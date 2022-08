AMD har annonsert Ryzen 7000-serien

Slippes på markedet mot slutten av september.

AMD-sjef Lisa Su kunne si hva, når og hvor mye.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

I natt dro AMD offisielt sløret av de første prosessorene i Ryzen 7000-serien, og endelig fikk vi vite når den nye plattformen skulle være i butikkene. Jo, AMD-sjef Lisa Su kunne fortelle om generell tilgjengelighet verden over fra den 27. september – altså om en snau måned.

Den halvtimeslange presentasjonen foregikk ellers uten spesielle overraskelser. Prosessorbetegnelser og de fleste detaljer rundt den nye AM5-plattformen har vært kjent en stund – enten gjennom rykter eller tidligere avsløringer.

Slipper fire prosessorer

Ved salgsstart vil interesserte kunne velge mellom fire prosessorer for stasjonære PC-er, med alt fra seks til seksten kjerner. Dette er ikke noe nytt – AMD brukte nøyaktig samme strategi da de kom på banen med 5000-serien.

Kjerner/tråder Frekvens/turbo Cache TDP Pris AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 80 MB 170 W 699 USD AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 76 MB 170 W 549 USD AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 40 MB 105 W 399 USD AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 38 MB 105 W 299 USD Intel Core i9-12900K 16/24 3,2/5,2 GHz 44 MB 241 W 6500,-

Men når vi kikker på spesifikasjonene er det da litt å legge merke til. Vi ser først og fremst at AMD har fått opp farten på de nye prosessorene, med turbohastigheter på opp til 5,7 GHz – opp 800 MHz sammenlignet med Ryzen 5000.

Strømforbruket har også økt. AMD opererer fremdeles med TDP, men lister nå 170 watt for Ryzen 9-modellene og 105 watt som det laveste.

Ellers biter vi oss merke i at prisene her er lavere enn de var under tilsvarende lansering av 5000-serien – men det må de også være, da konkurrenten Intel stadig er med i kampen om kundene.

Grunnen til at den nye Ryzen 7000-serien er såpass forskjellig fra forgjengerne ligger til dels i en nyere arkitektur og til dels i at vi her får en helt ny plattform.

Den nye arkitekturen er kjent som «Zen 4», og prosessorkjernene er snekret sammen med 5 nanometers prosess – som gjør 7000-serien til de første prosessorene i sin klasse.

En helt ny plattform

Minst like interessant er den nye AM5-plattformen. Vi vinker med dette farvel til AM4, som AMD har brukt gjennom hele Ryzen-løpet frem til nå. Dette har gjort at selv brukere med «gamle» hovedkort har kunnet oppgradere til nyere prosessorer uten andre kostnader.

Men med krav om nye teknologier og strømbehov er det altså på høy tid å bytte. Her ligger faktisk AMD godt bak Intel, som allerede har gjort et tilsvarende teknologiskifte.

Vi snakker da i hovedsak om å bruke raskere minne med DDR5, og åpne for mer båndbredde internt med PCIe 5.0 – som blant annet vil bety kjappere SSD-lagring senere i år. Ifølge AMD vil de første PCIe 5.0-diskene være i butikkene i november en gang.

AM5 får en helt ny sokkel med 1718 kontaktpunkter, mens «pinnene» flyttes til hovedkortet. Altså tar AMD i bruk LGA (land grid array) som vi kjenner fra Intels prosessorer.

Med den ny sokkelen vil plattformen også kunne levere opp mot 230 watt til prosessoren.

AMD kommer også med et løfte om at de vil bruke AM5-plattformen frem til minst 2025. Kjøper du et anstendig AM5-hovedkort i høst, er det altså en god mulighet for at hovedkortet vil være kompatibelt med også neste generasjon AMD-prosessor.

Les også Derfor har noen prosessorer kontaktpinner, mens andre er helt flate

Raskere, selvfølgelig

Med ny arkitektur og nye teknologier er Ryzen 7000-serien naturlig nok kjappere enn sine forgjengere, men enn så lenge har vi bare AMDs egne tall å gå etter.

Men ifølge AMD er det snakk om en ytelsesøkning fra forrige generasjon (altså Ryzen 5000) på femten prosent i snitt når vi ser på gaming. Men for krevende applikasjoner er tallet langt høyere – her opererer de med en økning på over førti prosent i snitt.

Sett mot konkurrenten Intel er det ikke like enkelt – i hvert fall ikke når det gjelder spill – men AMD mener uansett at de med Ryzen 7000-serien har et produkt som både er kjappere og ikke minst mer energieffektiv enn Intel Alder Lake.

Det eneste problemet med denne sammenligningen er at Alder Lake snart er ett år gammel, men AMD kan jo heller ikke noe for at Intels 13.-generasjons Core-prosessor (som går under navnet «Raptor Lake») ikke er på markedet ennå.

Så selv om AMD per i dag igjen kan hevde å ha verdens raskeste spillprosessor med den nye Ryzen 7000, ser vi ikke bort fra at dette fort nok en gang kan snu før vi skriver 2023 – da Raptor Lake etter alt å dømme også vil slippes en av de nærmeste månedene.

AMD fortsetter uansett ufortrødent med sine planer, som ikke bare forteller oss at de stadig har et ess i ermet med sin 3D V-Cache-teknologi, men at de er i rute med både spesielle serverbrikker (Zen 4c) til neste år og Zen 5 i 2024.

Så nå gjenstår det bare å se hva Intel Raptor Lake vil gjøre av seg.

Les også Taiwan vil ikke selge prosessorer som er raskere enn 25 MHz til Russland