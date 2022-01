Intels grafikkort kan være overraskende kraftige

Nye lekkasjer lover godt for økt konkurranse på grafikkfronten.

I fjor sommer slapp Intel nyheten om at de kaster seg inn i markedet for dedikerte grafikkort, duopolet der Nvidia og AMD har vekslet på å regjere de siste 20 årene eller mer.

Intel-grafikkortene skal selges under «Arc»-navnet, på samme måte som Nvidias GeForce og AMDs Radeon-navn bærer deres produkter.

Den første familien med Arc-kort skal hete Alchemist, og vil møte Nvidias Ampere-baserte RTX 30-serie og AMDs RDNA2-baserte RX 6000-serie i kamp.

Tidligere har det vært ryktet at det beste Arc Alchemist-kortet blir så kraftig at det kan gi Nvidias RTX 3070 kamp om ytelsen.

Gir høyere ytelse enn ventet

Nå tyder imidlertid en ny oppføring fra databasen til benchmark-programmet SiSoftware på at Alchemist-kortet er enda bedre.

Oppføringen, som skal stamme fra et Arc Alchemist-kort, viser nemlig at det yter omtrent 7,7 prosent bedre enn RTX 3070 Ti.

3070 Ti gir for referanse omtrent 140 bilder i sekundet (FPS) i 1080p-oppløsning og 105 FPS i 1440p-oppløsning med maks grafikkdetaljer.

Grafikkortet som er testet har angivelig 4096 grafikkjerner og er klokket til 2,1 GHz, som kan være enten basefrekvens eller «boost»-frekvens. Det har 16 GB GDDR6-videominne, selv om oppføringen feilaktig lister det som 12,8 GB.

Dette lekkede bildet, via Moore’s Law is Dead, skal vise en tidlig utgave av ett av Intels Arc Alchemist-grafikkort.

Kan bedre konkurranse

Man kan ikke nødvendigvis overføre syntetisk benchmark-ytelse til spillytelse. Uansett er dette godt nytt for spillere, selvfølgelig med forbehold om at man heller aldri kan være sikker på at oppføringer som dette er ekte, eller at ikke ytelsen endres frem mot lansering etter hvert som ingeniørene finner stabile og effektive klokkehastigheter.

Selv om Intels Arc Alchemist-kort er planlagt lansert innen noen måneder og knapt vil rekke å etablere seg i markedet før AMD og Nvidia igjen er klare med nye, enda kraftigere serier.

Grunnen er selvsagt at det er stor mangel på grafikkort på markedet, som formelig skriker etter større utvalg. Nå sliter selvsagt Intel, som AMD og Nvidia med mangel på produksjonskapasitet, men på sikt vil også en ny spiller bety lavere priser og høyere konkurranse mellom aktørene.

Får strålesporing og DLSS-konkurrent

Allerede har Intel bekreftet at Arc-serien skal utvides med tre nye familier etter Alchemist, der vi de neste årene skal få hilse på henholdsvis Battlemage, Celestial og Druid. Hver med sine forbedringer.

Allerede når Arc Alchemist-kortene lanseres vil de by på moderne teknologier som strålesporing og maskinlæring med kunstig intelligens som skal konkurrere mot Nvidias DLSS-teknologi. Sistnevnte er hos Intel kalt «XeSS», og vil som DLSS fungere ved at den rekonstruerer bilder og detaljer ved å analysere tidligere bilder og bevegelse. Intel lover inntil dobbelt så høy bildeflyt med denne «AI Supersampling»-teknologien aktivert.

I tillegg er blant annet støtte for mesh shading og Variable Rate Shading, som øker ytelsen ved å kun anvende krevende skygge- og fargelegging der det er hensiktsmessig, på plass.

Intel planlegger å lansere Arc-grafikkort både for stasjonære maskiner og som dedikerte grafikkbrikker for kraftige bærbare.

