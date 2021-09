Slik er det å bruke neste Windows

Vi digger både det nye designet og flere av funksjonene i Windows 11.

Mye blir nytt i Windows 11, som startmenyen, oppgavelinjen, Utforsker og Kontrollpanel.

Windows 11 lanseres om bare noen få uker, den 5. oktober. Det vil ta over for dagens Windows 10, og gi deg flere muligheter, bedre oversikt og høyere ytelse, for å nevne noe.

Den største endringen

Jeg har prøvd en tidlig utgave et par uker, som er nok til å spå det første du vil gjøre i det nye operativsystemet.

Det er å slenge musepekeren ned mot venstre hjørne for å sjekke ut startmenyen og alt som er nytt. Der vil du klikke, bare for å oppdage at du griper etter luft. Nede til venstre er det ingen ting.

Etter over 25 år ved sin faste post er den ikoniske startknappen flyttet. Til midten av oppgavelinjen.

Det er litt sprøtt, men denne bitte lille endringen vil nok være den største for deg å overkomme i hele Windows 11.

Og regn med å bruke lang tid på å endre vanene du har opparbeidet deg fra tidligere Windows-versjoner. Etter to uker styrer jeg fremdeles instinktivt mot venstre hjørne fire av fem ganger jeg vil startmenyen noe.

Det har flere ganger vært fristende å jukse, ved å fortelle Windows 11 at jeg vil ha startmenyen «der den hører hjemme» igjen.

Det er nemlig mulig.

Men, før du tar den letteste utveien, tenk over hvorfor Microsoft har flyttet på den i utgangspunktet.

Selv om det nesten kan føles personlig etter den 20. bomturen, er det jo ikke gjort for å irritere deg. Argumentene for å flytte startknappen er gode: Tenk bare hvor mange av oss som etter hvert jobber på flere skjermer, eller en ekstra bred skjerm der man nærmest må strekke hals for å se hva som foregår nede i venstre hjørne. Fra og med Windows 11 slipper du det. Og avstanden til denne portalen – som du starter apper, åpner mapper og søker etter filer fra – blir som en bonus aldri lenger enn en halv skjermbredde!

Men, om flyttingen av en startmeny oppleves som det «største» med Windows 11, er det lett å spørre seg hva som er poenget med å oppgradere.

Heldigvis er det flere grunner til at de alle fleste vil oppleve Windows 11 som en forbedring over Windows 10.

De inkluderer både hvordan den nye startmenyen er bygget opp, det nye brukergrensesnittet, smartere tilpasning av arbeidsområdet ditt, bedre spillytelse og muligheten til å kjøre Android-apper rett fra Windows.

Mer oversiktlig startmeny

Startmenyen er ikke bare flyttet. Den er totaloverhalt, og akkurat som resten av Windows er den blitt mer fokusert. Når den skyter opp fra bunnen av skjermen vier den det meste av plassen til å vise appene dine. Den ser på mange måter ut som appskuffen i Android eller hjemskjermen på en iPhone, uten undermenyer som skjuler ting.

Du kan feste alle favorittappene dine på den, eller se en oversikt over alle appene sortert alfabetisk. En liten del av den er også holdt av til å vise filene du har brukt sist, eller som Windows tror du vil ha rask tilgang til. Akkurat denne siste funksjonen kunne gjerne vært mulig å slå av for min del, slik at hele startmenyvisningen var forbeholdt appene jeg hadde festet på den. Min erfaring er at Windows bommer på filene jeg er interessert i å bruke, uansett. Det er også en rar begrensning at du ikke kan endre størrelsen på start-menyen.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Hvis du vil kan du lage snarveier til kontrollpanelet, hver av de personlige mappene dine som Bilder, Videoer eller Dokumenter og annet fra startmenyen, slik du kan i Windows 10. Men dette er ikke på «ut av boksen» lenger.

De dynamiske flisene fra Windows 10 er borte, og det samme er muligheten til å justere størrelsen deres. Noe annet som er borte er muligheten til at app-utvikleren kan bestemme bakgrunn for en app-flis selv. Som et resultat fremstår Windows 11-startmenyen langt mer enhetlig og ryddig sammenlignet med den kaotiske og nærmest disko-aktige utgaven i Windows 10. Færre tilpasninger kan altså ha sine fordeler, så lenge standardimplementeringen er god.

Slutt på splittet personlighet

Noe av det som skuffet undertegnede mest med Windows 8 og Windows 10 var designet. Det høres overfladisk ut å kritisere det for noe så mektig som et operativsystem. Men det er nå en gang noe du tilbringer flere titalls timer med i uken, og begge versjonene så ekstremt upersonlige og sterile ut. Det var noe «corporate» over dem.

Og de hadde begge splittet personlighet. På to plan, faktisk.

En ting var at utseendet og virkemåten deres endret seg om du byttet på å bruke Windows i berøringsmodus eller ei. Men også designet var oppstykket, der flere moderne designgrep bare var halvveis implementert mens andre lå igjen fra tidligere operativsystemer som Windows 7, eller helt tilbake fra Windows XP og Windows 95 til og med.

I Windows 11 finner vi fremdeles enkelte designelementer og løsninger fra XP- og Windows 7-tiden, som det gamle kontrollpanelet som nekter å dø. Men det har blitt færre slike møter, og ofte må du fremprovosere dem.

Det gamle kontrollpanelet fra Windows Vista/7 henger fremdeles med – og har faktisk fått nye ikoner – men det er færre veier som fører til det enn noen gang.

Windows 11 har totalt sett et mer enhetlig design. Designteamet har tatt innover seg hva som ikke har fungert tidligere, og hvordan maskiner brukes i dag.

Et eksempel er hvordan Windows 11 automatisk tilpasser seg bruken av berøringsskjermer, uten at du aktivt må gå over i en annen modus eller legge om arbeidsflyten. Vrir du skjermen rundt på en hybridmaskin, får ikoner litt mer luft rundt seg og enkelte elementer blir en anelse større for å bli lettere å treffe.

Vinduer er også mye lettere å gripe tak i og skyfle rundt, og alle valg i innstillingsmenyer eller høyreklikkmenyer er like lette å nå uansett inputmetode. Windows 11 er Windows 11, uansett om du bruker pekeren eller tommeltott. Det kunstige skillet mellom to ulike moduser som kom i Windows 8 er endelig historie.

Forrige Neste Kontrollpanelet er bygget helt om, med mer logiske plasseringer av innstillinger, og mer fokusert presentasjon uten så mye tekst. Kontekstmenyer har fått mer luft mellom oppføringene, og hjelpsomme ikoner ved siden av seg. Høyreklikk-menyer har fått mer luft rundt seg for å gjøre dem mer berøringsvennlige, og nye ikoner for å gjøre det lettere å velge rett funksjon. Åpne fullskjerm

Mer personlig og fokusert design

Det nye designet føles også veldig mye mer personlig og trivelig enn det til Windows 10. Borte er strenge, rette linjer og kontrastfulle, glorete farger og knapper. Borte er firkantede bokser og vegger av liten tekst i alle innstillingsmenyer.

Inn kommer i stedet avrundede og mer tilgivende vinduskanter, myke og enhetlige animasjoner som går igjen i hele operativsystemet, mer luft, hundrevis av nye flotte og hjelpsomme ikoner og seks temaer med ulike fargepaletter.

De nye temaene er fargerike og spennende uten at de stjeler oppmerksomhet fra arbeidet du skal gjøre, og de er delt opp i tre mørkere og tre «lysere» hovedvarianter. Hver med mulighet for personlig justering for å finne et du er komfortabel med å jobbe i.

Spesielt liker jeg at de mørke temaene ikke lenger gir deg en helt sort bakgrunn med helt hvit tekst. Den mørkegrå tonen som er valgt i stedet er langt mer behagelig for øynene, og selv de mørke temaene føles varmere og mer personlige.

De fleste menyer og apper bruker nå det samme designspråket, som er sentrert rundt ulike lag og materialer. Jeg synes designet minner om det til Apples nyere MacOS, blandet med en modernisert utgave av Windows 7 sitt velkjente Aero-tema. MacOS på grunn av de mer luftige, rolige og fokuserte temaene, og Windows 7 fordi både menyer og apper er delvis gjennomskinnelige, slik at du kan ane fargene fra skrivebordsbakgrunnen din under.

Åpne fullskjerm Lyst hovedtema Mørkt hovedtema

Ja, jeg nevnte også luft. Alt i Windows 11 har mer plass rundt seg. Det har blitt mulig fordi Microsoft har blitt strengere på hvilke knotter, valg og justeringer de viser for deg på skjermen samtidig. De fokuserer på valgene folk flest trenger. Mindre brukte funksjoner, som slike IT-teknikeren på jobben din, eller de som bygger dataprogrammer trenger, er oftere begravet i egne undermenyer og skjult som standard nå.

Jeg tror veldig mange Windows-brukere vil sette stor pris på denne endringen. Jeg digger i alle fall å ikke måtte forholde meg til det overveldende takraset av ikoner, tekst og valg Windows 10-utforskerens «Ribbon»-grensesnitt byr på i dag.

Selv om enkelte proffbrukere kanskje vil mislike det mer fokuserte designet, rekker Microsoft ut en liten hånd i form av at det er mulig å redusere mengden luft rundt ting om det er ønskelig med mest mulig informasjon på skjermen.

Forrige Neste Den «nye» utforskeren i Windows 11 er renere og mer fokusert, med færre valg og mer luft mellom ikonene. Windows 10 sin utforsker, med det kaotiske og overveldende «ribbon»- eller Windows-båndet, synlig. Åpne fullskjerm

Fokus på «Windows»

Å holde orden på alle vinduer og dokumenter du jobber med kan være en liten oppgave i seg selv. Jeg tenker med gru tilbake til «gamle dager» da hvert av dem måtte endres størrelse på og sirlig posisjoneres ut manuelt på skrivebordet for å fylle det på en så effektiv måte som mulig. En slags middelaldersk «Tetris», der du fikk «Game over» om du koblet til eller fra andre skjermer, som via dockingløsninger. Da måtte vinduer posisjoneres på ny.

Allerede i Windows 7 fikk vinduer mulighet til å klistre seg til kantene på skjermen, en mulighet mange benytter seg av i dag for å smekke opp et oversiktlig arbeidsområde med to vinduer.

Fra Windows 11 blir jobben med å lage seg et effektivt vindusoppsett enda bedre. Nå kan vinduer ikke bare klistre seg til kanter eller hjørner. Du kan også gi dem ulik størrelse, eller få plass til en ekstra tredje kolonne midt på skjermen om du har en bred eller høyoppløst skjerm.

Det hadde ikke jeg på testmaskinen, men i praksis kan du med riktig utstyr enkelt sette opp et arbeidsområde med inntil seks vinduer med denne funksjonen. Bare hold musepekeren over «fullskjerm»-knappen i ett av vinduene, velg blant oppsettene som foreslås, og funksjonen hjelper deg med å fylle skjermen med den informasjonen du vil ha der.

Dette vil uten tvil gjøre livet lettere for «multitaskere».

Om du veksler mellom å jobbe på en bærbar og å bruke den koblet til en ekstern skjerm med kabel eller docking-stasjon, vil du også elske at vinduer og vindusoppsett husker posisjonene sine mellom hver gang. Har du hatt et stort Exel-ark oppe på den eksterne skjermen, mens «Slack» og e-post-klienten har vært åpen på den lille skjermen, vil de automatisk finne veien tilbake dit når du kobler opp det samme skjermoppsettet igjen. Selv om alt dette var samlet på bare en skjerm mens du brukte den bærbare ute på tur i mellomtiden.

Hvil musepekeren over «fullskjermknappen» til hvilke som helst vinduer, og du får muligheten til å lage et effektivt oppsett der posisjon og størrelse tilpasses plassen du har ledig.

En viktigere oppgavelinje

Den nye oppgavelinjen er også viktig. Den gjør ikke så mye nytt, men den gjør mye bedre enn tidligere.

Selv om det skal nevnes at noen nok vil plages over at den ikke lenger kan flyttes til en av kortsidene, eller at den ikke lenger fungerer som en snarvei til en rekke «Power»-verktøy når du høyreklikker på den. Power-bruker-menyen kan nå bare nås med tastatursnarveien «Win + X», og oppgavebehandleren må søkes opp eller festes til startmenyen.

Forrige Neste Å høyreklikke på oppgavelinjen gir ikke så mange valg lenger. «Oppgavebehandleren» må blant annet søkes opp via startmenyen. Power-bruker-menyen finner du ikke ved å høyreklikke på startmenyen lenger. Men tastatursnarveien (Windows + X) fungerer fremdeles. Åpne fullskjerm

Men, blant det som er utelukkende positivt er at oppgavelinjen gir lettere og mer intuitiv tilgang til å lage nye virtuelle skrivebordsområder. Disse kan holde på hver sine unike apper og vinduer, og er geniale for å for eksempel skille jobbdokumenter fra private dokumenter, ferieplanlegging eller sosiale medier på samme maskin.

Det er nå mulig å sniktitte på skrivebordsområdene dine ved å holde musepekeren over oppgavelinjeikonet. Jeg tror den økte synligheten vil gjøre at veldig mange flere oppdager fordelene med virtuelle skrivebord i Windows 11, selv om de har vært tilgjengelig i Windows i mange år.

Virtuelle skrivebord er ikke noe nytt, men de har blitt lettere å nå og veksle mellom i Windows 11.

En annen ting som er lagt til oppgavelinjen er «miniprogrammer». Et trykk på det midterste ikonet på oppgavelinjen åpner en vegg med det vi tidligere ville kalt «widgets». Du kan selv bestemme hva veggen med miniprogrammer skal inneholde, men den kommer ferdig utrustet med værvarsel, sportsresultater, aksjekurser, nyheter og trafikkoppdateringer. Du kan gi Microsoft tilgang til posisjonen din for å få værdata som gjelder for ditt område, og du kan fortelle hvilke lag du holder med får å få de mest relevante sportsoppdateringene levert hit. Via MSN.com kan du også legge inn aksjekurser du har interesse av, eller pendlerstrekning for å få relevant trafikkinfo synkronisert hit.

Disse miniprogrammene kan på mange måter sammenlignes med «nyheter og interesser»-funksjonen Windows 10 nylig fikk lagt til i sin oppgavelinje. I Windows 11 fremstår imidlertid funksjonen viktigere der den tar en mye mer prominent plass. Fremfor å være gjemt bak et vær-symbol, og låne et lite hjørne av skjermen, brer Windows 11-ekvivalenten skikkelig om seg. Her spretter et helt sidepanel frem, sammenlignbart med MacOS sitt varslingssenter eller Windows 7 sin «sidebar».

Størrelsen og den nye senterplasseringen er et tegn på at Microsoft satser på funksjonen, og vil selvsagt hjelpe alle med berøringsskjerm å utnytte den bedre enn i dag, men hvor mye brukt den blir og hvor viktig andre enn Microsoft vil synes den er, kan bare tiden vise.

Vi har ikke sett mulighet til å legge inn miniprogrammer fra tredjeparter enda, og tror funksjonen blir mer interessant om en for eksempel kan få Instagram- TikTok- eller Facebook-oppdateringer her også.

Et sidepanel, eller en vegg, med valgbare miniprogrammer kan hentes frem fra oppgavelinjen.

Den høyre delen av oppgavelinjen er også bygget helt om. Valg for nettverk og lyd, som tidligere hadde hver sin dedikerte innstillingsmeny, er nå pakket sammen i ett «innstillingssenter» som spretter opp uansett hvilket at ikonene du først trykker på. Her finner du også de mest brukte innstillingene som tidligere lå skjult i Windows 10 sitt varslingssenter, som flymodus og fokusassistent. Du kan til en viss grad selv velge hvilke innstillinger som skal være raskt tilgjengelige herfra, gjennom kontrollpanelet.

Det er bra at Microsoft har tatt grep for å samle de mest bruke innstillingene på ett sted, selv om hovedgrunnen til samlingen nok er at det har latt dem redesigne brukergrensesnittet for å bli lettere å betjene med tykke tommeltotter på berøringsskjerm. Det har de uansett klart uten å gjøre ikoner eller valg unødvendig klumsete og store for oss som stadig bruker mus.

Når det gjelder varslinger dukker de jo opp av seg selv i tide og utide, men vil du finne dem igjen etter at de er vist må du nå trykke på datoen og klokkeslettet i oppgavelinjen. Ikonet for varslingssenteret er borte, noe som nok vil gjøre en del litt rådville i starten, og vi lurer på hva som egentlig er den naturlige linken mellom å vise både kalender og varslinger samtidig.

Vi lurer også på når Microsoft skal gi oss enkel tilgang til å se oppsatte avtaler og gjøremål når vi velger en dato i kalenderen. I dag fremstår den som frustrerende enkel, og en ender ofte opp med å måtte sjekke den samme datooversikten via Outlook eller lignende.

Forrige Neste Varslinger + kalender = sant? Vi ser ikke helt linken, men plages vel heller ikke så veldig av denne plutselige forelskelsen. Nå er flere ofte brukte innstillinger samlet i en «pop-up»-meny. Åpne fullskjerm

Vil låse deg til egen nettleser

Selv om Windows 11 har mye godt for seg, er ikke alt endret til det bedre.

Det oppdager de litt mer kravstore Windows-brukerne i løpet av sine første 5 minutter.

For, gamle vaner er vonde å vende, og et av de første gjøremålene for mange i Windows 11 blir å laste ned en annen nettleser. Ikke et vondt ord om Microsofts egen Edge, men alle mine jobbokmerker og innlogginger er allerede synkronisert mot Google-kontoen min i deres Chrome. Og slik er det nok for mange av dere også.

Uansett, i forsøket på å endre standardnettleseren, støtte jeg på den kjipeste utfordringen med Windows 11 i løpet av testperioden:

Muligheten til å bestemme hvilken av dem som skal brukes til vanlig, når jeg klikker på en web-relatert snarvei, er sporløst forsvunnet.

I stedet har Microsoft komplisert oppgaven så mye de klarer.

Først ved å til siste slutt prøve å snakke deg fra å skifte ut Edge og vise deg en oppfordring om å la ting være som de er. Fordi de er jo ok, er de ikke?

Deretter ved å kreve at du må velge standardnettleser for hver enkelt filtype.

For å skifte fra Edge til Chrome må du nå gjennom de samme stegene for «.htm», «.html», «. php», «. shtml» og alle andre web-relaterte filtyper. Listen er lang, og bytter du bare for et lite utvalg ender du raskt opp med at det virker tilfeldig hvilken nettleser som åpnes fra gang til gang.

Microsoft vet at mange ikke aner hvilke filtyper en nettleser bør råde over, eller hva en «.html»-fil er, og dermed er mindre trolige til å gjøre endringer i utgangspunktet.

En supersleip taktikk som jeg håper de raskt får beskjed av tilsynsmyndigheter om å rydde opp i da det hemmer konkurransen i nettlesermarkedet kraftig.

Tilsvarende prosess må man for øvrig gjennom for å endre standard musikk- og videoavspiller for filtyper som «.mp3», «. mpeg4», «. mkv» og lignende.

Aldri har det vært vanskeligere å bytte standardnettleser enn i Windows 11, der du må gjennom flere valg enn tidligere.

Slipper deg bare inn med Microsoft-konto

Windows 11 er også det første operativsystemet til Microsoft som tvinger deg til å både koble til internett og logge inn med en Microsoft-konto for å sette opp maskinen din for bruk.

Det er ingen annen logisk grunn til dette kravet enn at Microsoft vil styre deg enda et steg nærmere sine egne nettjenester, samt få tilgang til milliarder av e-postadresser som kan knytte deg opp mot målrettede annonser og markedsføring.

Windows 11 krever både internettilkobling og Microsoft-konto for å slippe deg inn første gangen.

Det er også et siste ledd i «Windows som en tjeneste»-strategien deres, der du får Windows «gratis» mot at Microsoft får gi deg intensiver og stadige oppfordringer til å bruke deres egne annonse- eller abonnementsdrevne tjenester. Som OneDrive for lagring av filer i skyen, Office 365 for kontorprogrammer, eller få tilpassede nyheter fra annonsedrevne MSN i varslingssenteret.

Selv ikke Apple, som elsker å lokke brukerne sine inn i deres lukkede økosystem, har gått til dette drastiske skrittet enda.

Om vi skal se noe positivt i dette, er det at du som en konsekvens logges automatisk inn i Windows Store og at ting som synkronisering av bokmerker og passord i Edge-nettleseren vil gå helt automatisk for alle.

Må vente på Android-apper

En av de desidert kuleste nyhetene som ble presentert for Windows 11 er at det skal bli mulig å bruke Android-apper rett i Windows. Det betyr at du kan bruke TikTok og WhatsApp rett fra Windows 11-maskinen din, uten å måtte plukke opp mobilen fra lomma.

Microsoft vil la deg installere Android-apper via en egen app-butikk drevet av Amazon, som du ser et bilde av under. Det skal imidlertid også bli mulig å «sideloade» hvilke som helst Android-apper via en nettleser.

Dessverre har Microsoft skjøvet på utrullingen av Android-apper til senere i år, etter hovedlanseringen av Windows 11.

Det er uansett utrolig kult at dette er på vei. Android-apper i Windows har potensial til å revolusjonere måten du bruker datamaskinen på, og vil nok spesielt gjøre Windows-hybrider, altså bærbare med 360-graders berøringsskjerm, mer attraktive fremover.

Slik ser Microsoft for seg at de skal tilby Android-apper til deg i Windows 11.

Hva tror du om nye Windows 11? Vil du gi det et forsøk, eller har du kanskje allerede prøvd det? Gi gjerne tilbakemeldingene dine i kommentarfeltet nedenfor.