Sniktitt Motorola Rizr

Motorola Rizr kan være fremtidens mobil

Som tatt ut av sci-fi.

Motorola Rizr-navnet er fra 2006. Siden har det gått 17 år, og nå er serien på sett og vis tilbake - i ny og sprø utgave. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Barcelona / Tek.no: Motorola er travelt opptatt med å gjenopplive gamle hits for tiden, og det går tidvis riktig så bra. Fliptelefonen Razr har fått nytt liv som fleksibel brettemobil, mens skyvetelefonen Rizr nå er tilbake som konseptmobil med rulleskjerm.

Skjermen rulles automatisk ut og blir større når det trengs - en motor og smart programvare sørger for at den har den til enhver tid nyttigst mulige utformingen.

Det helsprø konseptet ble først vist frem av Motorola selv i oktober i fjor, men under årets Mobile World Congress lot de oss journalister få leke med prototypene. Og det føles påfallende «ferdig» til å være prototyper.

Overraskende meningsfylt virker det også, til tross for gimmickfaktoren.

Funksjonene frister

På grunn av den enorme ståheien rundt telefonen som har blitt snakkis på årets mobilmesse var det kun noen få tilmålte minutter per hode som fikk klå på telefonen.

Vi fikk en introduksjon til de viktigste funksjonene og en liten stund til å prøve dem ut selv.

Noe dyptpløyende inntrykk av hvordan den er som telefon kan vi med andre ord ikke by på. Men funksjonene Motorola leker med her frister likevel.

Baksiden av telefonen huser litt av rulleskjermen. Den kan brukes til å vise varsler, for eksempel. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kan rulle begge veier

For eksempel er det ikke noe frontkamera her. Eller det er her, men det skjules av skjermen, som rett og slett spoler seg selv nedover på forsiden av mobilen når du trenger det. Den går altså ikke bare opp for å bli større, men også ned for å avsløre ting som er skjult på baksiden.

I bunn av telefonen går det en plastramme over selve rullemekanismen, så du merker ikke stort til at dette skjer foruten at frontkamera og samtalehøyttaler faktisk blir synlig.

En annen funksjon som er av det nyttige slaget er at mobilen utvider seg idét du legger den sidelengs mens du titter på Youtube-video.

Utvidede Google-apper

Flere av funksjonene her virker mer innrettet mot Google-funksjoner enn mot «generelle» mobilfunksjoner. At det er skjermfunksjoner koblet mot Youtube, og også mot GMail, kan man velge å enten lese noe inn i - eller bare tenke på som «tidlig konseptfaktor».

For eksempel ruller telefonen ut for å gi plass til både redigeringsvindu og et større skjermtastatur hvis du oppretter en ny e-post i GMail. Men i tekstmeldingsappen gjør den ikke det samme.

Det er virkelig ikke store tassen som ruller ut fra en fem tommer stor skjerm til 6,5 tommer når du trenger det. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Litt skjerm på baksiden

Skjermen ruller dessuten rundt til baksiden av telefonen. Det gir en ganske stor leppe der som kan brukes til kamerasøker for selfier med hovedkameraet.

Du kan også få varsler og alltid-på-skjerm på stripen skjerm bak.

Dette speiler på sett og vis foldemobilenes ytterskjerm, som kan ta seg av en del basisfunksjoner. Men for en telefon som uansett har en stor skjerm synlig til enhver tid handler det nok mest om en praktisk varslingsskjerm når telefonen ligger med skjermen ned på bordet.

Føles overraskende solid

Rent fysisk føles eksemplaret forholdsvis solid i hånden. Det er lite her som oppleves umiddelbart «lettknuselig». Men så har også erfaringer med brettemobiler vist oss at det ingeniører tenker på som vanlig bruk - antakelig bare er et lite utsnitt av måten folk flest bruker mobiler på.

Gitt Galaxy Fold-seriens første fiaskolansering er det nok lurt av Motorola å holde på Rizr til de er helt sikre på at en formfaktor som denne overlever tidens og brukerens tenner.

Det sagt - den ga altså ikke inntrykk av å behøve veldig mye mer arbeid. Imponerende i seg selv for en halvgæren konseptmobil.

To raske trykk på låseknapen og mobilen trekker seg sammen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tilpasser seg innholdet

Det som gjør Motorola Rizr til et så besnærende konsept er ikke først og fremst mekanikken eller den fleksible skjermen - eller engang å se den gå fra en modus til en annen, hvor spennende fra et entusiastståsted det måtte være.

Det spennende ved den er at den tilpasser seg det innholdet du bruker den til. Den er ikke én ting - den er flere ting basert på hva du vil gjøre.

Minner litt om en viss TV

Motorola Rizr er på sett og vis beslektet med Samsungs The Sero-TV som snur seg rundt når du ser vertikalt innhold på den. Begge de to tingene forsøker å være ulike ting for ulike typer bruk.

At Motorola Rizr strengt tatt, rent teknisk, har mer til felles med brettemobiler som Razr og Galaxy Z Fold-serien oppleves kun som - teknisk riktig. For det vi egentlig snakker om her er et forsøk på å skape den levende sci-fi-avisen fra haugevis av filmer. Den som er akkurat det den trenger å være for å vise akkurat det innholdet som til enhver tid er aktuelt.