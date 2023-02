Xpeng «restarter» norgessatsingen: Lanserer kraftig oppgradert P7

Xpeng P7 har fått en forsiktig utvendig ansiktsløftning, med mindre krom og nye felger, blant annet. Innvendig har det imidlertid skjedd mye. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lørenskog/Tek.no: Det kinesiske elbilmerket Xpeng har ikke opplevd noen pangsuksess i Norge, med bare drøyt 1200 biler levert siden starten i 2019.

Nå starter Xpeng det de omtaler som «et nytt kapittel» i Norge og Europa, og overtar importen av biler til Norge selv, samtidig som de åpner sitt nye utleverings- og servicesenter på Lørenskog.

På forhandlerjakt

Frem til nå har det eksistert et litt utydelig dobbeltløp i Norge, hvor både Xpeng selv og partneren XBI Norge har solgt Xpeng parallelt. Nå forsvinner Motor Gruppen-eide XBI ut, og den norske Xpeng-organisasjonen overtar helt og holdent.

Norgessjef Claes Persson i Xpeng sier at de for tiden er på jakt etter nye agenter i Norge, men at planen er å være til stede omtrent like mange steder som i dag, hvor de finnes på 17 lokasjoner.

Det nye servicesenteret på Lørenskog har glassvegg inn til resepsjonen - etter sigende fordi Xpeng ønsker at opplevelsen skal være så transparent som mulig. Sammen med servicesenteret lanseres også muligheten til å booke service rett i Xpeng-appen. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

I tillegg åpnes det for salg av Xpeng i Sverige, Danmark og Nederland, og sammen med det nye servicesenteret vil Xpeng også tilby såkalt mobil service - altså at en servicebil kommer til der du er for å foreta nødvendige jobber på bilen i stedet for at du og bilen må komme til verkstedet.

Dette vil «i prinsippet» kunne utføres på alle jobber som ikke krever løftebukk, opplyser Xpeng, men dette vil være basert ut fra servicesenteret på Lørenskog og dermed primært være et tilbud for Stor-Oslo-området. Her etableres også et delelager for Xpeng-deler.

Xpengs nye servicebil som skal kunne komme til deg ved behov for utbedringer. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stor-oppgradert P7

Nytt er også en ansiktsløfting av sedanen P7, som fremover blir én av to modeller Xpeng skal tilby i Norge. Kompakt-SUV-en G3i skal i praksis være nesten sluttsolgt, og det vil ikke komme flere av den fremover. Xpengs portefølje vil dermed bestå av den store SUV-en G9 og altså nye P7.

Når man kaller nye P7 for en ansiktsløftning, må det sies å være en ganske forsiktig en om man tenker på ansiktsløftning som en utvendig fornyelse. Her er kanskje det viktigste at kromdetaljene er borte, noe vi også har sett på Teslas modeller etter 2020. Ellers ligger flesteparten av nyhetene på innsiden, og det kan nesten virke som om Xpeng sentralt har fått en liste over mer eller mindre betydelige mangler på den eksisterende bilen og bare huket av hake etter hake.

Batteriet øker først og fremst fra 80 til 82,7 kilowattimer netto, som også betyr en liten rekkeviddeøkning. Etter WLTP-standarden øker den bakhjulsdrevne P7 fra 530 til 576 kilometer, mens Performance-modellen med firehjulstrekk øker fra 470 til 505 kilometer. Viktigere er kanskje at ladeeffekten har økt betydelig.

Dagens P7 kan hurtiglades med maks 80 kilowatt, men det øker til 175 kilowatt på den nye modellen, noe som skal gi 10 til 80 prosent på 29 minutter under gode forhold. Da vi kjørte forrigegenerasjons P7, brukte vi rundt 40 minutter på lade fra 28 til 80 prosent, så de nye hurtigladeegenskapene bør by på solid forbedring.

Bilen får også en liten økning i motorkreftene. Den bakhjulsdrevne modellen kommer med 276 hestekrefter og 440 Nm moment (opp fra 267 hk og 390 Nm), mens den firehjulsdrevne modellen får 473 hestekrefter og 757 Nm (430 hk, 655 Nm). For sistnevnte betyr det at 0–100-tiden senkes med 0,4 sekunder, til 4,1 sekunder.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Midtkonsollen er ny, og minner mer om den som sitter i G9. Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Lang liste over nyheter

Ellers er nyhetene omtrent som følger:

Varmepumpe er nå standard.

Batteriet har fått forvarming før hurtiglading

Dørene har fått soft close-funksjon

Bakluken er nå elektrisk og kan åpnes ved å «sparke» under bilen

Nye Brembo-bremser både foran og bak

Nytt ratt med oppvarming

Nye seter med bedre sidestøtte og oppgradert ventilasjon

Ny trådløs ladeplate foran (15 watt)

Adaptive fjernlys

Økt taklast fra 50 til 75 kg

I tillegg skal maskinvaren for førerassistenten Xpilot være oppgradert, både når det gjelder innvendig maskinvare og kameraer. I sommer skal det også bli mulig å installere apper i infotainmentsystemet, etter sigende både for musikk- og videoavspilling.

Norgessjef Claes Persson i Xpeng Motors Norway tar nå over importen av merkets biler selv. Han er nå på jakt etter agenter rundt om i landet. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Prisen settes faktisk også ned ørlite, tross at det altså er kommet til både vektavgift og moms i 2023.

Fra-prisene inkludert frakt, levering og avgifter er nemlig som følger:

RWD Long Range: 470.788 kroner

470.788 kroner AWD Performance: 512.163 kroner

512.163 kroner Wing Edition: 684.638 kroner

Utover det sier Xpeng at de ikke ønsker å gå inn i noen priskrig med Tesla, til tross for at morselskapet har gjort nettopp det på enkelte modeller i Kina etter Teslas nylige priskutt.

Her er for øvrig nye P7 sammenliknet med noen av de mest aktuelle konkurrentene:

Xpeng P7 AWD BYD Han 4x4 Hyundai Ioniq 6 LR AWD Polestar 2 LR Dual Motor Tesla Model 3 LR AWD Batteri 82,7 kWh 85,4 kWh 77,4 kWh 82 kWh 75 kWh Rekkevidde 505 km 521 km 583 km 592 km 602 km Hurtiglading 175 kW 120 kW Ca. 240 kW 205 kW 250 kW Drivlinje Firehjulsdrift Firehjulsdrift Firehjulsdrift Firehjulsdrift Firehjulsdrift Motor 473 hk, 757 Nm 517 hk, 700 Nm 325 hk, 605 Nm 421 hk, 740 Nm 498 hk, 527 Nm 0-100 km/t 4,1 sek 3,9 sek 5,1 sek 4,5 sek 4,4 sek Lengde 4888 mm 4995 mm 4855 mm 4606 mm 4694 mm Bagasjerom 440 liter 410 liter 401 liter 405 liter 425 liter Pris 512.163 kr 614.900 kr 559.900 kr 519.100 kr 491.032 kr Åpne fullskjerm Mer +

Ny innstegsmodell for G9

Også den større SUV-en G9 har for øvrig fått noen små oppdateringer. Her kommer det nå også en bakhjulsdrevet «Standard Range»-modell med 320 hestekrefter og et litt mindre batteri på 78,2 kilowattimer netto, ned fra 98 kilowattimer på Long Range. Det skal gi en rekkevidde på 460 kilometer.

Xpeng G9 er en stor SUV som blander seg inn i kampen med Audi e-tron, BMW iX og resten av de rundt fem meter langes el-SUV-ene på markedet. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Her vil maksimal ladefart være 260 kilowatt, mot 300 kilowatt på modellene med det større batteriet - som også plasserer G9 helt i toppsjiktet hva gjelder hurtiglading. Her vil prisene starte på 536.275 kroner, stort sett med rubbel og bit av hva Xpeng kan tilby, mens Long Range-modellen vil koste 606.200 kroner og Performance-modellen med firehjulstrekk 677.925 kroner.

Selskapet lokker også med at den såkalte «Premium Comfort & Audio Pack», med nappaskinnseter og Dynaudio-lyd, vil være inkludert for alle bestiller ut juni. Dette har tidligere kostet 40.000 kroner, og vil også komme eksisterende bestillinger til gode i form av en prisreduksjon. I tillegg slenger de med en sovepakke, som i praksis er en slags selvoppblåsende madrass som bretter seg ut fra en slags «koffert» i bagasjerommet og blir til en over to meter lang seng.

Xpeng G9 med «Sleeping Kit»-senga oppblåst. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Både P7 og G9 vil fremover dessuten få garanti på sju år eller 160.000 km, som bringer Xpeng opp på nivå med blant andre Kia og MG - etter sigende fordi de har «så stor tro på modellene». Nye P7 skal kunne leveres fra og med juni, mens G9 dukker opp til høsten.

Målet for de to modellene er å selge og levere cirka 2500 biler i år, sier Persson i Xpeng. Til sammenligning leverte de 703 biler i 2022. Modellen P5 er fortsatt utsatt på ubestemt tid.

