Sony beklager rotete PlayStation 5-forhåndssalg

«Kunne ha gått mye smidigere.»

Ole Henrik Johansen 21 Sept 2020 08:16

Via Twitter beklager Sony at det var mye trøbbel i forbindelse med forhåndsbestillingen av PlayStation 5 i forrige uke. Sony avslørte prisen og lanseringsdatoen for spillkonsollen på tirsdag kveld, og sa at forhåndsbestillingene ville begynne allerede dagen etter.

Ikke alle butikker skal ha vært klare over dette, og flere amerikanske butikker åpnet for forhåndsbestilling tidligere enn planlagt. Noen butikker skal ha gått tomme på bare minutter.

Også i Norge måtte Elkjøp stenge ned forhåndsbestillingene av maskinen etter kun 15 minutter . Pågangen etter å sikre seg den nye maskinen var så heftig at antallet transaksjoner per minutt overgikk hva kjeden vanligvis kun opplever under Black Friday-salget.

Kommer mer i løpet av året

Allerede før Sony åpnet opp for forhåndsbestillinger meldte avisen Bloomberg at Sony angivelig har støtt på trøbbel i produksjonen PlayStation 5, men dette har Sony nektet for .

Sony lover at det vil komme flere muligheter for å forhåndsbestille i løpet av de «kommende dagene», og at det skal komme flere beskjeder via butikkene. De skriver også at flere PS5-er vil bli tilgjengelig før året er omme.

Dette matcher det Elkjøp fortalte oss forrige uke:

– For de som ikke fikk kloa i en ny PS5 i denne runden, kommer det et parti ut i butikkene våre på lanseringsdagen og en ekstra levering før jul, fortalte Nils Martin Øyo, gaming-ansvarlig i Elkjøp, til Tek.no i forrige uke.

Mye tyder på at de ulike forhandlerne ikke har visst nøyaktig hvor mange enheter som blir levert fra Sony. I helgen gikk blant annet amerikanske Amazon ut med en advarsel til de som hadde fått forhåndsbestilt maskinen om at de kunne risikere å få maskinen sin senere enn lanseringsdagen – fordi selskapet ikke hadde nøyaktig oversikt over hvor mange PS5 maskiner de ville motta.