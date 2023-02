Oppdaterer Polestar 2 - nå med over 600 km rekkevidde

Men øker samtidig prisene.

Polestar 2 blir oppgradert i modellår 2024-varianten, blant annet med nytt batteri og nye motorer. Kamera Polestar

Akkurat som morselskapet Volvo gjorde for sine XC40- og C40-modeller i desember, varsler Polestar nå at Polestar 2 blant annet får ny drivlinje og større batteri i den kommende 2024-modellen (som tross navnet blir tilgjengelig senere i år).

Større batteri

Det nye batteriet øker kapasiteten fra 78 til 82 kilowattimer brutto i Long Range-variantene. Standard Range-batteriet beholder kapasiteten på 69 kilowattimer, men en mer effektiv drivlinje øker likevel WLTP-rekkevidden for alle utgaver av bilen:

Standard Range Single Motor: Opptil 518 km (+ 40 fra dagens modell)

Long Range Single Motor: Opptil 635 km (+ 84 km)

Long Range Dual Motor: Opptil 592 km (+ 105 km)

Det må selvfølgelig nevnes at WLTP-tall er noe teoretiske, og at reell rekkevidde nok vil kunne være lavere.

Utvendig er det ikke gjort store endringer, men Polestar 2 får den såkalte «SmartZone» i front, som samler en god del av bilens sensorer og kameraer i «grillen». Kamera Polestar

Model 3-aktig rekkevidde

Oppdateringen bringer uansett Polestar 2 betydelig nærmere hovedkonkurrenten Tesla Model 3 i rekkevidde, om enn med et litt større batteri. Long Range Dual Motor-rekkevidden på 592 kilometer er 10 kilometer mindre enn Teslas Model 3 Long Range, men 10 kilometer mer enn Hyundais Ioniq 6 i firehjulsdrevet versjon.

Polestar 2 fortsetter også å være noe mer utholdende enn sine søstermodeller fra Volvo. C40 med bakhjulsdrift og stor batteripakke får eksempelvis en WLTP-rekkevidde på 533 kilometer, altså over 100 kilometer mindre enn Polestar 2.

At det er den firehjulsdrevne varianten av bilen som får den største økningen skyldes i hovedsak at bilen nå har fått en funksjon som frikobler motoren i front fullstendig når den ikke behøves. I tillegg peker Polestar på «optimalisering av batteripakker og motorer» som grunnlag for rekkeviddeøkningen.

Det nye batteriet får dessuten økt maks hurtigladeeffekt til 205 kilowatt, opp fra 155 kilowatt i dag. Standard Range-modellen øker på sin side fra 116 til 135 kilowatt, men noe, ikke bare toppeffekten.

Nytt er også at standardutstyret økes med nye sikkerhets- og førerassistentsystemer. Det gjelder blant annet blindsoneassistent, en ny ryggeassistent (Cross Traffic Alert) med bremsestøtte og et system kalt Rear Collision Warning and Mitigation. 360-graderskamera, automatisk dimming av sidespeil og trådløs mobillader blir også standard for alle versjoner, melder Polestar.

Slik ser dagens front på Polestar 2 ut. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Setter opp prisene

Polestar går samtidig motsatt vei av hva Tesla nylig gjorde, og benytter oppdateringen til å jekke opp prisene på Polestar 2 med mellom cirka 40.000 og 50.000 kroner på tvers av modellutvalget. Long Range Dual Motor-varianten kostet eksempelvis akkurat under 480.000 kroner før oppdateringen (inkludert vektavgift, men fritatt for moms siden den var under 500.000 kroner), mens den nye tilsvarende modellen koster 519.100 kroner (inkludert vektavgift og moms).

Omtrent halvparten av økningen skyldes naturligvis den nye vektavgiften, mens resten er en ren prisøkning - selv om det må nevnes at Pilot-pakken er redusert fra 30.000 til 20.000 kroner som følge at noe av dette utstyret nå er inkludert i standardutstyret. Plus-pakken vil fortsatt koste 40.000 kroner.

Standard Range Single Motor-varianten som ikke har vært tilgjengelig for bestilling en stund vil også komme tilbake, og skal bli tilgjengelig for bestilling i løpet av dette kvartalet, ifølge Polestar. Den vil nå koste 432.050 kroner, som også er en solid økning fra hva den kostet før den forsvant fra utvalget i fjor høst - og tilfeldigvis omtrent eksakt det samme som rimeligste Tesla Model Y nå koster. Den har bakhjulsdrift, en rekkevidde på 455 km etter WLTP og gjør 0–100 på 6,9 sekunder.

Bytter til bakhjulsdrift

De tohjulsdrevne variantene bytter fra for- til bakhjulsdrift, og får en kraftigere motor som også skal være mer effektiv. Motorkreftene øker fra 170 kW (231 hestekrefter) til henholdsvis 200 (272 hestekrefter) og 220 kW (299 hestekrefter) i Standard Range og Long Range-variantene, og dreiemomentet fra 330 til 490 Nm.

Sammen gir det betydelig raskere akselerasjon, nærmere bestemt 6,2/6,4 sekunder i stedet for tidligere 7,4 sekunder.

Mer kraft mot bakhjulene

Også Polestar 2-variantene med to motorer og firehjulsdrift får nyte godt av den nye bakaksel-motoren, i tillegg til en ny motor også på forakselen. Bilen vil i større grad enn tidligere få kreftene sine fra motoren på bakhjulene, som ifølge Polestar skal gi en enda mer sportslig følelse enn tidligere. Totaleffekten øker også noe, fra 300 kW (408 hestekrefter) til 310 kW (421 hestekrefter) og dreiemomentet fra 660 til 740 Nm. Det gir 0–100 på 4,5 sekunder, 0.2 sekunder raskere enn tidligere.

Som tidligere blir det også mulig å kjøpe en Performance-pakke - i praksis en ekstra programvaretuning - til toppmodellen Long Range Dual Motor - som øker effekten til 350 kW (476 hestekrefter) og senker 0–100-tiden til 4,2 sekunder.

Polestar-utvalget ser nå slik ut:

Variant Standard range Single motor Long range Single motor Long range Dual motor Long range Dual Motor med Performance-pakke Drivlinje Bakhjulstrekk Bakhjulstrekk Firehjulstrekk Firehjulstrekk Batterikapasitet 69 kWh 82 kWh 82 kWh 82 kWh Maks ladeeffekt 135 kW 205 kW 205 kW 205 kW Estimert WLTP-rekkevidde Opptil 518 km Opptil 635 km Opptil 592 km Opptil 592 km Motoreffekt 200 kW/272 hk 220 kW/299 hk 310 kW/421 hk 350 kW/476 hk Dreiemoment 490 Nm 490 Nm 740 Nm 740 Nm 0-100 km/t 6,4 sek 6,2 sek 4,5 sek 4,2 sek Pris fra 432.050 kr 472.863 kr 519.100 kr 586.963 kr Åpne fullskjerm Mer +

Nye Polestar 2 skal leveres ut fra og med tredje kvartal i år, nærmere bestemt august-september.