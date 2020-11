Elkjøp solgte for mange PlayStation 5

Nå har kundene fått beskjed om at konsollen ikke vil bli levert til avtalt tid.

Vegar Jansen 6 Nov 2020 16:31

Den nye spillkonsollen Sony PlayStation 5 er åpenbart noe av det heiteste du kan få tak i denne høsten, men forhåndssalget – som startet i september – har mildt sagt vært uryddig .

Det har ganske enkelt vært for mange interesserte og for få tilgjengelige eksemplarer av konsollen. Dette førte til at Elkjøp måtte stenge sitt forhåndssalg den 18. september etter kun ett kvarter .

– Vi opplevde en ekstrem interesse for PS5. Antall transaksjoner per minutt overgikk trafikken vi vanligvis kun ser under Black Friday, uttalte Nils Martin Øyo, gamingansvarlig i Elkjøp, til Tek.no den gangen.

Men nå viser det seg at Elkjøp åpenbart ikke var snare nok til å stenge ned salget.

I dag fikk nemlig flere kunder beskjed om at deres PlayStation 5 – som opprinnelig hadde en bekreftet leveringsdato i november – ikke vil leveres før i desember.

Det er likevel en trøst at de har blitt lovet konsollen i hende før jul.

Ifølge Elkjøp er det i underkant av 300 kunder som har fått informasjon om at PS5 Digital blir forsinket. I løpet av ettermiddagen har også Tek.no mottatt e-poster fra flere personer som har fått denne beskjeden fra butikken.

– Vi beklager

Ettertraktet: Mange vil ha en PlayStation 5, men den vil etter alt å dømme ikke bli så enkel å få tak i. Niklas Plikk, Tek.no

– Det stemmer at et fåtall av våre kunder som forhåndsbestilte digitalutgaven av PS5 vil få denne levert senere i 2020, og er nå kontaktet av oss. Dette beklager vi selvsagt, og har full forståelse for at dette er skuffende for de det gjelder, sier Nils Martin Øyo.

Samtidig forsikrer han at de andre som forhåndsbestilte i september vil få konsollen som planlagt.

Øyo forteller også at Elkjøp kommer til å gjennomføre lanseringen av PlayStation 5 kun digitalt, altså kun over internett. Dette etter oppfordring fra Sony om å unngå butikksalg på grunn av den pågående pandemien.

På lanseringsdagen den 19. november vil Elkjøp legge ut konsollen for salg i to runder, en klokken 10:00 og en klokken 13:00. Planen er da å benytte de samme systemene for å takle høy trafikk og kø som ellers tas i bruk på Black Friday.

Elkjøp hevder også å ha tatt ytterligere forholdsregler for å minimere sjansen for et nytt feilskjær.

De konsollene som blir solgt den 19. november vil imidlertid ikke være tilgjengelige umiddelbart, men «vil sendes fra vårt hovedlager før jul» – igjen ifølge Elkjøp.

Hvor mange PlayStation 5 som vil være tilgjengelig for salg den 19. november vet vi ikke. Akkurat nå er det heller ikke sikkert at Elkjøp selv har den fulle oversikten.