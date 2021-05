Begrepet "kompaktkamera" får en helt ny mening

Slik er de nye Nikon-kompaktene.

Eivind Hauger, Akam.no

Onsdag slapp Nikon en rekke nye kompaktmodeller, og vi var på pressekonferansen hvor vi fikk muligheten til å prøve de nye modellene. Her er vårt førsteinntrykk av dagens nyheter fra Nikon.

Den kanskje aller største nyheten, er Nikons nye Android-kamera Coolpix S800c. Kameraet har et fullverdig Android 2.3.3 Gingerbread operativssystem, som gir kameraet en rekke funksjoner man ikke har på et vanlig kompaktkamera. Kameraet skal være myntet på brukere som er opptatt av direkte deling av bilder og videoer, men som vil ha et kamera som kan levere bedre kvalitet enn hva man får med et mobilkamera. For å gjøre kameraet konkurransedyktig har Nikon valgt å implementere moderne kamerateknologi, som skal gi en mye bedre bildekvalitet enn hva man får på tilsvarende mobiler i samme prisklasse. En fordel med kameraet, er den optiske zoomen som gir en telebrennvidde på 250 mm, omregnet til 35 mm format. Det er kanskje på denne siden av brennviddeomfanget at kameraet er mest interessant, fordi et mobilkamera ikke har slike egenskaper.

Nikons produktspesialist Jon Aasen viser frem det nye Androidkameraet Coolpix S800c.Foto: Paal Mork-Knutsen, Akam.no

At kameraet kjører Android gjør at det også har tilgang på alle applikasjonene som passer til operativsystemet. Dette i seg selv gjør S800c til et veldig spennende kamera. Facebook, Twitter, Instagram, Flickr og andre sosiale bildedelingstjenester er dermed fullt tilgjengelig. Er man vant til touchtelefoner så er man automatisk vant til Nikon S800c. Selv om kameraet var en preproduksjonsmodell og dermed ikke helt representativt for hvordan brukeropplevelsen vil være når det kommer på markedet, så var det responsivt og raskt. Noen enkle trykk sendte bildene rett ut på det sosiale mediet man ville. Nikon selv viste det ved å ta et bilde av forsamlingen og sende ut på Facebook.

Nikon Coolpix S800c.

Vi opplevde imidlertid noen barnesykdommer da vi skulle teste kameraet. Blant annet klarte ikke kameraet å huske WiFi-passordet vi hadde lagt inn, slik at dette måtte legges inn hver eneste gang S800c ble slått på og av. Kameraet har en del strømsparingsfunksjoner for å hindre tapping av batteriet, og dermed slår det seg av ganske ofte. Dette ble et lite irritasjonsmoment når denne modellen er laget for å være på nett hele tiden, men i følge Nikons representanter skulle dette problemet være fikset i den endelige versjonen. Vi opplevde også noen småfeil da vi prøvde kameraets sammen med Instagram, men også disse feilene vil bli luket ut før kameraet kommer i butikken.

Det er vanskelig å si om Nikon vil lykkes med dette kameraet. Noen vil kanskje spørre seg hva man egentlig skal med et slikt kamera, og vi er av den oppfatning at det retter seg konkret mot to type kundegrupper: De som ønsker å kjøpe seg et kompaktkamera som gir brukeren mulighet til å laste ned ulike fotoapplikasjoner som gir kameraet utvidet funksjon, og de som gjerne deler bildene sine på nett og sosiale medier, men som mener at mobilkameraet er for dårlig. Vi tror heller at det er de forbrukerne som er på jakt etter et kompaktkamera som vil kjøpe dette produktet, enn forbrukere som vurderer å oppgradere fra en kameramobil til et mobilkamera. På denne måten fremstår S800c som et mer interessant valg for de som allerede er på jakt etter et kompaktkamera. Dermed kan det bli vanskelig å ta tilbake markedsandeler fra mobilbransjen.

Alt i alt synes vi kameraet virker spennende, og det er tydelig at Nikon har tatt konkurransen fra mobilkameraene på alvor. Både S800c og minikameraet Coolpix S01 fremstår som modeller rettet mot mobilfotografen, og relativt beskjedne størrelsen til S01 skal gjøre kameraet enkelt å ta med seg overalt. Det fremstår som overraskende lite og kompakt, og sklir ned i enhver lomme eller veske. Akkurat at det sklir ned i både lomme og veske gjør at dette kameraet fort kan bli en hit i aldersgruppen 14 - 30.

For oss så framstod det som et enkelt og greit kamera som er perfekt å ta med seg på fest, ut på byen, når man skal til venner eller bare trenger et lite kamera. Det kan argumenteres at man allerede har dette kameraet i vesken eller i lommen - nemlig på mobiltelefonen. Forskjellen er at man mest sannsynlig får bedre bildekvalitet med S01 og at det (for oss i det minste) er morsommere å bruke enn mobiltelefonen.

Coolpix S01 gir begrepet "kompaktkamera" en helt ny mening.Foto: Eivind Hauger, Akam.no

Nikon Coolpix S01.Foto: Eivind Hauger, Akam.no

Det var ikke bare små søte kameraer Nikon viste fram på pressekonferansen. Vi fikk også prøve den nye entusiastkompakten Nikon Coolpix P7700. Kameraet er enkelt i bruk, og selv om det mangler søker har Nikon kompensert for dette ved å gi kameraet en sidehengslet skjerm som kan vris i alle retninger. Begge rullehjulene ligger naturlig i hendene og grepet er blitt litt større enn på forgjengeren P7100. Dette ga oss en følelse av at Nikon ville gi brukerne av systemkameraene noe å bruke når man ikke ville ha med seg seg et stort og klumpete speilrefleks.

På innsiden har det også fått en oppgradering. P7700 har fått en CMOS-bildebrikke med 12 megapiksler. En oppgradering fra P7100s CCD-brikke. Den nye bildebrikken skal i følge Nikon gi bedre videoopptak (fullHD i 1080p) og bedre støyegenskaper på høy-ISO. Vi har dessverre ikke fått testet dette i praksis. For å beholde zoom-omfanget har den optiske søkeren blitt fjernet, men til gjengjeld har objektivet fått ett trinn bedre blender. Nikon kunne fortelle oss at hele objektivet er redesignet for å gi best mulige bilder.

Nikon Coolpix P7700 virker ved første øyekast som et bra kamera. Det er et kamera som er laget for å fortsette konkurransen mot de andre fotoprodusentene.

Spørsmålet er om det kan konkurrere rent kvalitetsmessig mot for eksempel Canon PowerShot G1 X og Sony RX100. Dette er kameraer som satser på større bildebrikke og kanskje akkurat derfor vil få et konkurransefortrinn. Et annet spørsmål som reiser seg er hvordan dette vil konkurrere mot Nikons egen 1-serie. Det satses hardt på begge og vi tror kanskje at P7700 vil spise litt av 1-series vekst.

I følge Nikon selv satser de nå hardere på Coolpix-serien. Det er tydelig at kompaktmodeller er viktige for selskapet, og det nye Android-kameraet understreker selskapets satsning med innovasjon i fokus. Coolpix-serien hadde en økning på 13,8 prosent i markedsandeler i fjor, og Nikon har ingen planer om å tape mer terreng til kameramobilene. Så får vi se i hvilken grad de lykkes. Vi synes iallefall de nye produktene virker spennende, og vi kommer tilbake med en mer omfattende test av de nye produktene senere i høst.

