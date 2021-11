Så lett flytter du Start-menyen i Windows 11

Få den tilbake der den hører hjemme igjen!

Her har vi venstrestilt Start-menyen igjen i Windows 11.

Windows 11 ble lansert for en måned siden. Det er gratis å oppgradere til fra Windows 10, og kommer som standard på mange nye maskiner fremover.

De fleste endringene er til det bedre. I vår gjennomgang roste vi både det nye designet og flere av de nye funksjonene.

Men, særlig én ting tok det lang tid å bli vant til:

at startmenyen var flyttet til midten av oppgavelinjen.

Kontroversiell endring

På en side sørger sentreringen for å gi startmenyen og appene dens mer fokus. Det letter også tilgjengeligheten for alle med brede skjermer, som ellers kanskje har måtte strekke hals for å få oversikt. Og den er enklere å bruke fra en berøringsskjerm.

Men, det er vanskelig å venne seg til den nye posisjonen. For mange ligger det i muskelminnet at startmenyen, den finner du nede til venstre der den har vært de siste 30 årene!

Og mange har hverken berøringsskjerm eller et superbredt panel å jobbe med.

Så hvorfor bruke tid på å legge om vanene da. Og banne etter at du på automatikk har sendt pekeren ned i et tomt hjørne og klikket på luft. Igjen.

Heldigvis finnes det en superenkel løsning.

Windows 11 lar deg nemlig jage startmenyen tilbake til venstre hjørne.

Slik at det går fra dette:

Til dette:

Slik flytter du Start-menyen

Åpne Windows-innstillingene med «Windows-tast» + «I».

med «Windows-tast» + «I». Finn «Personalisering» -kategorien, og velg «Oppgavelinje» .

-kategorien, og velg . Nederst klikker du på «Oppgavelinjeatferd» .

. Endre «Oppgavelinje justering» (ja, med særskrivingsfeil!) fra «Midtstilt» til «Venstre».

Nå skal Start-menyen ha flyttet seg tilbake «dit den hører hjemme»!

