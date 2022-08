Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Corsair røper neste generasjon SSD-ytelse

For ordens skyld: Dette er ikke den kommende Corsair MP700, men MP600 Pro XT.

Vegar Jansen

Selv om høst betyr at vinteren er på vei, får vi til trøst gjerne en god del produktlanseringer. Og en av høstens nyheter ser ut til å være enda kjappere lagring i form av SSD-er basert på PCIe 5.0-teknologi.

Dette kommer ikke akkurat som noen overraskelse. Selskapet Phison, som jo lager kontrollere eller «styringssystemer» for denne typen datalagring, mente tross alt å være i rute allerede ved årsskiftet.

10 gigabyte i sekundet

Men nå begynner også SSD-produsentene å røpe at de har ting på gang. Corsair avslørte nettopp at deres første SSD basert på PCIe 5.0-teknologi vil få navnet MP700 og ha en sekvensiell lesehastighet på heftige 10.000 megabyte i sekundet.

For skriving går det typisk nok litt saktere, her er oppgis ytelsen til å være 9500 MB/s.

Dette er jo et lite stykke bak hastighetene som Phison veivet med på CES-messen i januar – godt over henholdsvis 13.000 og 12.000 MB/s – men tallene fra Corsair høres mer fornuftige ut. Spesielt med tanke på at det som kommer nå er første generasjon SSD-er med PCI 5.0.

Ellers vet vi for øvrig ikke om MP700 – som faktisk har fått den fulle betegnelsen «MP700 Gen5 PCIe x4 NVMe 2.0 M.2 SSD» – egentlig bruker en kontroller fra Phison. Men vi mener det er godt mulig med tanke på at forgjengeren MP600 gjør dette.

I så fall kan vi regne med at enten Phison selv eller Corsair har insistert på litt mer edruelige hastigheter, selv om 10.000 og 9500 megabyte i sekundet fremdeles er faderlig fort.

Dette kan for eksempel være for å prioritere levetiden på minnet eller gjøre SSD-en mer motstandsdyktig mot rask overoppheting. Varmegang kan ellers paradoksalt nok lede til at den i gjennomsnitt leverer dårligere ytelse enn en SSD som listes med mindre imponerende spesifikasjoner.

Sikter mot AMD-lansering?

Ettersom Corsair luftet MP700 på en nettside som retter seg mot AMDs kommende AM5-plattform, er det helt greit å spekulere i om Corsair vil prøve å ha MP700 i butikkene samtidig som AMD kommer på banen med nye prosessorer og hovedkort.

I så fall er vi ikke langt unna. AMD har bekreftet den ryktede lanseringsdatoen, altså 29. eller 30. august litt avhengig av hvor du bor i verden. (Salgsstart 15. september er dog stadig ubekreftet.)

Det hadde i hvert fall ikke forundret oss om Corsair vil at du skal plukke opp en MP700-SSD dersom du først faller for fristelsen til å handle inn en ny PC i høst – det være seg fra AMD eller Intel.

Så gjenstår det selvfølgelig å se om konkurrentene er like langt fremme i løypa.

