Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Motorola Razr (2022)

En fantastisk fet telefon

Motorola Razr er Galaxy Flips argeste konkurrent.

Den store ytterskjermen i Razr (2022) er utmerket å bruke. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fliptelefoner med bøyelige skjermer er det ikke innmari mange av. Samsung leder på sett og vis flokken med sine Z Flip-modeller. Men mesterne av ur-flipp, Motorola, har de siste årene blåst liv i Razr-navnet igjen.

Originalene var noen av de kuleste telefonene du kunne kjøpe i dette årtusenets første tiår. Og vel, den statusen er ikke årets utgave så langt unna heller.

For dette er virkelig en lekker telefon, og en som imponerer når folk får se den. Brettbare mobiler er fortsatt ikke så innmari vanlig, tross alt, og rent designmessig har Motorola en nesehårslengde på Samsungs litt «kjedeligere» Z Flip 4 som beholdt fjorårets design.

8 Meget bra Motorola Razr 2022 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå Fordeler + Flott skjerm

+ Stor og nyttig ytterskjerm

+ Kompakt når brettet, stor når åpen

+ Solid og god brettemekanisme

+ Lynrask maskinvare

+ God nok batteritid

+ Ok+ kamera

+ Rask lader og deksel følger med Ting å tenke på — Tåler fukt, men ikke tett

— Kort oppdateringsplan (1 stor oppdatering + 1 år sikkerhet)

— Kamera svikter i noen situasjoner

— Flat skjerm bare når helt ny

Starter uten skjermskrukk

En ting som umiddelbart imponerte med Motorolas nye Razr er den slette skjermen. Her var det ingen former for skrukk, bulk, fartshump eller sovende politimann på midten av skjermen.

Helt til telefonen hadde blitt brukt noen dager. En bulk har gradvis manifestert seg, og nå fremstår vår lånte Razr hverken bedre eller verre på denne fronten enn en Samsung Galxay Z Flip 4. Det er jo litt synd når det starter så bra.

Skjermskrukken på midten var ikke her da testen startet. Nå er den imidlertid til stede. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Usedvanlig stilig ytre

Årets Razr har fått en designoverhaling der baksiden – eller nedre halvdel av baksiden når den er åpen – har fått den samme svarte «satengfinishen» som de nyeste Edge-modellene. Det er pent, og det er svært motstandsdyktig mot fingeravtrykk, men det er også glatt.

Motorola-logo og «razr» er glattet ut midt i stjernehavet av så vidt frostet svart glass.

Den andre halvdelen av telefonen, forsiden når den er sammenbrettet, har en relativt stor OLED-skjerm på 2,7 tommer. Den kan bli ganske lyssterk, men som vi før har notert oss på foldbare telefoner; her er spranget mellom 60 hertz i ytterskjermen og 144 hertz i innerskjermen stort og følbart.

Baksiden av Razr er motstandsdyktig mot fingeravtrykk. Vel, halvparten av den. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Solid kvalitetsfølelse

Et dobbelt sett kameraøyne i tillegg til et LED-lys deler halvdel med ytterskjermen.

For øvrig er telefonen svakt kileformet, men den blir likevel lukket tett hele veien rundt – uten store mellomrom mellom skjermen som andre ting kan kile seg fast mellom.

Selve følelsen av motstand og fjærbelastning i leddet som holder de to delene sammen er særdeles god og gir meg lyst til å flippe telefonen opp og igjen og opp og igjen mange ganger.

Av ulike årsaker har mobilen flydd ut av lommer langt flere ganger enn snittet er for min del. Og foruten en skramme på plastdekselet som fulgte med, har selve telefonen overlevd uten en eneste ytre lyte. Det har imponert meg.

Så lenge det er innhold på skjermen er ikke stripen på midten særlig sjenerende. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

«Alle» apper virker på utsiden

Det er heldigvis ikke nødvendig å flippe telefonen opp og igjen hele tiden. For ytterskjermen her krever i utgangspunktet ikke spesielt tilpassede apper. Den har sitt eget tilpassede menysystem med noen appskjermer du redigerer selv, og en varslingsskjerm som er den du i hovedsak blir vist. Men du kan legge til og åpne hvilken som helst app på skjermen.

Det følger med en liten advarsel som sier at appen kanskje ikke virker på små skjermstørrelser, men foruten det står du fritt til å prøve. Og jo da – en gang iblant har apputviklerne for mye å si uten å ha tenkt på å legge ved en skrolleløsning. Som når Spotify ber om tilgang til å søke etter Bluetooth-enheter ved første oppstart. Da må man fikse biffen ved å åpne telefonen – appen venter heldigvis klar i fullskjermvisning med en gang.

Telefonen kan vise den du fotograferer at den skal smile, eller så kan den forhåndsvise bildet du er i ferd med å ta. Kamera Anders Smedsrud, Tek.no

Noe gruff

For lynmeldinger og tekstmeldinger dekker tastaturet hele ytterskjermen. Razr viser bare en enkeltlinjes forhåndsvisning av det du taster. Du får ikke se historikken mens du taster. Men det er i grunn imponerende nok med et brukbart og presist tastatur på ytterskjermen av Razr.

Mindre imponerende er det at Messenger bruker opp flere millimeter av ytterskjermarealet på å minne meg om at jeg ikke har varslinger på.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Denne typen småplukk gjentar seg. Du kan for eksempel kjøre TikTok på ytterskjermen, men da havner brukernavn og videobeskrivelser over mesteparten av videoen. Både Snapchat og Slack virker på ytterskjermen, men begge gir et nokså likt inntrykk av å være svaner i en sølepytt. Her er det mye innhold til liten plass.

Over tid blir det til at man lærer seg hvilke apper som virker best på utsiden, og hvilke man må lukke opp for. At alt tross alt «fungerer» på utsiden er dog en fordel i enkelte situasjoner.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Knallbra innerskjerm

Innsiden her er en stor 6,7-tommers OLED-skjerm. Den er kjemperask med sine 144 hertz. Det gjør den behagelig å bruke over tid, og rask nok til å få med seg de minste endringene med en gang om du gamer. Panoreringer i film ser også helt prima ut – spesielt siden det knapt er noen reflekterende «fartsdumper» på midten av bøyeskjermen.

Den fremstår også som rimelig lyssterk. Motorola oppgir ikke eksakt lysstyrke for skjermen, men GSMArena har for eksempel målt stillbar maks lysstyrke til 500 nits, mens skjermen går opp i 1000 nits for å kompensere for lys. Sammenlignet med de aller lyseste skjermene er det ikke enormt, men det er også viktig å huske at du har tre måter å vurdere maksimal lysstyrke på. Det maksimale du kan stille skjermen til, såkalt High Brightness Mode (HBM) – når skjermen forstår at den må skru opp for å være synlig i sollys, og under HDR-visning der lyset makses kun på et lite område.

De heftigste skjermene, så som Samsungs Galaxy S22 Ultra kan vise maksimalt 1750 nits, men det er punktvis i HDR, og altså ikke nødvendigvis sammenlignbart.

Menyene er kjappe og enkle, som vi er vant til med Motorola. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som vanlig fra Moto: Lynraske menyer

Som alltid for Motorolas telefoner er menyene svært raske og gode. Det er knapt noe som helst unødvendig inkludert fra start. Et spill følger med, for en gangs skyld – lille Astro Odyssey som ved siden av å være grei tidtrøyte i form av en enkel sideskroller der du må hoppe rundt hindringer også er en måte å få vist frem ytterskjermen på. Spillet er nemlig tilpasset små skjermer.

Ellers er det apper her for ting som informasjonsabonnement for telefonen og Moto-spesifikke funksjoner som kan skrus av og på. Produsenten har og gjort noen endringer i innstillingsmenyen for å passe inn egne funksjoner og valg som handler om ytterskjermen.

Utover det er dette i stor grad en «ren Android»-opplevelse. En som responderer lynraskt og aldri stopper opp.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Velutstyrt for prisen

Årets Razr selges kun som en ganske godt utstyrt sak. Det betyr at du får 12 gigabyte RAM, noe som sammen med den kraftigste tilgjengelige prosessoren burde besørge topp ytelse langt inn i fremtiden. Det er også 256 gigabyte lagring her, som er meget bra. Begge deler bedre enn Z Flip 4, som de fleste steder starter en tusing dyrere for en utgave med mindre RAM og lagring.

Men der Samsungen vinner er på lovnaden om fire oppdateringer fra lansering, og et femte år med sikkerhetsoppdateringer. Motorola lover kun én storoppdatering og det påfølgende året for Razr. Altså minimum rundt to års oppdatert telefon fra nå – det er litt lite for en dyr telefon som dette. Egentlig for hvilken som helst telefon.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ok+ kamera

Hovedkameraet i Motorola Razr tar rimelig gode bilder, men jeg synes det er ergerlig at den ikke er like kjapp eller detaljert i alle situasjoner. Det betyr at det ofte havner bevegelsesuskarpheter i bilder som andre telefoner får mer fornuftige ting ut av.

Men gitt gode lysforhold kan bildene fra Razr bli ganske bra. De rent fysiske spesifikasjonene for dette kameraet er på linje med langt mer rendyrkede kameratelefoner, med stor kamerabrikke, optisk stabilisering og lyssterkt glass. Like fullt underpresterer det lite grann.

For ultravidvinkelen er kvaliteten temmelig svak, så jeg holder meg helst på den vanlige vidvinkelen med denne telefonen.

Selfiekameraet er helt ok, men det er ikke så ofte utenom til nettmøter jeg bruker det. For med ytterskjermen som søker får man bedre kvalitet fra hovedkameraet.

Som Galaxy Z Flip-telefonene kan denne telefonen stå i «brukket» posisjon, og være sitt eget stativ. Svært praktisk for bilder i mørket.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fin batteritid og som telefon

I likhet med nevnte Galaxy Z Flip er batteriet her litt på den smale siden. Med sine 3500 mAh rekker Motorola Razr et drygt døgn med en del bruk. Det er tilstrekkelig, men ikke noe kraftverk.

En egenskap jeg synes er forholdsvis ålreit med denne telefonen er fingerleseren som treffer hver gang jeg bruker den. Det er svært sjelden feillesninger oppstår.

Litt interessant er det at telefonen har ansiktslås og den fungerer både med selfiekameraet inni og hovedkameraet utenpå. Men på grunn av telefonens utforming vil ofte hovedkameraet utenpå havne under tommelen når ytterskjermen brukes – og dermed vil sjelden ansiktslåsen låse opp med mindre du holder den i venstre lanke, eller er veldig klar over plasseringen til kameraet under skjermen.

Motorola Razr til venstre og Galaxy Z Flip 4 til høyre. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

God ytelse og gode høyttalere

Det er forholdsvis kraftige stereohøyttalere her til ringelyden, håndfrisamtalene eller bare TikTok eller podkast på farten.

Jeg liker også at touchinputen er temmelig presis. Det er ikke alle telefoner som er like responsive og treffsikre – hver eneste gang. Med noen telefoner er omtrent hvert eneste tastetrykk det man sikter på uten feiltrykk. Det er spesielt viktig når man er på farten og uansett litt upresis på labben.

En rask lader på 30 watt følger med i esken, men trådløslading à la Z Flip 4 må du klare deg uten.

Konklusjon: En knallgod konkurrent

Det går en stund mellom hver telefon som passer så godt inn i lommen og livet som Motorola Razr (2022). Som med Z Flip-serien til Samsung har også Motorola fått noen generasjoner brettemobil bak seg og vet sånn omtrentlig hvordan de skal gi en meget god brukeropplevelse. Kameraet er også best i klassen for en telefon i denne formfaktoren.

Jeg skulle gjerne sett at Razr var helt vanntett og ikke bare fuktsikret. Jeg kunne ønsket meg bedre batteri og enda litt bedre kamera – men her er Samsung uansett omtrent «like dårlige». Du må opp i de rene kameramonstrene for å få det aller beste – sånn er det bare.

Men egentlig så er det ikke noen skikkelig store ulemper ved denne telefonen. Den ene som veier litt tungt og gjør det vanskelig å sette karakter her er de vage lovnadene om fremtidige oppdateringer.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fornuft eller følelser?

Vi snakker om en telefon til over 10.000 kroner, som i utgangspunktet i høyden kan anses å ha garanterte oppdateringer et par år frem i tid. Det altså samtidig med at flere av konkurrentene garanterer fire til fem, og Apple i praksis opererer med 6–7 år.

Ser vi bort fra usikkerheten rundt programvaren er antagelig Razr den brettemobilen som er best å bruke akkurat nå. Men usikkerhet om fremtiden veier tungt for et så dyrt produkt. Fravær av vanntetting bidrar. Det er også verdt å nevne at Samsung har ett bytte av skjermbeskytterfilm inkludert i prisen for sine brettemobiler.

Skulle jeg valgt brettemobil med hjertet hadde jeg valgt Razr. Men fornuften tilsier Z Flip 4. Uansett er begge nå så gode at de er trygge valg kontra en vanlig «flat» mobil.

8 Meget bra Motorola Razr 2022 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå Fordeler + Flott skjerm

+ Stor og nyttig ytterskjerm

+ Kompakt når brettet, stor når åpen

+ Solid og god brettemekanisme

+ Lynrask maskinvare

+ God nok batteritid

+ Ok+ kamera

+ Rask lader og deksel følger med Ting å tenke på — Tåler fukt, men ikke tett

— Kort oppdateringsplan (1 stor oppdatering + 1 år sikkerhet)

— Kamera svikter i noen situasjoner

— Flat skjerm bare når helt ny

Her er tre alternativer til Motorola Razr (2022) vi vil fremheve:

Samsung Galaxy Z Flip 4 er den nærmeste konkurrenten til Motorola Razr, og den har vesentlig lenger oppdateringstid inkludert i pakken. Ytelsen er tipp topp, og batteritiden er bedre enn den var på forrige generasjon Samsung-flip. Telefonen er hakket mer gjennomført, men har teknisk noe svakere kamera selv om bildene som regel blir sammenlignbare. Samsungs er for øvrig vanntett, og ikke «bare» fuktbeskyttet.

er den nærmeste konkurrenten til Motorola Razr, og den har vesentlig lenger oppdateringstid inkludert i pakken. Ytelsen er tipp topp, og batteritiden er bedre enn den var på forrige generasjon Samsung-flip. Telefonen er hakket mer gjennomført, men har teknisk noe svakere kamera selv om bildene som regel blir sammenlignbare. Samsungs er for øvrig vanntett, og ikke «bare» fuktbeskyttet. Samsung Galaxy S-serien er nok i stor grad «folkemobilene» om vi ser bort fra «en iPhone». Og her får du litt av alt. Greie mengder ytelse, flott byggekvalitet og markedets beste skjermer. Helt ok batteritid og tette telefoner med rask nok lading får du og. De er ikke nødvendigvis aller best på alt, men du tråkker ikke feil med en Galaxy S22 samme hvilken du velger.

Apropos «folkemobilen» en iPhone velger vi å trekke frem iPhone 12 som til 8500 kroner er voldsomt mye mobil for en ikke helt avskrekkende sum. Du kan velge den i en flott farge og fortsatt ha mer ytelse, og flere år med oppdateringer igjen nye Android-telefoner flest.