Sniktitt Audi Q8 e-tron

Her er Audis nye e-tron i Norge

Audi Norge dro onsdag duken av den første Q8 e-tron-modellen på norsk jord.

Før helgen trillet de to første eksemplarene av Audis nye Q8 e-tron i land i Norge, og onsdag fikk vi anledning til å ta bilen i nærmere øyesyn hos Møller Bil-forhandleren på Bryn i Oslo.

Utvendig må det sies at det ikke er all verdens av nyheter å melde om. Q8 e-tron vil for et utrent øye være tilnærmet identisk med modellen den erstatter (som altså bare het Audi e-tron) - i alle fall bakfra. Dermed heter fortsatt de største konkurrentene BMW iX, Nio ES8, BYD Tang, Tesla Model X og etter hvert også Mercedes-Benz EQE SUV, Volvo EX90 og Polestar 3, for å nevne noen.

Forfra er grillen ny, luftinntakene er endret og det er kommet til enkelte detaljer som bedrer aerodynamikken på bilen.

Bedre luftflyt, større batteri

Det gjelder blant nye lameller under grillen som kan åpnes og lukkes etter hvert som behovet for kjøling endrer seg. Når de er lukket vil luften flyte bedre rundt bilen, noe som øker effektiviteten. Nytt er også en «spoiler» i form av en liten flapp foran forhjulene, som også skal bedre luftflyten.



Sportback-versjonen av bilen har for øvrig også en slik foran bakhjulene, men produktsjef Johan Ramstad for Q8 hos Audi Norge forklarer at tester viste at den ikke hadde noe for seg på SUV-versjonen, og den derfor ble droppet. Ellers er nye Q8 e-tron den første bilen med Audis nye merkevareidentitet, med flate ringer i logoen og modellnavnet preget inn med laser på B-stolpen.

Det meste av nyhetene er på innsiden, først og fremst i form av et betydelig større batteri enn tidligere. Batteristørrelsen er økt fra 95 til 114 kilowattimer brutto (106 netto), i hovedsak takket være hvordan man har pakket battericellene.

Der man tidligere «kveilet» cellene, har man nå gått over til å «stable» dem, noe som gjør at man får økt energitettheten med 20 prosent, forklarer Ramstad. Med andre ord får man plass til mer energi på et batteri i samme fysiske størrelse som tidligere.

114 kilowattimer er for øvrig blant de største batteriene på markedet i dag, sammen med biler som BMW iX og Mercedes-Benz EQS - i alle fall helt inntil Nio lanserer sitt voldsomme 150 kWh-batteri senere i år. Se for øvrig spesifikasjonstabellen nederst i saken.

Produktsjef Johan Ramstad med de nye battericellene i Q8 e-tron.

Og der innstegsmodellen e-tron 50 tidligere hadde et batteri på 71 kilowattimer brutto og 64 netto, får Q8 e-tron 50 det «gamle» batteriet på 95 kilowattimer - og i tillegg har Audi økt utnyttbar kapasitet fra 86 til 89 kilowattimer.

Modellene med det store batteriet har dessuten fått to ekstra viklinger i motoren bak (14 i stedet for 12), som gjør at man kan skape et sterkere magnetfelt med samme spenning - og dermed enten få mer kraft eller høyere effektivitet.

Ny grill og luftinntak som kan lukkes på nye Q8 e-tron.

Kraftig rekkeviddeøkning

Kombinasjonen av større batteri, mer effektiv motor og forbedringer i aerodynamikk gjør at rekkevidden øker ganske betydelig fra modellene Q8 e-tron vil erstatte. WLTP-rekkeviddene er nemlig som følger:

Q8 e-tron 50 Advanced: 453 km (+ 44 prosent fra e-tron 50 Advanced)

453 km (+ 44 prosent fra e-tron 50 Advanced) Q8 Sportback e-tron 50 Advanced: 465 km (+45 prosent)

465 km (+45 prosent) Q8 e-tron 55 Advanced: 532 km (+ 31 prosent)

532 km (+ 31 prosent) Q8 Sportback e-tron 55 Advanced: 548 kilometer (+ 33 prosent)

Selv med økningene er det imidlertid flere av konkurrentene som har minst like lang eller lenger rekkevidde. En BMW iX M50 er for eksempel oppgitt til 630 kilometer etter WLTP, mens en Polestar 3 har 610 kilometer.

Det nye batteriet har dog noe økt hurtigladeeffekt, med 170 kilowatt som maks i stedet for 150. Det skal gi 20 til 80 prosent på 26 minutter eller 10 til 80 prosent på 31 minutter under gode forhold, opplyser Audi. 95 kWh-batteriet vil som tidligere kunne lade med 150 kilowatt.



I tillegg skal kjørefølelsen være forbedret, blant annet takket være et stag på forakselen som er stivet opp og endringer i styringen. Bilen skal ifølge Ramstad ha fått økt respons, bedre agilitet og vil krenge mindre enn før. Små endringer er også gjort i motoroppsettet, med noe mer av dreiemomentet tilgjengelig ved hastigheter opp til 160 kilometer i timen.

Det går litt på bekostning av akselerasjonen derfra og opp til maksfarten på 200 kilometer i timen, men Audi sier det er sjelden man kjører i slike hastigheter, så det er en endring som vil være til det bedre for de fleste.

Bakfra er det lite som signaliserer at dette er en ny og ansiktsløftet e-tron-modell. Selv modellbetegnelsen er nesten usynlig, med svarte bokstaver på svart lakk. Bagasjerommet er fortsatt ett av e-trons største salgsargumenter. Dette er fortsatt en familiebil. Kameraspeil er fortsatt tilvalg på Q8 e-tron.

Ørlite større

Nye Q8 e-tron har ellers vokst ørlite i alle retninger. Den måler 4915 millimeter i lengden (+14 mm fra dagens versjon), 1937 mm i bredden (+2 mm) og 1633 mm i høyden (+4 mm). Bagasjerommet er også rimelig identisk med dagens modell: 594 liter i SUV-versjonen og 555 liter i Sportback-versjonen, pluss en frunk på 62 liter i hver.

Motorytelsene er for øvrig som følger (alle tall i boost-modus):

Q8 e-tron 50: 250 kW (340 hestekrefter), 664 Nm. 0–100 på 6,0 sekunder.

250 kW (340 hestekrefter), 664 Nm. 0–100 på 6,0 sekunder. Q8 e-tron 55: 300 kW (408 hestekrefter), 664 Nm. 0–100 på 5,6 sekunder.

300 kW (408 hestekrefter), 664 Nm. 0–100 på 5,6 sekunder. Q8 e-tron S: 370 kW (504 hestekrefter), 973 Nm. 0–100 på 4,5 sekunder.

50 og 55 har to motorer, mens e-tron S får tre motorer. Toppfarten er 200 kilometer i timen for 50 og 55 og 210 kilometer i timen for e-tron S.

Ellers er mye beholdt fra dagens modell. Bilen kan fortsatt trekke 1800 kg på hengerfestet, adaptiv luftdemping er standard, og bilen kan fås med kameraspeil og digitale matriselys.

Høy kvalitet og ganske elegant, er stikkord vi vil bruke om interiøret i Advanced-modellen vi fikk se. Men du får kanskje større luksusfølelse i konkurrenten fra BMW.

Levering i sommer

Audi sier de har vært opptatt av å holde «konkurransedyktigheten» omtrent på samme nivå som i dag når de har priset bilen, med priser på den nye 50-versjonen omtrent som på 55-versjonen den erstatter. Bildet kompliseres imidlertid litt av at standardutstyret er økt noe, i tillegg til at Audi har forenklet utstyrspakkene fra tidligere. Nå heter modellene Advanced, Advanced Plus, S Line og S Line Plus.

Startprisene inkludert merverdi- og vektavgift er som følger:

Q8 e-tron 50 Advanced/Sportback Advanced: 717.900/749.100 kroner

717.900/749.100 kroner Q8 e-tron 55 Advanced/Sportback Advanced: 843.100/865.400 kroner

Prisen på toppmodellen SQ8 har tidligere blitt kommunisert til 841.700 kroner før moms og vektavgift, som blir noe sånt som drøyt 950.000 kroner med avgifter. Her er imidlertid ikke salget åpnet enda, da den ikke går i produksjon før i slutten av andre kvartal, opplyser Audi.



Leveringstiden er heller ikke avskrekkende lang. Bestiller du i dag vil du sannsynligvis ha bil på forsommeren, ifølge Audi, men det avhenger noe av utstyrsvalg, får vi opplyst. De første kundebilene skal dukke opp i slutten av mars eller starten av april, mens biler skal ut til forhandlere rimelig raskt, med et skip som ankommer allerede i neste uke.

Audi Norge-sjef Elin Rosnes Sinervo.

Audi-sjef Elin Rosnes Sinervo i Harald A. Møller sier de ikke vil være konkret hva gjelder antall biler i år, men sier de har fått løfter om stor produksjon fra fabrikken og har stor selvtillit på vegne av modellen.

– Produksjonssituasjonen er fortsatt ikke problemfri, men fabrikken i Brüssel, hvor Q8 skal produseres, har hatt ganske stabile leveranser selv gjennom de siste par årene, sier hun.

Neste år står for øvrig både Q6 (en SUV som navnet antyder plasserer seg mellom Q4 og Q8) og A6 (som kommer som både sedan og stasjonsvogn) på teppet for Audi. Flere detaljer om førstnevnte skal komme på senhøsten.

Nøkkeldetaljer om nye Q8 e-tron og de mest aktuelle konkurrentene ser du for øvrig under:

Audi Q8 e-tron 55 Volvo EX90 Twin BMW iX xDrive50 Polestar 3 Tesla Model X AWD Lengde 4,915 meter 5,03 meter 4,953 meter 4,90 meter 5,036 meter Akselavstand 2,928 meter 2,985 meter 2,997 meter 2,985 meter 2,965 meter Antall seter Fem Syv Fem Fem Fem, seks eller syv Bagasjerom 569 + 62 liter 655/310 + 34 liter 500 liter 484 + 32 liter Ikke oppgitt Tilhenger 1800 kg 2200 kg 2500 kg 2200 kg 2250 kg Motoreffekt 300 kW 300 kW 385 kW 360 kW 504 kW Dreiemoment 664 Nm 770 Nm 765 Nm 840 Nm Ikke oppgitt 0-100 km/t 5,6 sek 5,9 sek 4,6 sek 5,0 sek 3,9 sek Batteri 106 kWh 107 kWh 105 kWh 107 kWh 100 kWh Rekkevidde 532 km 585 km 630 km 610 km 576 km Maks ladeeffekt 170 kW 250 kW 200 kW 250 kW 250 kW Pris (u/mva og avgifter) Fra 843.100 kr Fra 979.900 kr Fra 923.500 kr Fra 825.050 kr Fra 1.246.440 kr Åpne fullskjerm Mer +