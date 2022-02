Hva er Intels «Project Endgame»?

Kan gå i strupen på Stadia og Xbox.

Her ser vi Xbox Cloud Gaming i aksjon, der spill strømmes til et nettbrett fra skyen. Nå kan Intel kaste seg inn i samme segment.

I disse dager forbereder Intel lanseringen av sine første grafikkort som skal ta opp kampen mot AMDs Radeon- og Nvidias GeForce-kort. Det er klart at deres «Arc» Alchemist-serie skal være klare for PC-spillere i løpet av våren, og angivelig levere ytelse på nivå med et Nvidia GeForce RTX 3070 Ti.

Helt på tampen av forrige uke slapp imidlertid selskapet potensielt spennende nyheter som ikke fikk så mye oppmerksomhet:

En tjeneste med navn «Project Endgame» som lanseres senere i år.

Intel har så langt bare omtalt tjenesten i korte ordelag til sine investorer, og svært få detaljer er kjent. Av den korte beskrivelsen de gir virker det likevel som selskapet planlegger å lansere en spillstrømmetjeneste.

I det markedet finner vi allerede aktører som GeForce Now fra Nvidia, Cloud Gaming som er en del av Game Pass fra Xbox og Microsoft, og Stadia fra Google. Sistnevnte lever for øvrig svært farlig for tiden.

Posisjonerer seg for fremtiden

«Project Endgame vil gjøre det mulig for brukere å få tilgang til Intel Arc-grafikkort fra en tjeneste som alltid er tilgjengelig og tilbyr en opplevelse med lav forsinkelse», skriver Intel på sine nettsider.

Navnet kan hinte til at «Endgame» er Intels plan for å overleve i et fremtidig marked der mer av spillingen vår vil skje på lånt maskinvare via skyen, fremfor på maskinvare vi har kjøpt selv slik normen er i dag.

Ved at spill kjøres på kraftige servere i «skyen», og så strømmes til spilleren, kan de i teorien oppleves på alt fra nettbrett og mobiltelefoner til bærbare PC-er og TV-er. Eller enheter som er langt svakere og billigere enn dedikerte spillmaskiner.

Først nærmere lanseringen får vi nok svaret på om tjenesten er rettet inn mot spillere. Beskrivelsen er såpass åpen at Endgame også kan være beregnet for profesjonelle som vil låne prosesseringskraft for tung databehandling. Selvsagt kan tjenesten være myntet på begge grupper.

Leder for grafikkdivisjonen i Intel, Raja Koduri, holder en «wafer» med kretser for deres nye Arc-grafikkort. Nå planlegger samme mann tjenesten med det mystiske navnet Project Endgame.

Fungerer for mange spill

Allerede i dag kan du abonnere på spillstrømmetjenester og strømme spill til flere ulike enheter over nett. Alt du trenger er en stabil internettforbindelse med grei hastighet og lav forsinkelse.

Da vi testet spillstrømmetjenester i fjor sommer fant vi at flere spill fungerte godt å strømme og at du i flere tilfeller kan få både ne god opplevelse og god grafikk. Likevel var det tydelig at enkelte spilltyper, slik som racingspill og raske FPS-titler, enda ikke er modne for strømming. Her klarer ikke tjenestene å levere lav nok forsinkelse eller bildeflyt enda.

Utviklingen innen spillstrømming og strømmeteknologi vil nok likevel gå rask fremover, og om Intel skulle hive seg inn i kampen senere i år vil dette bare øke presset på konkurrentene og utviklingsfarten.

