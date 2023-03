Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sniktitt Oppo Find N2

Er Oppo Find N2 den perfekte brettemobilen?

Oppo har laget en mellomting mellom flip og fold.

Oppo Find N2 er mellomtingen mellom «flip» og «fold». Den er liten, men blir kjempestor. Har Oppo funnet en bedre utforming enn Samsung? Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Barcelona / Tek.no: Oppo er OnePlus’ søsterselskap, og en av verdens mer kreative mobilprodusenter. Vi har nylig tatt en titt på Find N2 Flip som har funnet veien til en del europeiske salgshyller - men N2 Flip har en storebror som foreløpig ikke er i Europa; Oppo Find N2.

Jeg prøvekjørte Find N2 på mobilmessen i Barcelona, og dette kan være en formgiving som er midt i blinken for mange. Du får en mye større bretteskjerm enn i noen av flippene, samtidig som telefonen ikke er en murstein i lommen på samme måte som de mange «Fold-variantene» i verden.

Her folder du altså telefonen i høyden, fremfor å flippe den på tvers som Galaxy Z Flip og Motorola Razr.

Den lekre kamerahumpen på baksiden er nesten mer av en bul enn den klassiske geometrifesten som er kamerahumpen på mange andre telefoner. Kameraene har dessuten gode spesifikasjoner. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hva er rett mobilstørrelse?

Oppo Find N2 er liten nok til å føles som en bitteliten notatblokk i hånden. Den unngår akkurat «mursteinfølelsen» Galaxy Z Fold 4 gir. Den er såpass kompakt når den er sammenbrettet at den passer på håndflaten uten å stikke dramatisk ut av hånden i noen retning.

Det er en ekstremt stor opplevd forskjell, selv om Samsungs telefon gir litt større skjerm både på utsiden og når den er utbrettet. Begge gir uansett dramatisk større skjermoverflate enn både fliptelefoner og selv de største vanlige telefonene når de er brettet ut.

Mye lettere, fortsatt stor skjerm

Utfoldet er Find N2 langt større enn både en Z Flip 4 og en iPhone Pro Max. Den er ikke fullt like stor som Galaxy Z Fold 4, men er det nødvendig? Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Oppo Find N2 er dessuten 233 gram mot Fold 4 som veier hele 263 gram. Apples iPhone 14 Pro Max er fra før en av de største vanlige toppmodellene i markedet, og den veier 240 gram.

Like fullt har du ikke langt unna like stor tumleplass på Oppo-skjermen sammenliknet med Samsung-skjermen (162 cm2 vs. 183 cm2)

For den nevnte iPhone 14 Pro Max er størrelsen 110 kvadratcentimeter på dens ene skjerm. Galaxy Z Flip 4 har kun så vidt over 100 kvadratcentimeter når den er brettet ut.

Det skjer innimellom at det lanseres telefoner med baksider i fuskskinn, men det er sjelden de slår an her i Europa. Her en N2 i svart «skinn». Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Virker som en svært flott mobil

Alt er på plass i Oppo Find N2 også. Her får du en ekstremt rask mobilprosessor, du får masse lagringplass og RAM. På kamerafronten er det en stor kamerabrikke og ålreit optikk, ut fra spesifikasjonene.

Og designmessig er det også valgt en lekker, litt annerledes variant over kamerahumpen - der hele baksiden får en liten bakke opp til en bul der kameraene bor. Det står i kontrast til de tydelige geometriske formene på baksiden av nyere iPhoner, eller de store «øynene» som stikker ut av baksiden på Galaxy S23-serien.

Rent praktisk føles både bretten og menyene svært toppmodellaktige på denne telefonen her. Og at ytterskjermen kun er på 5,5 tommer gjør den egentlig ikke for liten til å være nyttig - selv om den er vesentlig mindre enn mange vanlige mobilskjermer.

Kjempesøkeren til kameraet på en utbrettet Find N2. Vekten til telefonen gjør den enklere å sjonglere med bare én hånd. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vanskelig å se forskjell

En av mine skuffelser så langt med brettbare telefoner er mangelen på «varianter». En av tingene som gjorde årtusenets første tiår så spennende på mobilfronten var all eksperimenteringen. Alle de underlige nye variantene - noen av dem totalt ubrukelige, mens andre var små gullkorn.

I dag skal du nesten være spesielt interessert for å si med sikkerhet at en tilfeldig telefon på gaten ikke er en iPhone eller ikke er en Galaxy S. Mye av det skyldes at mobiler har «modnet», og fasiten for grunnleggende, flate skjermer er funnet.

Kamerahumpen på baksiden har kommet til de siste årene for å hjelpe litt på størrelsesbegrensningene en flat dings har med tanke på lys og optikk.

- Oppo Find N2 Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Flip 4 Apple iPhone 14 Pro Max 256GB annonse Pris - 16879 9990 16759 Vekt 233 gram 263 gram 187 gram 240 gram Tykkelse 1,46 cm 1,42 - 1,58 cm 1,59 - 1,71 cm 0,79 cm Skjermareal hoved 162 cm2 183 cm2 101 cm2 110 cm2 Skjermdiagonal hoved 7,1" 7,6" 6,7" 6,7" Skjermdiagonal ytter 5,54" 6,2" 1,9" - Åpne fullskjerm Mer +

Nye muligheter, like telefoner

Men telefoner med fleksible skjermer kan ha helt nye og annerledes former. De er ikke bundet av en formel slik dagens flate telefoner er.

Da er det litt skuffende at til tross for at alle tre ser ut til å være fantastiske telefoner - så er Galaxy Z Flip 4, Motorola Razr (2022) og Oppo Find N2 Flip ekstremt like i utforming. De hadde ikke trengt å gjøre det, men de følger hverandre likevel, med kun relativt små utformingsforskjeller.

For den større Fold-formfaktoren har Samsung og en rekke andre aktører gått for omtrent samme konsept. Nå sist så vi det tidligere Huawei-underbruket Honor avduke sin Fold-telefon, som på noen meters avstand nesten like gjerne kunne hatt Samsung-logo på seg.

Et av de mer kreative mobilselskapene

Oppo prøver stadig vekk nye ting. Her et sett smartbriller med innebygde hodetelefoner og en rekke smartfunksjoner, så som notatfunksjon, musikkavspilling og veivising ved navigasjon. Skjermen vises i begge brilleglassene og legges over omgivelsene dine - såkalt utvidet virkelighet. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

At Oppo og OnePlus deler konsern, og stadig mer at utviklingen mellom seg gjør at vi kan forvente å se Oppo dukke opp nærmere våre breddegrader enn før. Tidligere var Oppo mest et kinesisk merke, mens OnePlus var mer synlig i Europa og USA. Nå virker det som de to merkenavnene blandes litt mer.

Fra før har Oppo vært kjent for å leke med nye løsninger. De har vært tidlig ute med motoriserte og bortgjemte mobilkamera, de har hatt kamera bak mobilskjermen og de var svært tidlig ute med periskopzoom der kameraet ligger sidelengs i baksiden på telefonen.

De har altså på noen områder kostet på seg en lekenhet som få av de mer tilgjengelige merkene her i Norge har tatt seg råd til.

Så blir det spennende å se om Oppo finner veien hit, og hvor spennende produkter som eventuelt kommer med dem. Vi har allerede sett at litt av «galskapen» smitter over til OnePlus i den absurde og vannkjølte OnePlus 11 Concept.