Gaming Test Asus ROG Ally

En revolusjon for håndholdte

Aldri har spill sett bedre ut på farten.

Jess, her spiller vi faktisk Forza Horizon 5 på den håndholdte Asus ROG Ally. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 11. mai 2023, 16:00 Lagre Lagre artikkel

Forrige måned annonserte Asus sin håndholdte spillmaskin ROG Ally.

Du kan se på den som en slags Nintendo Switch på steroider, men mest presist blir det nok å kalle den en Steam Deck-rival som ikke minst også kommer til Norge.

ROG Ally kan dessuten kjøre nesten alle PC-spill. Og den kjører Windows 11, som du kan bruke enten med analogstikkene eller berøringsskjermen.

Toppmodellen koster 9000 kroner og slippes 13. juni. En mye svakere utgave til 7500 kroner kommer til høsten.

Vi har lekt oss med ROG Ally siden fredag, og synes Asus har satt riktig kurs med sin første håndholdte. Vi har hatt mye moro med å spille titler vi ikke trodde kunne kjøre på en så liten sak, men vi ser også forbedringsmuligheter og har støtt på feil.

7 Bra fjerne Sammenlign Asus ROG Ally annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8995 hos Elkjøp Sjekk nå 8995 hos Power Sjekk nå 7 Bra sitat Den kraftigste, artigste og mest allsidige håndholdte spillmaskinen. Fordeler + Helt rå ytelse

+ Fantastisk til de fleste spill (untatt FPS-titler)

+ Kjører "alle" PC-spill

+ Kan brukes som en vanlig Windows-PC

+ Mange tilpasningsmuligheter i Armoury Crate

+ Lyssterk, klar, mettet og lynrask skjerm

+ Generelt gode knapper

+ God byggekvalitet og stilig design Ting å tenke på — Svært kort batteritid

— Ergonomien kunne vært enda bedre og vekten lavere

— Ustabil ROG-programvare

— Dyr

— Noen knapper kan henge seg opp

— Skjermen er litt liten for enkelte spill

— Dårlig lyd

Det er flere ting som gjør ROG Ally unik.

Den støtter ikke bare Steam, men plattformer som Epic Games Launcher, Xbox Game Pass/Microsoft Store, Ubisoft Connect, EA-appen og GOG Galaxy.

Du kan også strømme spill til den.

Windows 11 lar deg bruke den som en vanlig PC eller et Windows-nettbrett.

Den er svært kraftig og har en 120 Hz-skjerm.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no ROG Ally kjører Windows 11. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Den støtter alle spillplattformer, som Xbox Game Pass. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Og spillplattformer som Steam, med Steam Big Picture Mode som er tilpasset berøringsskjermer og kontroller. Åpne fullskjerm

Topp moderne systembrikke

På innsiden av ROG Ally skjuler deg seg en Z1 Extreme-systembrikke fra AMD. Den er laget for å være så energieffektiv som mulig, men også ha god ytelse takket være åtte Zen 4-prosessorkjerner og tolv RDNA 3-grafikkjerner. For deg som ikke er så teknisk er dette samme teknologi som AMD baserer sine siste prosessorer og grafikkort på.

Grafikkytelsen tilsvarer nesten et RTX 3050-grafikkort, og prosessorytelsen Apples M1 Pro-brikker.

Brikken trekker mellom 9 og 53 watt, men ligger normalt på 15 til 43 watt på batteridrift.

I praksis er det liten forskjell på om du bruker Ally med eller uten lader. Det kan imidlertid være stor forskjell på hvilke av de tre ytelsesmodusene dens du bruker: Turbo, Ytelse eller Stille. Disse kan du justere rett fra spillet via en «pop-in»-meny, og kan hjelpe deg med å spare strøm når du er på farten.

Justert ytelsen og batterisparingen enkelt fra Armoury Crate. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Svært kraftig

Vi har gjort uhøytidelige målinger av ytelsen til ROG Ally i flere spill med hver av ytelsesmodusene.

AAA-spill kjørte gjerne med 40 til 70 FPS ved Full HD-oppløsning, mens indie-titler ikke hadde problemer med å nå over 100 FPS.

Spill Turbo Ytelse Stille Innstilling Halo Infinite 40 FPS 40 FPS - FHD, Low Cyberpunk 2077 45 FPS 45 FPS - FHD, Low/Med, FSR2 Performance Divinity 2 60 FPS 37 FPS 18 FPS FHD, High Stardew Valley 60 FPS 60 FPS 60 FPS FHD Forza Horizon 5 67 FPS 38 FPS 16 FPS FHD, Low/Med, FSR2 Balanced The Witness 108 FPS 75 FPS 27 FPS FHD, High Hades 120 FPS 120 FPS 110 FPS FHD Dead Cells 300 FPS 300 FPS 300 FPS FHD Åpne fullskjerm Mer +

Det er utrolig at en så liten sak som ROG Ally kan kjøre krevende titler som Cyberpunk 2077 og Halo Infinite i Full HD-oppløsning og fremdeles se smashing ut. Selv om grafikkinnstillingene er satt lavt.

Alle spillene vi har prøvd har kjørt greit, men enkelte, som Halo Infinite, har ikke gitt ordentlig jevn flyt før vi har tydd til triks som dynamisk oppløsning (som i Halo ga oss over 50 FPS i snitt), eller AMDs Radeon Super Resolution.

Sistnevnte oppskalerer fra 720p til 1080p og er et bedre valg enn å kun sette ned oppløsningen, som gir et mer grøtete bilde. Vi fikk dessverre ikke RSR til å fungere i mange spill, så her kan Asus har ei lekse å gjøre.

Der vi ser ROG Ally virkelig skinner er i AAA-spill som støtter AMDs FSR 2-oppskalering. Den er overlegen teknologien og kvaliteten til RSR, men fungerer bare i spill der utviklerne har implementert det.

– Det her er fett! Udiskutabelt fett, kom det fra en kollega da han fikk Forza Horizon 5 i hendene med rundt 60–80 FPS takket være FSR 2.

Teknikken rulles ut til stadig flere titler, og det lover godt for deg som vil spille de mest krevende spillene på Ally.

Halo Infinite er litt vrient å kjøre, men flyter greit med oppskalering fra 720p. Vi synes imidlertid det er litt utfordrende å spille FPS-titler med Allys kontroller. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Asus ROG Ally Pris 8995 Skjerm 7" 120Hz IPS, 1920 x 1080 (16:9) FreeSync Systembrikke AMD Z1 Extreme (8 kjerner/16 tråder CPU, 12-kjerner RDNA 3-grafikk) Lagring 512 GB (NVMe PCIe SSD) Minne 16 GB (6400 MHz DDR5) Radio WiFi 6E, BT 5 Batteri 40 Wh Porter USB-C (DisplayPort), PCIe XG (Proprietær dockingløsning), Micro SD-kort Vekt 608 gram Pris ved test 9000 kroner Mer + annonse Sjekk priser

Slik er den å bruke

Vi har lagt merke til at vi ikke synes Ally er så gjev å bruke for FPS-titler som for andre sjangre.

Det skyldes ikke ytelsen, men formfaktoren og kontrollene. FPS-spill med analogstikker blir aldri like bra som med mus og tastatur, men på Ally presterer vi merkbart svakere enn med en Xbox-kontroller.

Vi tror grunnen er at vi holder over 600 gram mellom hendene, og må holde maskinen oppe samtidig som vi sikter. Grepet føles mer låst, og ergonomien er ikke helt på topp. Særlig for oss med lange fingre.

En vanlig håndkontroll gir mer bevegelsesfrihet i tillegg til at den har større avstand mellom stikker og knapper. Den høyre kontrollstikken presset ofte inntil tommelen når vi skulle bruke knappene. Den er ganske høy, og vi må vinkle tommelen godt for å nå den.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

I andre type spill er ikke dette et problem, og vi koste oss med racingspill som Forza Horizon 5, hjernetrim som The Witness og spill som Stardew Valley eller Slay The Spire.

Indie-perlene Hades og Dead Cells, som krever lynrask reaksjon, var også herlige å spille. De nådde fint 120 FPS, noe som ga en utrolig jevn opplevelse og illustrerte forskjellen på Ally og rivaliserende maskiner godt.

Strømmekonsoller gir altfor lang responstid og stadige utfall som kan bety game over, og ingen andre maskiner leverer mer enn 60 FPS – som fremstår som rene «slideshowet» i forhold.

ROG Ally virker å være laget for akkurat disse spillene.

Vi er litt avmålte til A, B, Y og X-knappene, dog, for de kan henge seg opp i enkelte spill der de brukes veldig hektisk. Som Hades.

Knappene kan i enkelte tilfeller henge seg opp. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Liten tekst kan ødelegge

Det var utrolig kult å spille RPG-mesterverket Divinity 2. Spillet fløt supert med høye grafikkinnstillinger, og fungerer godt med Allys kontroller. Mye av teksten, grensesnitt og detaljer var likevel utfordrende å tyde, så hver spilløkt ble ganske kort til tross for at vi holdt skjermen nær.

Både dette spillet, Cyberpunk 2077 og andre, er egentlig laget for større PC-skjermer eller enorme TV-er. Utfordringen vil du garantert støte på i noen av spillene du hadde håpet å bruke Ally til.

Tekst og grensesnitt blir vanskelig å tyde i en del spill. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Litt tung å holde

Ally blir også raskt litt tung å holde. Etter 20 minutter endte jeg alltid opp med å støtte den mot kneet, en pute eller lignende. Å slanke den er nok ikke lett, men med et større, mer ergonomisk grep ville vi kanskje holdt ut lenger av gangen.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Det er greit å støtte opp ROG Ally til kneet. Den er litt tung å holde i lengden. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no En pute er grei støtte for lengre spilløkter. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Ideelt sett skulle grepet vært enda litt større, for oss med store hender eller lange fingre. Åpne fullskjerm

Flott og lynrask skjerm

ROG Ally har et 7-tommers panel med Full HD-oppløsning. Du ser i praksis ikke individuelle piksler, og tekst og grafikk fremstår sylskarpe. Det byr på pene, mettede farger, et greit sortnivå og god innsynsvinkel.

Lysstyrken, målt til 365 nits, gir deg mulighet til å spille utendørs i sollys.

Det kanskje beste med panelet er likevel støtten for 120 Hz og FreeSync som gir en helt overlegen flyt i spill.

Du kan sende bildet til en PC-skjerm, og samtidig lade Ally, med en USB-C-kabel.

Panelet er beskyttet av Corning Gorilla Glass DXC, og skal sørge for at panelet holder seg pent etter lang bruk. Det føles imidlertid litt mykt, så vi anbefaler å kjøpe et beskyttelsesetui for transport.

Vi er litt skuffet over at Asus ikke har valgt et OLED-panel som hadde gitt bedre sortnivå og dynamikk, og det hadde definitivt vært plass til å utvide panelet til et 16:10-forhold.

Fryktet av gamere: Armoury Crate

Det å komme i gang med spill er superlett. Bare koble til spillplattformene du ønsker fra Windows og start spillene derfra, eller enda lettere: start dem fra ROG Armoury Crate som starter med maskinen og viser deg en oversikt over alle du har installert.

Vi vet, Armoury Crate har ingen høy stjerne hos de fleste gamere.

På ROG Ally er imidlertid Armoury Crate vanskelig å unngå, ettersom du bruker det for å velge ytelsesmodus, aktivere oppskalering i spill, sette FPS-grenser for å spare strøm, endre panelhastighet, justere knappeoppsett og kontrollmetode, RGB-lys og mye mer - i tillegg til å holde Ally oppdatert.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Vi synes Armoury Crate har vært nyttig, og liker spesielt godt pop-in-menyen du kan bruke for å nå de viktigste valgene uten å forlate spillet. Vi liker også at appen samler alle spillene i en oversiktlig meny.

Denne menyen er kjekk å hente frem, men har krasjet eller ikke fungert ved flere anledninger. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Men, ikke veldig overraskende har Armoury Crate vært ustabilt. Ved flere anledninger har ikke appen klart å endre ytelsesmodus eller sette FPS-grenser, og den har også krasjet slik at vi har måtte restarte.

Kort batteritid

Selv om ROG Ally har en supereffektiv systembrikke tømmes 40 Wh-batteriet raskt.

Typiske AAA-spill som Forza, med «turboytelse» og FPS låst til 60, tømmer det på en time med høyeste skjermlysstyrke. Batteriet kan gå fra 100 til 95 prosent før du kommer gjennom lasteskjermene!

Lettere spill som Hades og Dead Cells, der du kan spille med ytelsesmodus men likevel få over 120 FPS, tømmer batteriet på vel 1,5 timer.

Det er vanskelig å se for seg at noe spill og energisparemodus kan hale batteritiden særlig over 2,5 timer, selv med skjermlyset skrudd lavere.

I all hovedsak er Ally en konsoll du bruker på korte turer, eller hjemme med laderen koblet i. Den lader ellers fra 0 til 90 prosent på en time.

Problematisk lyd

Asus skryter av Allys høyttalere. Atmos for omsluttende lyd, Smart Amp som skal gi høyt volum og ren musikk uten feil samt «Hi Res Audio»-støtte er angivelig på plass.

I praksis er høyttalerne en nedtur. Lyden er ikke noe spesielt, og tidvis utsatt for susing og støy på moderat volum. Mens vi ofte opplevde plagsom knitring med kablede hodetelefoner slet vi med forsinkelse ved bruk av trådløse propper. Fikling i innstillinger-menyen fikset noen av problemene, men ikke alle, og vi må ærlig si spillopplevelsen led på grunn av dette.

Om du er bekymret for støy er ikke dette noe å tenke på. Viften lager litt lyd i turbo- og ytelsesmodus, men det er ikke sjenerende for andre i nærheten, og vi anbefaler uansett å bruke hodetelefoner når du spiller selv.

Konklusjon

Asus ROG Ally. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

ROG Ally er en superartig sak og en god første håndholdt spillmaskin fra Asus.

Med rå kraft gir den deg for første gang mulighet til å ta med deg alle PC-spillene dine på tur, eller spille dem hjemme når du ikke har en skjerm å sitte foran.

Spillene ser helt fantastiske ut, og mange kan kjøre med 120 FPS for en flyt vi hittil bare har sett fra kraftige PC-er eller moderne stuekonsoller. Spesielt er det en fornøyelse å spille titler med FSR 2-støtte, eller lettere indie-titler.

Ytelsen og allsidigheten ved å kjøre spill fra alle spillplattformer, og kunne bruke Windows 11, gjør ROG Ally til en aldri så liten revolusjon i håndholdtmarkedet.

Den er imidlertid dyr, og vi har opplevd litt rusk. Som ustabil programvare, lydproblemer og knapper som har hengt seg opp ved enkelte anledninger.

Batteritiden er så kort at Ally i realiteten blir en sak du bruker på mindre turer. Ergonomi og vekt gjør sitt til at du ikke sitter med den i timevis selv om du er hjemme og koblet til strøm heller, og flere PC-spill er ikke laget for en så liten skjerm.

Om du er spesielt interessert og har pengene kan ROG Ally absolutt være det du har ventet på. Vi har digget å bruke den.

Men vi ser også at det er mulig å forbedre flere sider ved den, og med feilene vi har kommet over kan det være fornuftig å avvente et kjøp. I alle fall til Asus får oppdatert programvaren sin. Eventuelt til de selv, eller konkurrentene deres, viser frem andre håndholdte.

For om ikke akkurat ROG Ally er din perfekte håndholdte, har den gitt oss skikkelig smaken på denne type spillmaskin. Vi tror den vil gi andre lyst på en også, slik at det dukker opp flere på markedet fremover.

11. mai 2023, 16:00