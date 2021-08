Dette er de beste spillstrømmetjenestene

Vi sjekker om de kan redde deg som ikke får tak i konsoll eller grafikkort.

Med en spillstrømmetjeneste kan du for eksempel spille Xbox-spillet Halo 5 på en enkel Windows-bærbar. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 28 Aug 2021 06:00

Det siste året er det lansert nye råkraftige spillkonsoller fra både Microsoft og Sony, samt enda sprekere grafikkort til datamaskiner fra Nvidia og AMD.

Begge deler har imidlertid vært nærmest umulig å få tak i siden lanseringen, eller bare vært tilgjengelig for spinnville priser. Slik vil det ifølge bransjen selv fortsette å være langt inn i 2022.

Det er i slike situasjoner det gjelder å se seg om etter alternativer. Og et slikt alternativ er spillstrømming.

Spill på utdaterte datamaskiner eller mobiler

Spillstrømming har vært en ting i noen år allerede, med flere store aktører på banen. Enkelte av dem har dessuten hevdet til oss at tjenestene deres er et fint alternativ mens spillere venter på grafikkort eller konsoll.

De mest aktuelle spillstrømmetjenestene på det norske markedet er Googles Stadia, Nvidias GeForce Now, Sonys Playstation Now, og Microsofts Xbox Game Pass Ultimate med Cloud Gaming (puh!).

Alle har til felles at de lar deg strømme spill til selv enkle datamaskiner via nettleseren eller egne apper, og kanskje til og med mobiltelefoner og nettbrett eller TV-en din.

Ettersom spillene kjøres på kraftig maskinvare i skyen, og så sendes til din maskin som en videostrøm, skal du kunne oppleve moderne spill med rå grafikk på selv utdaterte maskiner.

Alt du skal trenge er en kompatibel enhet, kanskje en håndkontroller, og en stabil nettlinje med grei fart.

Men fungerer disse tjenestene i praksis, eller rosemales de av selskapene?

Ingen er perfekte

Vi har sjekket og sammenlignet de fire største aktørene, og mens du kan lese mer om hver tjeneste lenger ned i testen, kan vi konkludere med at ingen er perfekte. Alle krever at du inngår minst ett kompromiss, være seg på brukervennlighet, spillutvalg eller bildekvalitet.

Vi har altså ikke klart å finne én strømmetjeneste som universelt kan anbefales. Her må du lese testen, lære om tjenestenes styrker og svakheter, og velge den du tror er riktig for deg.

Og, selv om vi ikke synes noen av strømmetjenestene kan erstatte en kraftig spill-PC, eller siste generasjon Xbox- eller PlayStation for spillentusiaster, tror vi noen av dem kan være et fint alternativ for deg som ikke stiller like høye krav, men gjerne vil bade i god og billig underholdning.

Er det én ting som er sikkert, er det dessuten at spillstrømmetjenester ligger an til å bli en solid konkurrent til spillmaskiner og konsoller i fremtiden. Tjenestene er alle i lynrask utvikling, og langt fra ferdige.

Vi oppfordrer deg til å teste ut minst en av dem. Det koster knapper og binderser, og er i mange tilfeller helt gratis også.

Les også Trådløse håndkontrollere for PC: Wow! Én av disse imponerer stort

Spillstrømmetjenestene vi har testet

Tjeneste Google Stadia Nvidia GeForce Now Playstation Now Xbox Game Pass Ultimate Pris 0/99,- per måned 0/99,- per måned (990,- per år) 95,- per måned (595,- per år) 125,- per måned Beste kvalitet 1080p 60FPS/ 4K 60FPS 1080p 60FPS 1080p 60FPS 1080p 60FPS Åpent spillbibliotek? Nei* Nei* Ja Ja Spillutvalg 200+ 1000+ 700+ 100+ Plattform PC-spill PC-spill Playstation-spill Xbox/PC-spill Tilgjengelighet Nettleser, Chromecast Ultra, Android, iOS Nettleser, Windows/MacOS-app, Android/TV Windows-app, PS4, PS5 Nettleser, Windows-app (beta), Xbox (planlagt i Q4) Kontroller Mus/tastatur, Xbox, DualShock 4, Switch Pro, Stadia Mus/tastatur, Xbox DualShock 4, Xbox (begrenset) Mus/tastatur, Xbox Anbefalt hastighet 10 Mbps (720p) 35 Mbps (4K) 25 Mbps 15 Mbps 20 Mbps Målt makshastighet (tak 50 Mbps) 42 Mbps 47 Mbps 25 Mbps 14 Mbps

Dette er de gode og dårlige på

Tjeneste Google Stadia Nvidia GeForce Now Playstation Now Xbox Game Pass Ultimate Bilde- og lydkvalitet Svært bra Bra Bra Middels dårlig Responsivitet Svært bra Bra Bra Bra Brukervennlighet Svært bra Middels Svært bra Svært bra Underholdning for pengene Middels Bra Svært bra Svært bra

Google Stadia

Googles Stadia leverte den soleklart beste bilde- og lydkvaliteten i testen, noe som kanskje ikke var veldig overraskende ettersom den er alene om å tilby 4K-strømming. Da som et Pro-abonnement.

Vi opplevde veldig lite støy og synlige feil i videostrømmen, og lyden var jevn, uten avbrudd. Også tilkoblingen til Googles servere var stabil.

Bildeflyten lå kanskje ikke alltid klistret på 60 FPS, men vi opplevde den som jevn. Styringen, både med mus/tastatur og håndkontroller, var svært responsiv.

Å spille Destiny 2 ga oss den beste opplevelsen av alle FPS-spillene vi testet på strømmetjenestene. Med mindre du har veldig høye krav, vil du nok kose deg med denne sjangeren på tjenesten.

Etter FPS-sjangeren er nok «racing»-sjangeren den vanskeligste å takle for spillstrømmetjenster. Stadia består imidlertid også her utfordringen best av samtlige konkurrenter. I MotoGP 20 så vi knapt noe til artefakter, og mens dette kanskje ikke er verdens mest detaljerte spill, underbygges påstandene våre av at datastrømmen inn til oss holdt seg jevn på 40+ Mbps og at kontrollene forble responsive hele veien.

Bare for å sjekke at disse to spillene ikke var et blaff av lykke, pløyde vi gjennom noen nivåer av Moonlighter, et såkalt «metroidvania»-rollespill som stiller høye krav til respons fra styringen. Å spille dette på Stadia kan vi ikke forestille oss er særlig annerledes enn å kjøre det «selv».

Tjenesten er ekstremt enkel å komme i gang med, og er tilgjengelig via nettleser, eventuelt Chromecast Ultra dersom du vil strømme til TV-en din. For sistnevnte enhet kreves det at du bruker Googles egen Stadia-kontroller. Vi spilte imidlertid med en Xbox-kontroller og mus/tastatur i nettleser med supert resultat.

Det vi synes trekker ned for tjenesten er at du må kjøpe de fleste av spillene du vil strømme i Googles egen butikk. Du kan ikke importere allerede kjøpte kopier fra Steam eller Epic. Dersom Google en dag bestemmer seg for å legge ned Stadia, mister du dermed tilgang til alle spillene dine for alltid.

I skrivende stund er spillutvalget heller ikke så imponerende, med litt over 200 unike titler.

Et lyspunkt er at en håndfull spill legges til gratis hver måned for Stadia Pro-brukere, altså de som betaler for tjenesten. Det må jo også nevnes at Stadia også lar deg strømme spill helt gratis i Full HD-oppløsning så lenge du handler dem i deres butikk. For mange vil dette gratisalternativet være godt nok, eller i det minste en mulighet til å teste tjenesten før de oppgraderer. Enkelte spill, som Destiny 2, er også gratis for alle å strømme.

Utvalgte spill: Borderlands 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Doom Eternal, Fifa 22, Hitman 3, Humankind, Resident Evil: Village, Watch Dogs: Legion

Se hele spillutvalget hos Stadia her »

annonse Google Chromecast Ultra Sjekk prisen

Playstation Now

Playstation Now.

Hos Sonys Playstation Now finner du spill fra katalogen til Playstation 2, 3 og 4. Mange av dem har aldri vært utgitt til PC, og slik sett er tjenesten en god mulighet for PC-publikum å oppleve Playstation-eksklusive spill uten å investere i en konsoll. Spillbiblioteket er mangfoldig og åpent, slik at du ikke må betale for enkelttitler ved siden av abonnementskostnaden på 600 kroner i året.

Sony oppgraderte nylig bildekvaliteten, fra maks 720p til 1080p, altså Full HD-oppløsning. Det merkes.

Vi mottok stødige 25 Mbps med data, noe som var nok til at vi så merkbart mindre støy enn hos hovedrivalen Microsofts Xbox Game Pass-strømmetjeneste. Faktisk er den knapt synlig i flere spill, selv om vi merker oss at fargene og kontrasten til spillene er noe dempet sammenlignet med den «ekte varen». Dette er det videokomprimeringen som sørger for.

Doom, et raskt skytespill, fungerte fint, med lite forsinkelse og responsiv styring.

Responsiv styring kan vi også melde om i racingspillet Dirt 4, men her kom de fryktede artefaktene snikende. Det ble med ett veldig tydelig at vi strømmer spillet heller enn å kjøre det lokalt. «Tåka» og uskarpheten videokomprimeringen skapte bidro til å gi spennende omgivelser et slør som ødela mye av den ellers gode opplevelsen. Å spille oppleves plutselig som å se en interaktiv og lavoppløst film over gammel ISDN-linje.

Tropico 5 slet på sin side med noe lav bildeflyt, men det er nok fordi det er begrenset til maks 30 FPS fra før.

Når vi spilte Little Big Planet 3, et ganske bedagelig 2D-eventyr, føltes det som vi spilte på egen maskin. Vi så knapt artefakter, bildeflyten var stabil og kontrollene absolutt responsiv nok.

Selv om ikke alle type spill, som fra racing-sjangeren, egner seg for strømming via PS Now, har alle våre spilløkter to ting til felles. Tilkoblingen, samt bildeflyten og lyden, var alltid stabil.

Når tjenesten også er superenkel å komme i gang med – det er bare å laste ned en app og logge inn på Playstation-kontoen din – så er det ikke vanskelig å anbefale denne strømmetjenesten. Særlig for deg som ellers ikke har noen måte å oppleve Playstation-eksklusive spill på.

Dessverre finner vi ingen PS5-spill her, og Mac-brukere er ute i kulden. PS Now-appen fungerer nemlig bare på Windows-PC-er. Det er også smått utrolig at det ikke er mulig å søke opp spill på tjenesten. Være forberedt på å bla deg gjennom halve biblioteket for å finne spillet du leter etter.

Spillene fungerer for øvrig fint å spille med en Xbox-kontroller, selv om Sony understreker at enkelte titler som lener seg på DualShock 4 sin berøringsplate eller gyro, krever denne. Mus/tastatur fungerer ikke.

Det var ikke mulig å ta skjermdumper av PS Now, så vi har ingen eksempelbilder å vise.

Utvalgte spill: NieR: Automata, Ghostrunner, God of War, Horizon: Zero Dawn, Bloodborn, The Last of Us, Little Big Planet, Ratchet & Clank, Heavy Rain

Se hele spillutvalget hos PS Now her »

annonse Sony PlayStation 5 Digital Edition Sjekk prisen

Nvidia GeForce Now

GeForce Now tilbyr to abonnementer. Det som koster penger gir deg strålesporing i spill som støtter den teknologien, prioritert tilgang til spillserverne og utvidede økter.

Gratisversjonen gir den samme strømmekvaliteten, minus strålesporing. Her sparkes du også ut etter en time spilling, og må stadig logge inn på nytt for å spille videre. Da risikerer du å ende bakerst i en kø av andre som vil utnytte gratistilbudet.

Enkelte gratisspill – som Fortnite – er alltid tilgjengelige, men her er det meningen at du skal koble opp Epic Game Store- og Steam-kontoen din mot tjenesten. Det kan være litt tungvint. Blant annet må du kanskje endre personverninnstillingene dine hos Steam før de vil dele titlene dine der med Nvidia.

Den jobben bør du imidlertid ta, for steget åpner for at du kan strømme mange av titlene du allerede eier er via GeForce Now, som støtter over 1000 PC-spill.

Tjenesten bruker en times tid på å samle kompatible spill fra Epic og Steam i sitt eget bibliotek. Før det er gjort må du søke opp og gjette hvilke spill som kan strømmes.

Når du bruker GeForce Now leier du plass på en unik datamaskin hos Nvidia hver gang. En konsekvens av dette er at Steam, Epic Game Store og andre spillklienter må logges inn i på nytt nesten hver gang du skal spille. Det kan bli plagsomt i lengden, særlig om du har tofaktorverifisering på eller sliter med å huske passord.

Vi spilte både med både kontroller og mus/tastatur, og begge ga – under de beste forhold – svært god respons. Også det visuelle overbeviste på sitt beste, når vi hadde bedt tjenesten hoste opp sin høyeste kvalitet – som krevde 50 Mbps av nettlinjen vår.

GeForce Now fremsto imidlertid som en litt ustabil tjeneste.

Den første dagen vi testet tok det bare to minutter før økten i Destiny 2 ble avbrutt av meldinger om svak forbindelse til serveren. Bildet begynte å hakke, og litt senere mistet vi kontakten.

Andre forsøk gikk uten krasj, men fremdeles med ødeleggende lagg og hakkete lyd når det skjedde mye samtidig.

Med disse resultatene gikk vi over til å bruke Nvidias «Balansert»-innstilling i GeForce Now-appen. Da optimaliseres bildekvaliteten til kapasiteten på nettlinjen.

Da merket vi at tjenesten bare foret oss med 25 – 35 Mbps, av de 50 vi hadde tilgjengelig. Det ga oss vesentlig dårligere bildekvalitet. Med blasse farger, lav kontrast og tydelig videokomprimering. Den vekselvise «laggen» var imidlertid blitt mye bedre, og det gikk fint å knerte fiender både med mus og kontroller igjen.

Racing-spillet Trackmania klarte på sin side først ikke å starte, noe vi fant ut skyldtes at uPlay-klienten – som lå skjult bak Epic-klienten på vår lånte skydatamaskin hos Nvidia – trengte en oppdatering. Dette er ikke veldig brukervennlig, og en utfordring vi ikke støtte på hos andre tjenester. Da det endelig startet, på tredje forsøk, falt lyden stadig ut og det var så kraftig forsinkelse både i menyer og på racingbanen at bilen var helt umulig å kontrollere.

Et par «enklere» typer spill, som Stardew Valley og Divinity: Original Sin II viste seg på sin side pent frem via GeForce Now. De setter naturlig mindre krav til reaksjonstid og presisjon, og trenger ikke samme stabilt høye bildeflyt for å nytes. Opplevelsen i denne type spill er god nok til at mange vil kose seg med lignende titler via tjenesten.

Alle disse inntrykkene gjorde vi oss på samme dag. Da vi litt senere i uka logget på Destiny 2 igjen, var det en helt annen opplevelse vi fikk servert. Nå opplevde vi minimalt med hakking og ingen tilkoblingsavbrudd. Bildet var nesten helt fritt for videokompresjonsstøy, og kontrollene var svært responsive. Vi hadde rett og slett en veldig god opplevelse i spillet, der fiendene raskt lå strødd rundt oss.

Vi hadde egentlig landet på å ikke anbefale GeForce Now for spill der presisjon og reaksjonstid har mye å si. Vår opplevelse på «dag 2» forandrer imidlertid dette, og så lenge du tåler å oppleve noen dårlige økter, åpner du døra for noen veldig gode her også.

Spill som ikke setter ekstreme krav til responstid eller stadig høy bildeflyt, som nevnte Stardew Valley eller DoS II, er dessuten «bankers» gode opplevelser.

Når det kommer til brukervennlighet har tjenesten et stykke igjen. Slik blir det kanskje bare når man tilbyr en tjeneste som er basert på integrasjon mot andre spillbutikker og gjerne vil ha med så mange funksjoner og spill som mulig. For det skal vi ikke glemme: tjenesten byr på svært mange titler, og mange du ikke finner hos konkurrenter.

Det koster jo heller ingen ting å teste tjenesten. Lager du deg en konto blir det enkelt å se hvor mange av spillene du allerede eier andre steder du kan strømme via GeForce Now.

Utvalgte spill: Anno-serien, Assassins Creed-serien, Cyberpunk 2077, Tomb Raider-serien, Control, Path of Exile, Hitman 3, Destiny 2, Tropico 6, Fortnite

Se hele spillutvalget hos GeForce Now her »

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass er super tjeneste. Men av andre årsaker enn Xbox Cloud Gaming, som nylig har blitt en integrert del av den, skal det vise seg.

Selv om over 100 titler kan strømmes til datamaskiner med nettleser, mobiltelefoner og nettbrett, og snart også til Xbox One-konsoller, skuffer bildekvaliteten stort.

Gjennom timevis med spilling disket aldri tjenesten opp med mer enn 14 Mbps over nettlinjen vår. Det førte til hard videokomprimering med tydelige artefakter (støy) i flere titler. Spesielt i racing-spill som Forza Horizon 4.

Når mye skjer på skjermen samtidig, som når man kjører fort og hele verden rundt deg er i bevegelse, blir bildet ekstra uklart og tåkete, og mye av innlevelsen forsvinner.

Da vi spilte gjennom et nivå i Halo Reach, ble problemet med støy mindre påtrengende. Selv om styringen her tidvis kunne oppleves litt for lite responsiv, og gjøre at vi skjøt hakket for langt til side for en fiende, koste vi oss imidlertid med dette spillet. En runde Hades, et 3D-metroidvania som også stiller høye krav til reaksjonstid, men mindre til presisjon, gikk også ganske bra.

Limbo, et mindre heseblesende 2D-plattformspill, samt Cities: Skylines, et ovenfra og ned-bysimulatorspill, var gode matcher for tjenesten. Også her ser man videokompresjonen, men litt støy og forsinkelser spiller minimal rolle i slike roligere spill.

Vi opplevde aldri signifikant hakking hverken i lyd eller bilde. Selv om vi synes båndbredden Microsoft serverer oss er altfor lav – slik at spillene ikke ser så pene ut som de burde – går det ikke ut over spillbarheten. Jevnt over er nemlig opplevelsen av skyspilling med Game Pass veldig «smooth».

Ikke minst fordi det er så enkelt å komme i gang. Du bare logger på Xbox-profilen din i nettleseren, finner et spill du vil strømme, og du er i gang på sekunder. Hele spillbiblioteket på 100+ titler ligger klart, og du trenger ikke tenke på å koble til og importere titler fra andre butikker, eller å måtte kjøpe enkeltspill.

Takket være det åpne spillbiblioteket, som blant annet byr på alle førstepartstitler fra Microsoft-studioer, samt mange titler fra EA, er dette en genial tjeneste å ha for hånden om du vil teste ut nye spill og sjangere.

For at Xbox Game Pass skal være noe å anbefale, må de imidlertid øke kvaliteten på videostrømmen de sender til deg. Bildekvaliteten vi opplevde var nemlig den klart svakeste i testen, og enkelte spill ble ødelagt av det.

Stabil bildeflyt, stabil nettverkstilkobling og en rikholdig katalog med «gratis» spill gjør imidlertid tjenesten til en det er verdt å følge med på fremover. Her er nemlig potensialet enormt.

Utvalgte spill: Forza Horizon 4, Halo-serien, Flight Simulator, Sea of Thieves, Psychonauts 2, Hades, Dirt 5, Age of Empires, Gears 5, Forza 7, Humankind

Se hele spillutvalget hos Xbox Game Pass Ultimate her »

annonse Microsoft Xbox Series S Sjekk prisen

annonse Microsoft Xbox Series X Sjekk prisen

Slik har vi testet Når vi har testet spillstrømmetjenestene har vi lagt litt ekstra til rette for at de skal gjøre en god figur. Blant annet har vi testet med kablet nett, selv om alle tjenestene også skal fungere greit over trådløst 5 GHz-bånd. Nettet vårt har en kapasitet på minst 50 Mbps opp og ned, som er innenfor anbefalingen til samtlige strømmetjenester. Vi har også testet med kablet spillkontroller og mus/tastatur. Minst tre spill er sjekket hos hver strømmetjeneste. Et «raskt» FPS- og racingspill for å avsløre eventuell forsinkelse i kontrollene samt svakheter i videostrømmen sendt til oss. I tillegg har vi testet et med mindre krav til respons og bildeflyt, for å se om dette er noe tjenesten kan takle om de forrige spillene ble for vriene. Vi har brukt både mus/tastatur og en spillkontroller med hvert spill og strømmetjeneste der det har vært mulig. Hvert spill er spilt i minst 15 minutter på hver tjeneste. Ved vesentlige problemer er tjenestene besøkt igjen en annen dag for å forsterke eller balansere inntrykkene våre.