Windows 11 har endelig fått faner

Som Microsoft varslet i våres har Windows 11-«Utforskeren» nå fått støtte for faner. Det lar deg samle flere utforskervinduer til ett, og heller veksle mellom visninger fra toppen av vinduet. Akkurat slik du kjenner fra nettlesere, eller «Finder» hos det rivaliserende MacOS.

Du kan enkelt åpne en ny Utforsker-fane med CTRL + T eller med den midtre museknappen (rullehjulet), akkurat som du er vant til fra nettleseren i dag. Dersom du heller vil ha et helt nytt vindu kan du enten høyreklikke på mappen du vil åpne for seg selv, eller på utforskerikonet i oppgavelinjen.

Det var ryktet at oppdateringen også ville gi flere muligheter til å feste snarveier til favorittfiler og mapper i den standard utforskervisningen som dukker opp når du åpner en ny fane, men dette virker ikke å være klart og kommer nok senere.

Du kan åpne nye faner med CTRL+T, eller ved å trykke på mapper med musehjulet.

Bare for «nyeste Windows 11»

Oppdateringen er bare klar for de som allerede bruker den nyeste versjonen av Windows 11, kalt «2022 Update», som kom forrige måned.

Alle som bruker Windows 11 vil imidlertid få denne funksjonen automatisk gjennom Windows Update på sikt, men om du vil ha den raskt kan du gå til Innstillinger, Windows Update og så søke etter oppdateringer derfra allerede nå.

Dersom oppdateringen er klar for maskinen din vil du kunne velge å installere «Samlet oppdatering for Windows 11 Version 22H2 (KB5019509)».

Bruker du fortsatt Windows 10?

Se om du kan oppgradere til Windows 11 her »

Flere nyheter

Ut over dette gir oppdateringen deg igjen muligheten til å åpne oppgavebehandling med et høyreklikk rett fra oppgavelinjen. Denne muligheten ble fjernet da Windows 11 ble lansert i fjor høst, til irritasjon for mange «power»-brukere.

I tillegg er dette nytt, ifølge Microsoft:

Overflytmeny på oppgavelinjen. Oppgavelinjen tilbyr nå et inngangspunkt til en meny som viser deg alle de «overfylte appene» på ett område. Dette skal gjøre det lettere å vise alle aktive apper dersom hele oppgavelinjen din er fylt opp.

Enklere nærdeling. Nå kan du oppdage og dele til flere enheter, inkludert stasjonære datamaskiner på nettverket, ved hjelp av deling i nærheten. Høyreklikk på en fil du vil dele, og se etter det lille deleikonet (firkant med pil) helt øverst.

Enklere appadministrering. Nå kan du avinstallere, reparere og endre alle apper rett fra Windows-innstillingene i stedet for fra det gamle kontrollpanel som er på vei ut.