Test AMD Ryzen 7 5800X3D

AMD Ryzen 7 5800X3D er en godbit for FPS-sultne gamere

I ganske nøyaktig fem år har AMD til stadighet begeistret oss med sine Ryzen-prosessorer, og til høsten forventer vi å se en helt ny plattform fra den kanten – med ny sokkel og ny teknologi.

Men vi trenger faktisk ikke vente til over sommeren med å få noe nytt fra AMD. Selskapet har nemlig også et nytt sprell å komme med for AM4-plattformen.

Navnet er Ryzen 7 5800X3D, og denne prosessoren kommer i handelen 20. april – da med en veiledende pris på 5000 kroner. Det som skiller denne CPU-en fra andre Ryzen-prosessorer er en «kladd» med 64 MB ekstra hurtigminne. AMD kaller dette «3D V-cache».

Hvis du ikke er så kjent med det tekniske begrepet, er hurtigminne eller cache et mellomlager som helst vil brukes av prosessoren fordi det tar langt kortere tid å hente data fra dette minnet enn fra hovedminnet (RAM).

Dette ekstra hurtigminnet kommer i tillegg til den mengden som alle Ryzen 7-prosessorer i 5000-serien er utstyrt med, noe som betyr at 5800X3D totalt sett har fått 100 megabyte cache.

Krysse av Særdeles god ytelse i spill

Krysse av Kompatibel med mange eldre AMD-hovedkort Ting å tenke på Bytt Kan ikke over- eller underklokkes

Såpass mye hurtigminne kommer med en viss pris, spesifikt økt kompleksitet og dertil forsinkelse på grunn av den større mengden. Men samtidig er altså hurtigminnet fremdeles langt kjappere enn alternativet, som er å måtte hente data fra RAM.

Derfor mener AMD at ekstra cache er veien å gå for visse typer oppgaver, og spesielt spilling – visstnok grunnet gamingens kaotiske natur der spillere til stadighet tar tilfeldige valg.

«Verdens raskeste spillprosessor»

AMD har fra første stund vært nokså klare på at Ryzen 7 5800X3D i hovedsak er ment for å brukes i datamaskiner med fokus på gaming. Under lanseringen i forrige måned hevdet de også at dette var «verdens raskeste spillprosessor».

Dette stemmer til dels med våre observasjoner, men det er greit å ha på det rene at prosessoren ikke gjør det like skarpt i alle spill, og er avhengig av hvor mye jobb som legges til prosessoren kontra grafikkortet.

I tabellen under har vi listet noen av «søsknene» i 5000-serien som det vil være naturlig å sammenligne 5800X3D med. I tillegg har vi tatt med Intels nåværende flaggskip Core i9-12900K, som AMD mener 5800X3D kan hevde seg mot – i hvert fall innen spilling.

Antall kjerner / tråder Frekvens (grunn/maks) L2 cache L3 cache 3D V-cache TDP Ryzen 9 5900X 12/24 3,7/4,8 GHz 6 MB 64 MB - 105 W Ryzen 7 5800X 8/16 3,8/4,7 GHz 4 MB 32 MB - 105 W Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,4/4,5 GHz 4 MB 32 MB 64 MB 105 W Intel Core i9-12900K 16/24 3,2/5,2 Ghz 14 MB 30 MB - 125/241 W

For andre oppgaver – det er jo tross alt mange som bruker datamaskinen til noe annet enn spilling også – ser det ikke ut til å være noen åpenbare fordeler med såpass mye hurtigminne.

For en som overhodet ikke spiller vil det nok derfor være lurere å velge utgaven av prosessoren uten 3D V-cache. I skrivende stund er den rimeligere, har litt høyere klokkefrekvens fra fabrikken og kan i tillegg overklokkes dersom man er interessert i slikt.

5800X3D er på sin side sperret for vanlig overklokking av selve prosessoren. De eneste mulighetene ligger i overklokking av RAM og Infinity Fabric-arkitekturen.

Teknisk sett

Rent teknisk oppfører 3D V-cache som en ekstra klump med L3 cache. L3 står for level 3, og heter dette fordi hurtigminnet er delt inn i nivåer basert på hastighet. L3 er det tregeste hurtigminnet på Ryzen, men så er det til gjengjeld en god del av det – og 5800X3D har altså mer av dette minnet enn prosessorer flest.

Så vidt vi vet er også AMD det første selskapet som tar i bruk en slik «3D»-metode for å stable ekstra hurtigminne på en prosessor for forbrukermarkedet. Denne «minneklumpen» på 64 megabyte er for øvrig lagd på samme 7-nanometers prosess AMD og TSMC bruker for selve prosessorkjernen og legger 4,7 milliarder transistorer til pakken.

For å få hele greia til å være fysisk kompatibel med AM4-plattformen – altså gi CPU-en samme høyde som andre Ryzen-prosessorer – har AMD gjort den underliggende Zen 3-pakken tynnere.

Derfor krever den nye prosessoren kun en BIOS-oppdatering for å fungere på hovedkort som allerede takler Ryzen 5000-serien. Ifølge AMD vil også eldre hovedkort med brikkesett tilhørende 300- og 400-serien kunne benytte seg av den nye prosessoren – gitt at produsentene kommer med BIOS-er basert på AGESA 1.2.0.7 eller nyere. Dette vil i så fall trolig skje nå før sommeren.

Testoppsett

Den nye prosessoren ble kjørt på siste BIOS (2.0) til et X570 PG Velocita hovedkort fra ASRock. Som vanlig var hovedkortet utstyrt med 2 X 8 GB DDR4-minne kjørende på de offisielle 3200MHz.

ASRock X570 PG Velocita.

Testmaskinen var ellers utstyrt med et Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, som vi er fullt klar over ikke akkurat er siste skrik, men hvem har vel det siste og hotteste av grafikkmuligheter i dag uansett?

Av operativsystem valgte vi denne gangen å gå for Windows 11, og PC-en ble videre satt opp med de siste drivere for grafikk og brikkesett.

Problemet er at nytt operativsystem, samt oppdatert BIOS og drivere (og i noen tilfeller spill) førte til at vi fikk visse problemer med å verifisere noen resultater som lå tilbake i tid. For spill (minus Civilization VI) valgte vi derfor heller å reteste et knippe nyere AMD-prosessorer på den samme plattformen.

For å få et større bilde av hvordan Ryzen 7 5800X3D gjør seg mot eldre prosessorer innen gaming, foreslår vi at du også tar en kikk på den opprinnelige testen av Ryzen 5000-serien.

I tillegg fyrte vi opp Intels nye Alder Lake-plattform og Core i9-12900K. Selvfølgelig – det er jo denne prosessoren AMD sikter mot rent spillmessig med sin nye 5800X3D. I dette tilfellet oppdaterte vi også BIOS på Asus-hovedkortet og kjørte en ren installasjon av Windows 11.

Resultater

Resultatlistene er noe «AMD-tunge», ettersom det de siste årene har vært langt enklere å få tak på AMDs prosessorer til testing.

Tips: Bruk fanene i grafen over (og i grafene under) til å bla mellom resultatene.

Som nevnt brukes prosessorer til andre ting enn spilling også, så vi starter med «syntetiske» resultater fra benchmarkprogrammene Cinebench R20 og GeekBench 5. Med «enkel» menes her enkeltkjernet drift, mens «alle» betyr at prosessor får brukt alle kreftene.

I disse tre programmene går vi ikke etter en poengsum, men ser hvor lang tid datamaskinen bruker på å gjøre jobben. Ryzen 7 5800X3D klarer som nevnt ikke helt å holde tritt med 5800X uten ekstra hurtigminne, da denne som regel jobber på en høyere klokkefrekvens, men ellers oppfører den seg stort sett som forventet her. Den ekstra klumpen med cache gjør lite av seg i disse appene.

Vi merket heller ikke at hurtigminnet hadde noe nevneverdig å si for strømforbruket. Takket være lavere klokkefrekvens målte vi den faktisk til å bruke mindre enn den vanlige 5800X – sånn rundt 110 til 115 watt ved belastning.

Civilization IVs kunstige intelligens bruker mye datakraft, og vi ser at Ryzen 7 5800X3D gjør en grei jobb her. Den virker faktisk ekstra sprek i den lette testen, men her mistenker vi at spillet også har blitt litt mer medgjørlig med tiden.

3DMark pleier å gi oss et fint førsteinntrykk av spillkreftene, men dette er kanskje ikke helt tilfellet her. Unntaket er den relativt «lette» Fire Strike-testen som i dette selskapet er mest tilbøyelig til å la prosessoren gjøre det meste av jobben.

Ellers har 3DMark en tendens til å la antall kjerner telle mer enn det de fleste vanlige spill gjør, og derfor finner vi flere prosessorer med mange kjerner høyt på listene.

Vi har en tendens til å teste spill på høyt detaljnivå, noe som krever mer av grafikkortet og begrenser hvor mye selve prosessoren har å si for ytelsen. Her er det så å si ingen forskjell å snakke om – én eller to FPS fra eller til spiller ingen praktisk rolle.

Med hakket eldre eller mindre krevende spill begynner det å bli mer interessant, spesielt i Full HD-oppløsning (1920 x 1080 piksler) der prosessorene kan gjøre en større innsats og ikke er like begrenset av grafikkortet. Her ser vi at 5800X3Ds ekstra hurtigminne helt klart har noe for seg, og viser at den er i stand til å stikke av fra både Intels flaggskip og resten av Ryzen 5000-serien.

Som en bonus testet vi Shadow of the Tomb Raider med både våre vante grafikkinnstillinger (Ultra+) og lettere standardinnstillinger for spillet – fra lavt til høyt detaljnivå.

På lavere detaljnivåer får virkelig Ryzen 7 5800X3D lov til å «løpe fritt» og viser at den virkelig kan levere ekstra god ytelse også i høyere oppløsninger – inkludert 4K. Men dette krever altså sitt grafikkort, eller at man ikke er så kravstor på grafikkinnstillingene.

Samtidig er det viktig å være klar over at dette ikke vil være tilfelle for alle spill. AMD innrømmer også at Intel Core i9-12900K stadig vil kunne ha et overtak innenfor noen spilltitler i sitt pressemateriale.

Og da har vi heller ikke vært innom den enda litt kjappere Core i9-12900KS, som skal være enda noen prosent bedre i spill enn den vanlige 12900K.

Men med FPS-tall som vi ser fra våre tester, med over ti prosents overtak på Core i9-12900K i Far Cry 5 eller opptil tretti prosents overtak i Shadow of the Tomb Raider, er det ingen tvil om at Ryzen 7 5800X3D har et godt tak på Intel i noen spill og med visse oppløsninger og innstillinger.

Spørsmålet du må stille deg er om du er typen som pleier å spille på oppløsninger og detaljnivåer som gjør at prosessoren faktisk har mulighet til å slippe seg helt løs og i mindre grad være begrenset av grafikkortet ditt. I så fall kan en slik prosessor så avgjort ha noe for seg.

Konklusjon

AMD Ryzen 7 5800X3D er ikke verdens raskeste spillprosessor. Men det er det heller ingen andre prosessorer som er. Hvilken prosessor som er på topp vil være avhengig av spillet, hvilken oppløsning man spiller på, og på hvilket detaljnivå og hva slags grafikkløsning man har.

Eller for å si det slik: Hvor mye av jobben prosessoren får gjort før grafikkortet setter begrensningene.

Samtidig er det ingen tvil om at Ryzen 7 5800X3D virkelig byr på seg selv i visse spill, og således ikke levner noen tvil om at AMD er inne på noe med sin 3D V-cache-teknologi. For om den ikke legger seg foran, holder AMDs nyvinning i hvert fall fint følge med Intels flaggskip Core i9-12900K innen gaming. Og det ved bruk av en prosessorarkitektur som egentlig er halvannet år gammel.

Vi skal jo ikke glemme at Alder Lake-plattformen tross alt allerede ligger en generasjon og flere teknologier foran AMD, og dette burde være en kilde til bekymring internt hos Intel. Spesielt med tanke på at Core i9-12900K også er både dyrere og langt mer strømsulten enn AMDs nye gamingprosessor.

Likevel skal vi også minne om at du heller ikke får i både pose og sekk med Ryzen 7 5800X3D. Den yter ikke like godt som Intels beste i andre ytelsestester. Det er heller ikke slik at den alltid holder tritt med søsknene i Ryzen 5000-serien, selv om den stort sett oppfører den seg som en Ryzen 7 skal gjøre.

Prosessoren er heller ikke åpen for vanlig overklokking, og dersom din greie er høye oppløsninger og detaljrik grafikk, vil du kanskje ikke få så mye hjelp fra det ekstra hurtigminnet som du håper på. Da kan du kanskje like gjerne gå for den stadig veldig kjekke Ryzen 5 5600X.

Men med sin kompatibilitet med eldre AM4-hovedkort er Ryzen 7 5800X3D nærmest å regne som en gavepakke for FPS-sultne gamere som sitter og lurer på om det er på tide å bytte til Intel. Det vil i hvert fall kunne stagge behovet frem til høsten og neste AMD-plattform.

