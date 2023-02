Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sniktitt Oppo Find N2 Flip

Oppo tar opp konkurransen med Samsung

Nye Find N2 Flip kommer til Europa.

Oppos nye brettemobiler ser ut til å være på vei til Europa. Foreløpig er Find N2 Flip lansert i Storbritannia. Norsk dato er ikke klar, men vi fikk likevel ta en titt. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I dag er det Samsung og Motorola som kriger om «Flip»-kundene. Men snart får de selskap av Kinesiske Oppo og deres Find N2 Flip. Den ble nettopp lansert i Storbritannia og resten av Europa ryktes å ikke være langt unna.

Find N2 Flip stiller med det som ifølge produsenten er kvassere kamera, en påkostet hengsel som skal tåle mye og et prispunkt som legger seg vesentlig under der Samsungs Galaxy Z Flip 4 bor. For britiske mobilkjøpere vil det si nesten 2.000 kroner lavere pris.

Hva det kan bety i norske kroner etter hvert er mer usikkert.

Oppo Find N2 Flip 128GB 8GB RAM annonse Sjekk prisen

Til venstre er Find N2 Flip, til høyre Samsung Galaxy Z Flip 4. Begge har ytterskjermer, men Oppos er størst. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Annerledes, men lik

Det er likevel ingen tvil om at Oppo Find N2 Flip ser annerledes ut. Om enn på en litt snodig måte. For konseptet er påfallende likt - brettbar mobil med ytterskjerm og to synlige kamera.

Men ytterskjermen er betydelig større enn den du finner i Galaxy Z Flip 4, og faktisk også litt større enn den du finner i Motorola Razr.

En svart utgave av Find N2 Flip er også på vei. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kamera: bedre enn konkurrentene på papiret

Kameraene ser fysisk større ut, og telefonen har fått samme Hasselblad-stemplingen som noen av OnePlus’ siste generasjoner mobiler har hatt. Akkurat hva det betyr for selve bildekvaliteten er alltid litt uvisst til vi har fått prøve - men så langt har det i hvert fall virket som de Hasselblad-merkede mobilene har hatt litt uvanlige og ganske tiltalende fargepallett i bildene de tar.

Men samtidig er det verdt å ta med at hverken Motorola Razr eller Galaxy Z Flip 4 leverer bilder helt på høyde med toppmodellprisen de respektive produsentene krever for dem. Her koster flip-konseptet ekstra, og kameraet tenderer til dels ned mot «mellomklasse», selv om de får mye ut av de middels gode spesifikasjonene.

På spesifikasjonsarket slår Oppo Find N2 Flip i hvert fall Z Flip 4, mens kameraet likner påfallende på Motos. I praksis avhenger såpass mye av programvaren at vi venter på et testeksemplar før vi trekker noen konklusjoner.

Visse funksjoner kan betjenes fra utsiden av telefonen, men på eksemplaret vi fikk prøve var ikke alle apper tilgjengelig. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Forholdsvis stort batteri

Hele 4300 mAh batteri har Oppo fått plass til inni Find N2 Flip. Det er betydelig større enn hva du får av både Samsung og Motorola i samme formfaktor. Det skal likevel sies at med en del andre forskjeller, så som en litt mindre kjent størrelse i form av Mediatek-prosessoren på innsiden er det vanskelig å si akkurat hvor strømeffektiv den er.

Et større batteri gir ikke i seg selv bedre batteritid mot konkurrentene hvis strømforbruket er høyt.

Det er funksjoner på telefonen som er tilpasset flippen. For eksempel menybaserte ting så som kamera- og møtefunksjoner, men også kamerasøker på ytterskjermen for bruk av de beste kameraene til selfier. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hva kan vi gjøre med ytterskjermen?

Ytterskjermen har mulighet for å kjøre småversjoner av ulike apper. Tilsynelatende har den ikke mulighet til å kjøre hva som helst, slik Motorolas Razr har. Men det var snakk om at flere funksjoner enn de jeg fikk se kan komme i ferdig programvare - som ikke var på plass i de du ser på bildene her.

Men enkle ting som vær, opptakere, varslinger og et animert digitalt kjæledyr har i hvert fall fått plass på ytterskjermen.

Utsiden av Oppos fliptelefon er hverken i glass eller vanntett. Det er en ulempe sammenliknet med Samsungs. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ikke vanntett

Det er kun Samsungs av de tre som er vanntette, mens Motorola som vanlig har sitt fuktmotstandsdyktige belegg på elektronikken inni.

Dermed stiller Oppo svakest med tanke på antatt holdbarhet av de tre.

Fra venstre: Oppo Find N2 Flip og Motorola Razr (2022) Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Enklere innmat

Oppo har valgt å kjøre en Mediatek-prosessor i Find N2 Flip. Ofte ser vi det kun i de rimeligste telefonene her i Europa, men produsenten lager også ganske høytytende maskinvare. Og i mineminutter med Find N2 Flip var den kjapp og fin hele veien.

En liten fartsdump er det på midten av denne skjermen også. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Også Oppo har en fartshump på midten

Alle flip-telefoner med bretteskjerm har så langt hatt en liten fartshump på midten. Det har kommet enkelte større brettbare som har vært påstått humpfrie, inkludert Find N fra Oppo selv.

For Find N2 Flip er i hvert fall humpen fortsatt her, selv om den ikke er fryktelig merkbar. Skjermen er også faktisk oppgitt å være mer lyssterk enn hos konkurrentene.

Slik ser telefonen ut fra utsiden når den er foldet ut. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Godpris, formfaktor og kamera

Find N2 Flip skal gjøre flippmobiler billigere. Det er ikke en telefon som skal gå langt utenpå det vi kjenner fra før, men snarere gjøre typen mobil mer tilgjengelig.

Akkurat hvor tilgjengelig avhenger naturlig nok av prisen. Er prisforskjellen for liten kan for eksempel vanntetthet fort være verdt å betale ekstra for.

Men den har sine små stikk. Så som antatt gode kamera og helt flat foldemekanisme, i motsetning til Samsungs som etterlater en liten åpning ved hengeselet.

I Storbritannia koster en Oppo Find N2 Flip 850 pund, eller 10.500 kroner, mens Samsungs Galaxy Z Flip 4 koster 1000 pund, eller 12.300 kroner omtrent. Det er altså knappe 2.000 kroners prisforskjell på dem der.

Vi vet foreløpig ikke hva den vil koste her i Norge om den kommer hit. Foreløpig er den kun lansert i Storbritannia. Etter hva vi hører kan telefonen være på vei også til Norge.

Oppos Find X var en av de tidligste telefonene til å eksperimentere med kamera gjemt på en mekanisk del. Den hadde fullstendig heldekkende skjerm uten kamerahull. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Oppo - den lekne kineseren?

Oppo er konsernbror med velkjente OnePlus. I seg selv har OnePlus som regel god tilgang på teknologien Oppo lager, og er kjent for mange nordmenn. Vi er kanskje ikke dødsens avhengig av et nytt merke for det nye merkets del.

Men det som gjør Oppo litt spennende er lekenheten de har vist gjennom mange år. Der mange andre mobilprodusenter går i flokk, har Oppo vært først ute med mange ting.

Eksempelvis var de først på markedet med telefoner med såkalt periskopzoom, altså fler enn 3x forstørrelse i et kamera med prismer på tvers av mobilens bakside. De var svært tidlig ute med frontkamera under skjermen. De har også lekt seg mye med mekaniske kameraløsninger.

Les også Se bildene fra Oppos ekstreme mobilkamera 1. mars 2017

Kan Oppo lage bølger blant fliptelefonene? Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kan denne velte Samsung?

Mange av de telefonene teknologiinteresserte i Europa har sett lengtende på på grunn av spennende nye løsninger, har det stått Oppo på i Kina.

Om Find N2 Flip klarer å lage bølger i et begrenset utvalg flipmobiler er tidlig å si. Magefølelsen sier at hvis kameraet er godt nok, batteritiden er så fin som den ser ut og prisen er et par tusenlapper ned, så kan den bli et veldig godt alternativ.

Men at Oppo (kanskje) er på vei, er altså spennende uansett.