Dette skal være Lenovos håndholdte PC

Utfordrer med avtagbare kontrollere og utvidet virkelighet.

Dette skal være Lenovo Legion Go. Kamera Lenovo via Windows Report

Lenovo skal være i ferd med å slippe «Legion Go», en håndholdt spill-PC-rival til ROG Ally og Steam Deck.

Ryktene har svirret om den siden i sommer, men nå tyder bilder Windows Report har fått tak i på at den er nær lansering. De viser et etter alle solemerker ferdig produkt.

Som ROG Ally skal Legion Go kjøre Windows 11, og dermed støtte PC-spill uavhengig av «launcher», eller plattformen det er kjøpt på. Den vil også kunne «dockes» til en ekstern skjerm for å brukes som en vanlig PC med mus og tastatur, ulikt Steam Deck, som er mer låst til SteamOS. For å la deg docke den samtidig som du lader, har maskinen to USB-C-porter.

Selv om det ikke er bekreftet, er det naturlig å anta at Go er basert på samme AMD «Z1»-systembrikke som Ally, og at de dermed vil yte relativt likt. Ally kan kjøre selv de nyeste PC-spillene med grei bildeflyt.

Det virker likevel som Lenovo vil gi oss en litt annen spillopplevelse med Go.

Forrige Neste Lenovo / Lenovo Lenovo / Lenovo Lenovo / Lenovo

Avtagbare kontrollere

For det første har Go et mer Nintendo Switch-inspirert design, med avtagbare kontrollstikker på hver side av skjermen samt en «kick stand» som lar deg plassere den på bordet foran deg. Vi synes Ally var litt tung og slitsom å holde i lengden, så dette kan være et genialt grep fra Lenovos side.

Panelet blir også større enn hos Ally, med 8 fremfor 7 tommer, med Full HD-oppløsning.

Hverken vekt eller batteritid er kjent, men vi håper selskapet klarer å stappe inn et batteri som lar oss spille mer enn én til halvannen time, som var så lenge Ally fungerte med tunge spill.

Kan kanskje kombineres med AR-briller

Om ryktene er sanne, kommer Lenovo til å kombinere Go med AR-briller som tilbehør.

Legion Go skal kunne kobles sammen med AR-briller. Kamera Lenovo via Windows Report

Disse skal se ut som et par vanlige briller sammenlignet med dagens svære AR/VR-hodesett som dekker halve topplokket ditt, og skal angivelig få strøm via en USB-kabel fremfor et stort og tungt batteri. Det er imidlertid helt i det blå hvordan disse brillene eventuelt vil påvirke spillopplevelsen din. Vil du få opp spillet på brillene for å få en slags kinoopplevelse, eller vil brillene gi deg ekstra informasjon, en egen skjerm å ha kart eller lignende på?

Elektronikkmessen IFA i slutten av måneden er et mulig annonseringstidspunkt for Lenovos Legion Go, så kanskje får vi flere detaljer da.

Publisert 18. august 2023, 14:15

Mer om LenovoAR-brillerLegion