkel og grei lysstyrke, men relativt lav oppløsning på 1280 x 800. Vi fryktet den lave oppløsningen ville bli et problem, men så lenge spill kjører ved denne «native» oppløsningen ser spill stort sett helt smashing ut.

Vi savner imidlertid mer «punch» fra skjermen. Allys panel er både skarpere, har mer livlige farger, høyere lysstyrke og bedre sortnivå.

Vel inne i spillene, uten den direkte sammenligningen med Ally, koser vi oss imidlertid og tenker mindre over dette.

Et viktig moment er at høyere oppløsning stiller større krav til ytelsen. Slik sett kan 800p-skjermen til Steam Deck være et kjedeligere, men mer fornuftig valg.

Egner Steam Deck seg som en dedikert «Baldur’s Gate III»-maskin? Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Så god er ytelsen

Steam Deck kjører de fleste ferske spill med godkjent bildeflyt, men de mer kresne gamerne vil nok finne at Steam Deck ikke er helt kraftig nok for de mest krevende titlene med høye grafikkinnstillinger.

Spill som «Cyberpunk 2077» og «Baldur’s Gate III» yter rundt 30–40 FPS på lave til middels grafikkdetaljer. Det er absolutt godkjent på en såpass liten maskin, men å spille slike spill på en liten skjerm med halvguffen bildeflyt er jo ikke den beste måten å oppleve dem på. For de mest krevende spillene har ROG Ally en klar fordel.

Det er ikke på de aller mest krevende spillene Steam Deck skinner sterkest, men heller litt eldre titler eller indiespill som «Hades», «Stardew Valley», «Dave the Diver». Der er bildeflyten aldri et problem. Heller ikke for spill som kan nytes i litt tregere tempo, som «Octopath Traveler 2» eller «Slay the Spire».

Steam Deck lar deg ellers stille både strømforbruk (TDP) og klokkefrekvens for systembrikken manuelt. Det gjør du enkelt gjennom Steam-overlegget som er tilgjengelig fra en dedikert knapp. Selv om Steam Deck etter vår erfaring gjør optimaliseringsjobben ekstremt godt alene, kan det være greit å ta kontroll selv dersom du har ekstra behov for å prioritere batteritid over høy bildeflyt.

Turbaserte strategispill som «Civilization VI» er eksempelvis spillbare på ganske lave bildefrekvenser, så i tilfeller hvor batteritid eller støy trumfer ytelsen kan du enkelt styre dette selv.

Du kan forvente fra så lite som halvannen time om du spiller svært krevende titler, til spilletid på i overkant av 3,5 timer for middels krevende spill. Lettdrevne titler er det Steam Decks strømeffektive systembrikke - som kan trekke så lite som 3 watt - liker aller best. «Stardew Valley» ga oss blant annet hele seks timer, og det med høy lysstyrke.

Product Valve Steam Deck 64 GB Asus ROG Ally annonse Pris 6799 8995 Skjerm 7" 60Hz IPS, 1280 x 800 (16:10) 7" 120Hz IPS, 1920 x 1080 (16:9) FreeSync Systembrikke Tilpasset AMD APU (4 kjerner/8 tråder CPU, 8 kjerner RDNA 2-grafikk) AMD Z1 Extreme (8 kjerner/16 tråder CPU, 12 kjerner RDNA 3-grafikk) Lagring 64 GB (eMMC) 512 GB (NVMe PCIe SSD) Minne 16 GB LPDDR5 16 GB (6400 MHz DDR5) Radio WiFi 5, BT 5 WiFi 6E, BT 5 Batteri 40 Wh 40 Wh Porter USB-C (DisplayPort), Micro SD-kort, 3.5 mm jack USB-C (DisplayPort), PCIe XG (Proprietær dockingløsning), Micro SD-kort, 3.5 mm jack Vekt 670 gram 608 gram Pris ved test 6800 kroner 9000 kroner Åpne fullskjerm Mer +

Ikke helt låst til Steam

Steam Deck er optimalisert for å kjøre spill fra Steam. Men hva om du vil spille noe fra en annen plattform, som «Diablo IV» fra Blizzards Battle.net? Vel, da må du kanskje gjøre ting som å manuelt flytte noen filer mellom ulike mapper, laste ned et eksternt program eller to, og være beredt til å følge en guide andre har laget for å få alt til å starte. Om du ikke er helt nybegynner er dette noe de fleste vil få til, og en skal ikke kimse av mulighetene Steam Deck har her, selv om de er litt kronglete å få fart på.

Man bør heller ikke kimse av hva en dedikert brukerbase kan få til. Selv om Steam Deck mangler kompatibilitet med mange Windows-programmer, har ivrige brukere alt sørget for rikelig med alternativer. Heroic Launcher gir deg eksempelvis tilgang til GOG- og Epic Games-biblioteket ditt, og for fans av retrogaming er det mengder av apper som kan brukes for å oppleve gamle favoritter, som er alt vi drister oss til å skrive her.

Vi opplevde at de aller fleste moderne spill kan kjøre godt på Steam Deck, med noen unntak.

En ROG Ally er på sin side kraftigere, med mer oppdatert maskinvare. Og ettersom den kjører Windows kan den i praksis kjøre alle PC-spill, uansett «launcher» og uten at du må følge guider for å få det til for titler utenfor Steam.

Konklusjon

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Det er litt ufyselig å tenke på at deler av verden har hatt Steam Deck i halvannet år. Etter bare noen dager med den tenker vi på tiden vi er snytt for. Og enda er egentlig ikke Steam Deck lansert i Norge, selv om enkelte butikker nå begynner å tilby den likevel.

Det er mye bra å trekke frem, men det vi liker aller best er helheten og utformingen. Valve har tatt full kontroll over programvaren for best mulig utnyttelse av maskinvaren og kontrollene. De har også laget et godkjenningsprogram som insentiverer utviklere til å sørge for at den skal fungere sømløst og problemfritt med tusenvis av PC-spill. På farten, i sofaen, eller på hytta.

Det å få PC-spill til å oppføre seg som om de var utviklet for konsoll, uten behov for kronglete oppsett og feilsøking, er vanskelig. Valve kommer farlig nær her. Trenger du en pause kan den gå i dvale til du vil fortsette.

Steam Deck er ikke ny lenger, men under testen følte vi at det ikke gjorde så mye. Med det tydelige fokuset på å bygge et økosystem fra Valve, fremstår Steam Deck fortsatt som en sikker investering.

Det å lage en håndholdt som føles god å holde og trykke på i et par timer for voksne hender, er også en liten prestasjon. Vi synes skjermen har forbedringsmuligheter, men den er absolutt godkjent. Batteritiden synes vi også generelt er god nok. Regn med 1,5 til seks timer. Litt viftesus må du regne med. Og når det kommer til ytelsen må du ha realistiske forventninger.

Selv nye «AAA»-spill kan kjøre greit på den, men da med lave grafikkinnstillinger og bildeflyt på 30–40-tallet. Den er lett å anbefale for deg som liker klassikere og indietitler. Men også for deg som ikke stiller så høye krav til grafikken og kanskje skal bruke den i «tandem» med en gaming-PC for tunge spill.

Om du er gladest i de nye AAA-spillene, får vondt i hodet av FPS på 30–40-tallet, og ikke har en stasjonær spill-PC hjemme, kan ROG Ally være et smartere valg. Selv om den inngår flere kompromisser enn Steam Deck. Særlig når det kommer til brukervennlighet.

Med dagens prising ville vi satset på modellen med 64 GB lagring, og utvidet plassen med rimelige minnekort til to-tre hundrelapper for 256 GB.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Valve Steam Deck 64 GB annonse Billigste hos 6799 hos Power Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En herlig liten «PC-konsoll». Omfavner indie-perler. Fordeler + Superenkel å bruke

+ Kompatibel med mange spill

+ God ytelse

+ Komfortabel å holde

+ Gode knapper

+ Nyttig dvalemodus

+ Kan dockes til skjermer

+ Funksjonsrikt SteamOS

+ Generelt god batteritid Ting å tenke på — Dyr

— Skjermen kunne vært enda bedre

— Litt styr med «ikke-Steam»-spill

— Kan bli varm og litt støyete

— Kort batteritid i tunge spill

Publisert 12. august 2023, 06:00

