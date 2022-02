Tvil om fremtiden for Stadia-strømmetjenesten

Ansatte melder at Google ikke lenger fokuserer på spillere.

Business Insider melder at Google jobber for å endre fokus for sin Stadia-strømmetjeneste. Fra å være en tjeneste som lar gamere kjøpe og strømme spill direkte fra plattformen, skal Google heller ønske å lisensiere ut teknologien bak til selskaper som vil tilby skyspilling til sine kunder.

Slik kan Google selv slippe å konkurrere direkte med andre mer etablerte giganter som Microsoft og Sony om spillere.

Blant spillselskapene som skal ha fått tilbud om å ta i bruk det som internt har kallenavnet «Google Stream»-teknologien, er Bungie, Capcom og Peleton.

Business Insider melder videre at både ansatte og tidligere ansatte de har snakket forteller at hovedfokus nå ligger i få Google Stream på beina. En av avisens kilder skal ha fortalt at bare omtrent 20 prosent av arbeidskapasiteten brukes på dagens strømmemodell.

– Det er mer enn nok folk internt som ville elske å holde på videre, så de jobber hardt for å forsikre seg om at Stadia ikke dør, forteller en annen kilde til BI, som likevel poengterer at «dette ikke er folkene som styrer pengene» i selskapet.

I nyere rapporter, internt og til investorer, skal også ordet «partnere» nå fremgå langt oftere enn «spillere» når tjenesten omtales.

Det er bare et år siden Google la ned interne studioer som skulle utvikle eksklusive spill til plattformen. Siden har de baserte seg på å betale store summer til selskaper for at de skal «porte» over spill til Stadia.

– Jobber hardt for en god fremtid for Stadia

Til The Verge uttaler talsperson for Google, Patrick Seybold, at de «annonserte intensjonene for å hjelpe spillutgivere og partnere med å levere spill rett til spillere i fjor, og da har jobbet for dette». Han viser blant annet til at et partnerskap med den amerikanske telegiganten AT&T gjorde det mulig å tilby Batman: Arkham Knight til deres kunder gratis.

– Vi kommenterer ikke rykter, vi er fortsatt fokusert på å hente gode spill til Stadia i 2022, uttaler Seybold videre, og legger til at de forventer å legge til over 100 flere spill på plattformen i år.

Selv om Google sier at de ikke kommenterer rykter, så de seg også nødt til å legge ut en twittermelding etter at Business Insider omtalte saken:

Selskapet lover også at «flere funksjoner som vi ikke kan snakke om enda» skal være på vei til Stadia.

Må kjøpe egne spill

Stadia ble lansert som en plattform for skyspilling mot slutten av 2019. Den har både betalt Pro-abonnement, og et gratis alternativ.

Stadia Pro-brukere får fri tilgang til omtrent 50 spill og har i tillegg tilgang på høyeste strømmekvalitet i inntil 4K-oppløsning.

Stadia kan også brukes for å strømme spill helt gratis, men de fleste av titlene må kjøpes gjennom Stadias egen nettbutikk og fungerer kun på denne plattformen. Selv om du eier dem på Steam eller Epic Games allerede.

Slik skiller Stadia seg fra konkurrerende tjenester som Nvidias GeForce Now, der du kan strømme spillene du allerede eier andre steder uten ekstra kostnad.

De kanskje mer kjente rivalene Microsoft Game Pass og Sony Playstation Now gir på sin side tilgang til et enormt spillbibliotek mot en fast månedssum.

I vår test av spillstrømmetjenester fra i fjor sommer kom vi frem til at Googles Stadia tilbød den beste strømmekvaliteten og en stabil tilkobling.

Vi poengterte imidlertid også da at det var en usikkerhet forbundet med å investere i og bygge opp et eget spillbibliotek på Stadia-plattformen, all den tid Google fra tidligere er kjente for å kaste godt etablerte tjenester på sjøen dersom de ikke blir lønnsomme eller store nok.

Legges Stadia ned, mister jo kunder tilgang til sine spill.

Disse bekymringene har dermed ikke blitt mindre etter denne ukens rapporter fra Business Insider.

Skjermbilder fra test av Google Stadia Pro

