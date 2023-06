Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Test Logitech G Cloud

Logitechs strømmekonsoll er litt forut for sin tid

Logitechs G Cloud er en håndholdt spillkonsoll som i hovedsak baserer seg på strømming fra nettskytjenester som Xbox Cloud Gaming og Geforce Now. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Stein Jarle Olsen 25. juni 2023, 12:30 Lagre Lagre artikkel

Bærbare spillkonsoller har tilsynelatende fått en enorm renessanse den siste tiden, kanskje spesielt etter at Valves såkalte Steam Deck gjorde stor suksess i USA.

Lomme-PC eller strømmemaskin

Denne typen produkt kan røft deles i to kategorier: Typen med full PC-maskinvare ombord, hvor all prosessering i utgangspunktet kjøres på selve enheten (eksempler er nevnte Steam Deck og Asus ROG Ally) - og typen med betydelig svakere maskinvare der hovedbruksområdet er strømming av spill fra internett eller fra en PC du har på hjemmenettverket.

I den siste kategorien finner vi dagens testprodukt, kalt Logitech G Cloud, som nylig ble tilgjengelig i Norge. Sonys varslede Playstation-strømmer «Project Q» faller også i samme kategori, og det gjør også Razers Edge.

Hovedfordelen med strømmeløsningen er først og fremst at den enklere maskinvaren gir betydelig bedre batteritid enn på de «håndholdte PC-ene», i tillegg til at de kan være mye lettere og dermed enklere å holde. De er også billigere.

G Cloud er kledd i hvit plast, med ruglet grep. Kvalitetsfølelsen er forsåvidt tilstrekkelig, men den kan også minne litt om en leke. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

God skjerm

Logitechs strømmekonsoll har en IPS-skjerm på sju tommer, som er samme størrelse som Nintendo Switch OLED.

Oppløsningen er full HD, altså 1920 x 1080 piksler, men du må ta til takke med 60 Hz oppfriskningsrate (mot 120 Hz hos nevnte ROG Ally). Maksimal lysstyrke er oppgitt til 450 nits.

Skjermen opplever jeg som mer enn god nok til vanlig bruk, men det merkes litt på dynamikken og sortnivået at dette ikke er en OLED-skjerm. Det kan riktignok heller ikke konkurrentene - med unntak av nevnte Nintendo Switch OLED - skilte med.

Fargene er gode, om enn ikke i overkant mettede, og innsynsvinkelen er mer enn godkjent. Du skal ganske langt utenfor vanlig holdeposisjon før lysstyrken lider nevneverdig.

Du kan kjøre alle vanlige Android-apper på G Cloud, så i praksis fungerer det som et litt upraktisk nettbrett. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Det merkes imidlertid godt at Xbox Game Pass eksempelvis ikke støtter HDR-fargedybde når du strømmer fra nettskyen, som gjør alt ganske mye flatere enn det er når vi spiller noe fra Xbox-konsollen lokalt på TV.

Totalt sett er skjermen helt fin for bruksområdet, selv om et OLED-panel nok kunne hevet opplevelsen flere hakk. Skjermen er også ganske blank, så selv om lysstyrken i seg selv stort sett er tilstrekkelig for utendørsbruk, kan det hende du opplever gjenskinn som et ganske betydelig problem.

Logitech G Cloud Systembrikke: Qualcomm Snapdragon 720G, fire kjerner med inntil 2,3 GHz RAM: 4 GB Lagring: 64 GB + microSD-port Skjerm: 7 tommer, 1920 x 1080, 60 Hz, 450 nits, multitouch Batteri: 6000 mAh, skal holde til 12 timer med skyspilling med 50 % lysstyrke og 50 % volum. Trådløst: Wi-Fi 5. 2x2 MIMO, Bluetooth 5.1 (med Aptx-støtte) Operativsystem: Android 11 med dedikert spill-grensesnitt på toppen Vekt: 463 gram Pris: 3990 kroner veiledende Mer +

Tynn lyd, men mange muligheter

Høyttaleren i G Cloud er av ganske mager kvalitet. Lyden den leverer mangler enhver antydning til fylde, og for seriøse gamingsekvenser vil vi konsekvent anbefale hodetelefoner. Dingsen har heldigvis en 3,5 mm-port lett tilgjengelig i front, og om du har hodetelefoner som bruker USB-C kan du bruke dem gjennom en port midt under skjermen som også brukes til lading.

Siste alternativ er å bruke bluetooth-hodetelefoner, og vi ble positivt overrasket over hvor god synkroniseringen mellom lyd og bilde var under spilling - i alle fall mot Sonys LinkBuds. Disse støtter ikke den såkalte Aptx-kodeken som G Cloud støtter, så de hadde heller ikke optimale arbeidsforhold. Likevel opplevde vi at bluetooth-lyd var fullt akseptabelt både til spill og videostrømming.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Eget «spill-lag»

Logitech G Cloud kjører i utgangspunktet Android 11, men så har Logitech laget et eget grensesnitt på toppen som kan minne litt om Steams «Big Picture» - med de ulike app-flisene på rekke og rad bortover og lett navigerbart med styrespak og knapper. Om du bruker dette systemet kan du imidlertid kun kjøre én av app gangen.

Om du vil bruke enheten som et rent Android-nettbrett kan du også det, og du kan fritt installere spill og apper fra Google Play Store - og bytte mellom apper. Ut av esken er det Googles egne apper som er installert, i tillegg til spilltjenestene Xbox Cloud Gaming, Steam Link, GeForce Now og Shadow PC. Vi har i hovedsak brukt de to førstnevnte i testperioden.

Jeg synes det er litt underlig at ikke Logitech har utstyrt G Cloud med en utfellbar «kickstand», slik Nintendo Switch har. Med tanke på at du kan installere Netflix og andre videotjenester med offline-innhold, ville det vært praktisk på fly, tog eller bare hjemme på kjøkkenbordet. En idé til eventuelle tredjepartsetuier der, altså.

MicroSD-port gir mulighet til å utvide den interne lagringen. En spennende mulighet for G Cloud er også å kjøre emulatorer for andre konsoller - men her begrenses du litt av den litt forsiktige ytelsen. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Fin å holde

Med sine 463 gram er G Cloud betydelig lettere enn for eksempel Asus ROG Ally (608 gram), og vi liker godt den avrundede formen på baksiden. Kombinert med det ruglete belegget gjør det at konsollen ligger veldig godt i hendene - selv om man optimalt sett nok kunne ønsket seg en kraftigere form for gummiering.

G Cloud følger ellers «Xbox-oppsettet» med den høyre styrespaken plassert litt lavere enn den venstre.

I redaksjonen har det blitt bemerket at den høyre styrespaken lett kommer i veien for A-, B-, X- og Y-knappene siden den er plassert direkte under, men undertegnede har ikke latt seg plage veldig av det i testperioden.

Både skulder- og triggerknappen er gode å bruke, og du kan «remappe» kontrollerne om du vil ha et annet oppsett enn det som er standard. Det er også både haptisk feedback (vibrasjon) innebygget, og dingsen har også et gyroskop.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Strømming fungerer godt

Spillmessig fungerer G Cloud stort sett utmerket, i alle fall så lenge du har en god wifi-tilkobling. Vi har spilt en god del Hades via Steam Link, et spill som krever rask reaksjonstid og kjappe bevegelser.

For en bruker som ikke har voldsomme ambisjoner vil nok den strømmede opplevelsen være «god nok» - i alle fall til vanskelighetsgraden blir så høy at få millisekund teller. I spill som beveger seg veldig fort og hvor lynraske reaksjoner er nødvendig, vil du kunne oppleve at strømmingen medfører litt for mye forsinkelse og komprimering til at det blir noen veldig god opplevelse. Og vi ville definitivt unngått å være for mange noder unna PC-en du strømmer fra om du har mesh-nettverk.

Både spill og øvrig Steam-grensesnitt serveres i skarp og fin Full HD-oppløsning på G Cloud, og det er kjekt å kunne spille i senga eller på balkongen. Big Picture-formatet til Steam gjør det også enkelt å navigere. Den største ulempen med denne måten å spille på er imidlertid at veldig mange av disse spillene ikke er spesielt godt egna til å spille på såpass liten skjerm.

Grensesnittet blir i mange tilfeller veldig smått og vanskelig å lese, rett og slett fordi spillene i utgangspunktet er tiltenkt en mye større skjerm. Et eksempel er Ni No Kuni II, som krever mye mysing for å få med seg all den lille skriften.

Ni No Kuni II og liknende spill lider litt av at grensesnittet ikke er veldig godt tilpasset en mindre skjerm. Her har Nintendo Switch en fordel. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Det er selvfølgelig ikke Logitechs feil at dette er ståa for mange spill akkurat nå, men det har litt å si for nytten til denne typen konsoller før spillbransjen tilpasser seg og gir oss flere valg for størrelsen på grensesnittet - slik mange PC-spill jo allerede har.

Det er naturlig nok også mer prekært innenfor enkelte spillsjangre enn andre - om du hovedsaklig spiller bilspill eller førstepersonsskytere er det ikke sikkert det er like gyldig for akkurat deg - men da kan det igjen hende at kravet til reaksjonstid blir overordnet.

Oppsummert: Spillstrømming er stort sett på et sted hvor det i de fleste tilfeller fungerer godt, og spesielt gjelder det til rollespill, strategi-, simulatorspill, plattformere og liknende - hvor det ikke stilles enorme krav til reaksjonstid

G Cloud er ikke alltid helt enig med seg selv i hvordan den skal presentere enkelte apper. Youtube-appen på denne måten er eksempelvis ikke optimalt. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ganske begrenset maskinvare

Spiller du lokalt på selve G Cloud-enheten er du naturligvis begrenset av ytelsen til Snapdragon-brikken som sitter ombord her - og til spill som er tilgjengelig gjennom Googles Play Store.

Vi testet eksempelvis med Diablo Immortal, som opplevdes helt greit - men til tyngre greier kan det nok hende du vil oppleve systembrikken som en flaskehals. Genshin Impact flyter ikke spesielt godt her.

Snapdragon 720G-brikken yter ellers godt under halvparten av det Snapdragon 8 Gen 2-brikken i gamingtelefonen Asus ROG Phone 7 gjør i syntetiske prosessortester, og gjerne enda mindre i grafikktester. Det må imidlertid sies at fordelen med det er at G Cloud ikke behøver aktiv kjøling, og den har derfor ingen vifte.

Logitech G Cloud Asus ROG Phone 7 Geekbench 6 Single 751 1993 Geekbench 6 Multi 1810 5680 3DMark Wildlife Extreme 1058 3740 Åpne fullskjerm Mer +

USB-C-porten i front kan både brukes for lyd og lading. I tillegg får du vanlig minijack. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Konklusjon

Logitechs håndholdte strømmekonsoll er en ganske god idé i teorien: Med fremveksten av strømmetjenester som gir deg tilgang på et stort bibliotek av spill du kan spille nærmest på «hva som helst», er jo en Nintendo Switch-aktig håndholdt dings ideell - enten TV-en er opptatt eller du er på farten.

Skjønt - det er et ganske stort minus at Logitech G Cloud ikke har støtte for mobilnett, som jo hadde gjort det mulig å bruke den også der du er utenfor wifi-dekning. Selve systembrikken er nemlig ganske svak, så det å spille lokalt er ingen voldsomt god opplevelse. Også fordi mange Android-spill heller ikke kjenner igjen kontrollene automatisk.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Men om du allerede er investert i spillstrømming, har et Game Pass-abonnement og en TV som ofte er opptatt til andre ting, skal du ikke se bort fra at G Cloud kan være for deg. I riktige spill fungerer det riktig så flott, og fordelen med at spillene tegnes opp i skyen er at du kan skvise ut betydelig flere timer fra batteriet her enn på liknende dingser som kjører spillene lokalt - som Asus’ ROG Ally. De oppgitte 12 timene er nok ikke langt fra sannheten her, så lenge du holder skjermbelysningen litt moderat. En annen fordel er at du ikke trenger noen vifte, og den er ikke minst mye billigere enn alternativene om vi ser bort fra nevnte Switch.

Logitech kan kanskje ikke lastes for at mange spill ikke er spesielt godt tilpasset en mindre skjerm, men det er likevel slik det er i dag - og det legger en demper på gleden. Jeg hadde sett for meg at denne kom til å bli brukt en hel masse når den kom til test, men det har heller blitt sånn at jeg har måttet «tvinge» meg til å bruke den for testformål.

Det forteller kanskje alt du trenger å vite. Men har du barn eller et hjem hvor hovedskjermene har mer trafikk enn hos meg, så kan det hende dette er midt i blinken.

PS: Logitech opplyste tidligere i vår at G Cloud skulle komme i salg hos Elkjøp i mai, men det ser ikke ut til å være tilfelle. Foreløpig får du kun kjøpt den direkte fra Logitech.

25. juni 2023, 12:30