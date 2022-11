Nesten ingen bruker Windows 11

Nedslående tall for Microsoft.

Mye er nytt i Windows 11, men få har fått glede av det, skal vi tro nye tall. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nesten ingen bruker Windows 11, viser tall som er samlet inn av Statcounter. Det til tross for at operativsystemet er gratis og ble lansert for over et år siden.

Globalt har bruken bare kommet opp i omtrent 15,4 prosent.

Til sammenligning var Windows 10 installert på hele 30 prosent av alle Windows-enheter ett år etter at det ble tilgjengelig som en oppdatering fra Windows 8.1, viser statistikk fra Statcounter.

Når det gjelder Mac-enheter viser Statcounter at Apples årlige OS-oppdateringer installeres av over halvparten av alle brukere før det har gått ett år.

Forgjengeren Windows 10 brukes fortsatt av over 70 prosent av alle Windows-brukere globalt. Windows 7, som i hovedsak ikke støttes av Microsoft lenger, brukes på sin side av like under 10 prosent.

For Norges del er andelen Windows 11-brukere angivelig oppe i 20 prosent, noe som kan forklares av at vi har nyere datamaskiner enn resten av verden. Windows 11 kommer ferdig installert på nye datamaskiner. Nesten ingen bruker Windows 7 her hjemme lenger.

Likevel er det nok ikke tall Microsoft er spesielt fornøyde med.

Mange får ikke oppgradere

Så skal det sies at Microsoft selv må bære ansvaret for at utrullingen av Windows 11 har gått så tregt, sammenlignet med tidligere Windows-versjoner.

Selv om Windows 11 er gratis, er det ikke bare å oppgradere fra en Windows 10-maskin for alle som ønsker det.

Windows 11 stiller nemlig en rekke tekniske krav som selv relativt nye maskiner ikke innfrir.

Prosessoren minst må stamme fra Intels 8. generasjon Core-serie eller AMDs 2. generasjon Ryzen-serie

Maskinen må ha en egen «sikkerhetsprosessor» kalt TPM2

Hovedkortet må støtte sikker oppstart, eller «Secure Boot»

Og selv om alle disse kravene er innfridd, må mange kanskje inn i BIOS for å faktisk aktivere dem, noe som hverken er særlig intuitivt eller noe folk flest kjenner til.

Om du lurer på om du egentlig kan oppgradere til Windows 11, har vi skrevet en fin steg-for-steg guide som tar deg gjennom hele prosessen.

Dette går Windows 10-brukere glipp av

Du kan sjekke de viktigste nye Windows 11-funksjonene i guiden vår her »

Men, noen av høydepunktene er at brukergrensesnittet har blitt mer fokusert og oversiktlig, penere, og dessuten tilpasset bruk med mus og tommeltotter om hverandre.

Du har også kanskje fått med deg at startmenyen har blitt ny, der den nå ligner mer på app-skuffen fra en Android-telefon. Siden lansering har den fått støtte for mapper, noe som faktisk manglet ut av startblokken.

I tillegg er det blitt mye lettere å organisere mange vinduer på skrivebordet samtidig – særlig for deg med en bred skjerm – lage atskilte arbeidsområder for eksempelvis jobb og fritid, samt å beholde oversikten over vinduene dine mellom hver gang du kobler til eller fra eksterne skjermer.

Nylig kom også faner til Windows Utforsker, mulighet til å simulere HDR for eldre spill, raskere innlasting av fremtidige spill, enklere deling av filer, et nytt og mer oversiktlig innstillingerpanel og mer.

Galleri: Slik ser Windows 11 ut

